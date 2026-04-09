हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड5 मिनट 15 सेकंड का रोमांटिक सॉन्ग, 34 साल बाद भी है हिट, 3 दिनों में हुआ था शूट

5 मिनट 15 सेकंड का रोमांटिक सॉन्ग, 34 साल बाद भी है हिट, 3 दिनों में हुआ था शूट

90s Hit Romantic Song: 90s के दौर के उस हिट रोमांटिक गाने के बारे में बता रहे हैं, जिससे माधुरी दीक्षित को 'धक-धक गर्ल' का टैग मिल गया. वह 34 साल बाद भी पसंद किया जाता है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 09 Apr 2026 06:33 PM (IST)
Preferred Sources

Madhuri Dixit Romantic Song: 90s के दौर में कई फिल्में ऐसी रहीं, जिनके साथ ही उनके गाने भी हिट रहे हैं. कई तो भी हैं, सदाबहार बन गए. गानों की लिस्ट काफी लंबी है. माधुरी दीक्षित जैसे कलाकारों ने भी गुजरे जमाने में एक से बढ़कर एक हिट फिल्म दी हैं, जिनके गाने आज बज जाते हैं तो पुरानी यादें भी ताजा हो जाती हैं. ऐसे में आज आपको उनके एक ऐसे रोमांटिक सॉन्ग के बारे में बता रहे हैं, जिससे उन्हें इंडस्ट्री में एक नया टैग 'धक धक गर्ल' का मिला था.

दरअसल, 90s के जिस हिट रोमांटिक सॉन्ग की बारे में बात कर रहे हैं, उसे 34 साल पहले 1992 में रिलीज किया गया था. इस फिल्म में माधुरी दीक्षित के साथ अनिल कपूर भी लीड रोल में थे. दोनों की केमिस्ट्री हमेशा से ही स्क्रीन पर हिट रही है. उन्होंने खूब फैमिली ड्रामा फिल्मों में काम किया है. इसी में से उनकी एक फिल्म रही थी, जो रोमांटिक फैमिली ड्रामा थी. इसमें उनके साथ अरुणा ईरानी जैसे कलाकार लीड रोल में थे.

पुरानी यादें हो जाती हैं ताजा

1992 में रिलीज हुई माधुरी और अनिल कपूर की इस फिल्म का टाइटल 'बेटा' था, जो कि बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी. इसमें दोनों स्टार्स की एक्टिंग ही नहीं बल्कि केमिस्ट्री को भी लोगों ने काफी पसंद किया था. वहीं, इसमें एक ऐसा रोमांटिक गाना भी उन पर फिल्माया गया था, जिसके बाद एक्ट्रेस को 'धक-धक गर्ल' का टैग दिया गया था. उनका ये सॉन्ग आज भी बज जाता है तो पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं. 5 मिनट 15 सेकंड के इस गाने का टाइटल 'धक-धक करने लगा' है.

3 दिन में शूट हुआ था माधुरी दीक्षित का रोमांटिक सॉन्ग

माधुरी दीक्षित ने रेडियो नशा से फिल्म 'बेटा' पर बात की थी. इस दौरान बातचीत में अभिनेत्री ने फिल्म के रोमांटिक सॉन्ग 'धक धक करने लगा' को लेकर बताया था, 'वैसे ये गाना लास्ट मिनट में लाया गया था. मेरा 45 दिनों का आउटडोर शूट था और मैं वापस नहीं आ सकती थी. डायरेक्टर ने कहा कि नहीं-नहीं मुझे तो ये करना ही है और फिल्म रिलीज होने वाली है. मेरे पास देने के लिए सिर्फ 3 दिन थे. मैं सुबह 7 बजे सेट पर आती थी और 7-2 बजे की शिफ्ट करती थी. सरोज जी से भी कहा गया था कि उन्हें ये गाना 3 दिन में शूट करना है.'5 मिनट 15 सेकंड का रोमांटिक सॉन्ग, 34 साल बाद भी है हिट, 3 दिनों में हुआ था शूट

सरोज खान ने रखी थी शर्त

माधुरी दीक्षित ने बताया, 'सरोज जी राजी तो हो गई थीं लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि अगर मैंने ओके कहा तो वो ओके होगा तो मैं शूट करूंगी तो सब राजी हो गए कि हां-हां आप ओके कहेंगी तो सब ओके कहेंगे. फिर हमने शूटिंग स्टार्ट की. इस गाने को एक-एक लाइन के साथ शूट किया गया वो भी बिना देरी किए. उस समय सरोज जी से किसी ने भी कोई सवाल नहीं किया. यहां तक कि हमने भी उनसे नहीं पूछा. ये ऐसे शूट हुआ और लोगों को लगता है कि ना जाने वो गाना कैसे शूट किया गया होगा.' आपको बता दें कि 90s के दशक में ये गाना इस कदर हिट हुआ कि एक्ट्रेस को नया टैग मिल गया था. उन्हें लोग 'धक धक गर्ल' तक कहने लगे थे.

'बेटा' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बहरहाल, अगर माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर स्टारर फिल्म 'बेटा' के बॉक्स ऑफिस के बारे में बात की जाए तो सैकनिल्क के अनुसार, ये 1992 की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म साबित हुई थी. मूवी का बजट 4 करोड़ था और इसका इंडिया नेट कलेक्शन  11.50 करोड़ के साथ ही टोटल वर्ल्डवाइड कलेक्शन 21 करोड़ रहा था.

