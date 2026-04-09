8 एपिसोड की सीरीज, जिसमें दिखा जबरदस्त एक्शन-थ्रिलर, ओटीटी पर आते ही छाईं FIR फेम कविता कौशिक

ओटीटी पर हर हफ्ते कोई ना कोई सीरीज और फिल्में रिलीज होती हैं, जो वीकेंड पर आते ही छा जाती हैं. ऐसे में आज आपको एक ऐसी ही सीरीज के बारे में बता रहे हैं, जिसमें 8 एपिसोड देखने के लिए मिलते हैं और हर एपिसोड में क्राइम, एक्शन-थ्रिलर देखने के लिए मिलता है. सीरीज को जब से रिलीज किया गया है, ये ओटीटी पर आते ही छा गई है. इसमें कुछ टीवी स्टार्स भी हैं, जिनका जलवा देखने के लिए मिला है.

दरअसल, जिस सीरीज की बात कर रहे हैं, उसे हाल ही में प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम किया गया. ये ओटीटी पर आते ही छा गई है. सीरीज रिलीज के बाद से ही ओटीटी पर ट्रेंड करने लगी थी. इसे खूब देखा जा रहा है. यही वजह है कि इसकी आईएमडीबी रेटिंग भी कमाल की है. इसका टाइटल 'कप्तान' है.

क्या है 8 एपिसोड की कहानी?

बहरहाल, अगर इस 8 एपिसोड की क्राइम एक्शन थ्रिलर सीरीज की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसमें एसएसपी समरदीप सिंह की कहानी देखने के लिए मिली है. इसकी स्टोरी ज्वालाबाद के क्राइम के इर्द-गिर्द घूमती है. सीरीज में लीड रोल में साकिब सलीम, सिद्धार्थ निगम और कविता कौशिक हैं. इस सीरीज का टाइटल 'कप्तान' है. साकीब ज्वालाबाद के एसएसपी के रोल में हैं और अंजुम शर्मा मुन्ना के रोल में. मुन्ना ज्वालाबाद का बड़ा गैंगस्टर होता है. कहानी में कई ट्विस्ट भी आते हैं, जो पलकें तक झपकने नहीं देगी.

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कविता कौशिक और सिद्धार्थ निगम ने चुराई लाइमलाइट

इस सीरीज की खास बात है कि इसमें टीवी सितारे भी हैं. शो 'एफआईआर' फेम एक्ट्रेस कविता कौशिक भी हैं, जो एक करप्ट पुलिस अफसर के रोल में हैं. वहीं, सिद्धार्थ निगम भी कबीर के रोल में खूब आतंक काटते दिखाई देते हैं. दोनों टीवी स्टार्स ने ओटीटी पर आते ही धमाल मचा दिया.

कितनी है आईएमडीबी रेटिंग?

इसके अलावा अगर 'कप्तान' की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात की जाए तो इसे 10 में से 7.4 रेटिंग मिली है. सीरीज को प्राइम वीडियो पर खूब देखा जा रहा है. इसके 8 एपिसोड है. सीरीज का क्लाइमैक्स कमाल का होता है.