पवन सिंह संग तलाक के बीच ज्योति सिंह ने जाहिर की दिल की इच्छा, बनारस में मांगी महादेव से मन्नत

भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार एक्टर पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के तलाक का केस अभी कोर्ट में चल रहा है. पवन सिंह का कहना है कि उन्हें ज्योति के साथ नहीं रहना. लेकिन, ज्योति अभी भी चाहती हैं कि ये रिश्ता सुधर जाए और पवन सिंह उसके पास वापस लौट आएं.

इसी बीच ज्योति सिंह को उनके लेटेस्ट व्लॉग में बनारस घूमते हुए देखा गया. इस दौरान उन्होंने अपने दिल की बात भी शेयर की. ज्योति ने व्लॉग में मां बनने की इच्छा जाहिर की.व्लॉग में ज्योति ने कहा,'अक्सर ये पूछा जाता है कि आखिर छोटी बहन की शादी कैसे हो गई, जब बड़ी बहन घर में कुंवारी बैठी है.

ज्योति सिंह ने किया बड़ा खुलासा

पहले तो मैं बता दूं कि हम लोग ऐसी फैमिली से आते हैं जहां छोटी सोच के लोग नहीं रहते. वैसे भी जूही को शादी नहीं करनी थी. पवन सिंह का जब रिश्ता आया था तो वो मेरे लिए आया था, तो मेरी हो गई.

जूही ने पापा से साफ कह दिया था कि उसे शादी नहीं करनी.'ज्योति ने अपने व्लॉग में आगे कहा,'मैं अक्सर बनारस आती हूं, मैं महादेव की भक्त हूं. यहां आना बहुत अच्छा लगता है, मन को शांति देता है.मैंने मन्नत मांगी है, लेकिन वो मैं अभी आपको नहीं बता सकती.'

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उसके बाद ज्योति अपने भांजे को गोद में उठाती हैं और कहती हैं कि उनकी जो मन्नत है वो बच्चे की है. वो आगे कहती हैं कि,'आप उस मन्नत को इसके रूप में देख सकते हैं. बाकी जब पूरी होगी तो मैं जरूर बताऊंगी.'

ज्योति अंत में कहती हैं,'मेरा तो पता नहीं क्या होने वाला है. मेरी शादी का क्या होगा क्या नहीं, और तुम दोनों भी कहती हो कि शादी नहीं करनी है, तो अगर भविष्य में कभी बात बनी तो हम भी फ्रेंड्स सीरीज की तरह एक घर लेकर साथ में रहेंगे और खूब मस्ती करेंगे.'

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