और पढ़ें
Published at : 09 Apr 2026 06:18 PM (IST)
Tags :
Madhuri Dixit Anil Kapoor
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
5 मिनट 15 सेकंड का रोमांटिक सॉन्ग, 34 साल बाद भी है हिट, 3 दिनों में हुआ था शूट
5 मिनट 15 सेकंड का रोमांटिक सॉन्ग, 34 साल बाद भी है हिट, 3 दिनों में हुआ था शूट
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 Box Office Day 22 Live: रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' थमने को नहीं तैयार, 22वें दिन शाम साढ़े 6 बजे तक कमा डाले 4 करोड़
'धुरंधर 2' थमने को नहीं तैयार, 22वें दिन शाम साढ़े 6 बजे तक कमा डाले 4 करोड़
बॉलीवुड
Anant Ambani Birthday Live: अनंत अंबानी के बर्थडे सेलिब्रेशन में सितारों से सजी महफिल, हुआ सूफी कॉन्सर्ट, रणवीर सिंह ने गाया गाना
Live: अनंत अंबानी के बर्थडे सेलिब्रेशन में सितारों से सजी महफिल, हुआ सूफी कॉन्सर्ट, रणवीर सिंह ने गाया गाना
बॉलीवुड
'धुरंधर 2' के ब्लॉकबस्टर होते ही सारा अर्जुन की चमकी किस्मत,संजय लीला भंसाली की इस फिल्म में आएंगी नजर
'धुरंधर 2' के हिट होते ही सारा अर्जुन की चमकी किस्मत,संजय लीला भंसाली की इस फिल्म में आएंगी नजर
Advertisement

वीडियोज

Breaking News: Bihar में CM पद पर सस्पेंस, क्या Nitish Kumar देंगे इस्तीफा? | ABP news
Saas Bahu Aur Saazish: Bhanu की जिद पड़ी भारी, Vidya के बाद अब बेटी Rajji ने भी तोड़ा रिश्ता! | Mahadev & Sons
समय रैना के “Still Alive” video से उठा विवाद, Shaktimaan पर टिप्पणी के बाद Mukesh Khanna का तीखा reaction
Sansani: 40 दिन बाद... सुपरपावर का 'सुपर सरेंडर' ?| Iran-israel War | Middle East War | Trump
UP: Pilibhit में मां की जान बचाने के लिए अस्पताल में सांप लेकर पहुंचा बेटा, डॉक्टरों में मचा हड़कंप
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चेतावनी: अभी LPG न सस्ती होगी, न किल्लत होगी खत्म! जानिए- होर्मुज खुलने से कब मिलेगी राहत?
चेतावनी: अभी LPG न सस्ती होगी, न किल्लत होगी खत्म! जानिए- होर्मुज खुलने से कब मिलेगी राहत?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हमारे और मायावती जी के संबंध 2019 में...', यूपी में फिर साथ आएंगे अखिलेश यादव और BSP सुप्रीमो?
'हमारे और मायावती जी के संबंध 2019 में...', यूपी में फिर साथ आएंगे अखिलेश यादव और BSP सुप्रीमो?
आईपीएल 2026
IPL में अचानक क्यों होने लगी मैच फिक्सिंग की चर्चा? क्या गुजरात के खिलाफ जानबूझकर हारी दिल्ली?
IPL में अचानक क्यों होने लगी मैच फिक्सिंग की चर्चा? क्या गुजरात के खिलाफ जानबूझकर हारी दिल्ली?
बॉलीवुड
स्कूल में 3 बार फेल हुए अक्षय कुमार, बचपन के दोस्त संग मस्ती, बोले- लड़कियों को देखने जाते थे
स्कूल में 3 बार फेल हुए अक्षय कुमार, बचपन के दोस्त संग मस्ती, बोले- लड़कियों को देखने जाते थे
विश्व
'हिजबुल्लाह पर संग्राम', टूटा सीजफायर, रुका हॉर्मुज…, फिर दो-दो हाथ को तैयार इजरायल-ईरान
'हिजबुल्लाह पर संग्राम', टूटा सीजफायर, रुका हॉर्मुज…, फिर दो-दो हाथ को तैयार इजरायल-ईरान
विश्व
US Iran War LIVE: 'हमारी उंगलियां अब भी ट्रिगर पर...', ईरान ने लेबनान पर अटैक को लेकर इजरायल को दी धमकी
LIVE: 'हमारी उंगलियां अब भी ट्रिगर पर...', ईरान ने लेबनान पर अटैक को लेकर इजरायल को दी धमकी
हेल्थ
Dehydration Risks: प्यास लगने पर ही पीते हैं पानी? यह आदत आपकी किडनी को कर रही बीमार, जानें यूरोलॉजिस्ट की राय
प्यास लगने पर ही पीते हैं पानी? यह आदत आपकी किडनी को कर रही बीमार, जानें यूरोलॉजिस्ट की राय
शिक्षा
इंटर्नशिप पर नहीं लगेगी फीस, मेडिकल छात्रों को बड़ी राहत; NMC का सख्त आदेश
इंटर्नशिप पर नहीं लगेगी फीस, मेडिकल छात्रों को बड़ी राहत; NMC का सख्त आदेश
ENT LIVE
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
ENT LIVE
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
ENT LIVE
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
Embed widget