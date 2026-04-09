5 मिनट 15 सेकंड का रोमांटिक सॉन्ग, 34 साल बाद भी है हिट, 3 दिनों में हुआ था शूट

Madhuri Dixit Romantic Song: 90s के दौर में कई फिल्में ऐसी रहीं, जिनके साथ ही उनके गाने भी हिट रहे हैं. कई तो भी हैं, सदाबहार बन गए. गानों की लिस्ट काफी लंबी है. माधुरी दीक्षित जैसे कलाकारों ने भी गुजरे जमाने में एक से बढ़कर एक हिट फिल्म दी हैं, जिनके गाने आज बज जाते हैं तो पुरानी यादें भी ताजा हो जाती हैं. ऐसे में आज आपको उनके एक ऐसे रोमांटिक सॉन्ग के बारे में बता रहे हैं, जिससे उन्हें इंडस्ट्री में एक नया टैग 'धक धक गर्ल' का मिला था.

दरअसल, 90s के जिस हिट रोमांटिक सॉन्ग की बारे में बात कर रहे हैं, उसे 34 साल पहले 1992 में रिलीज किया गया था. इस फिल्म में माधुरी दीक्षित के साथ अनिल कपूर भी लीड रोल में थे. दोनों की केमिस्ट्री हमेशा से ही स्क्रीन पर हिट रही है. उन्होंने खूब फैमिली ड्रामा फिल्मों में काम किया है. इसी में से उनकी एक फिल्म रही थी, जो रोमांटिक फैमिली ड्रामा थी. इसमें उनके साथ अरुणा ईरानी जैसे कलाकार लीड रोल में थे.

पुरानी यादें हो जाती हैं ताजा

1992 में रिलीज हुई माधुरी और अनिल कपूर की इस फिल्म का टाइटल 'बेटा' था, जो कि बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी. इसमें दोनों स्टार्स की एक्टिंग ही नहीं बल्कि केमिस्ट्री को भी लोगों ने काफी पसंद किया था. वहीं, इसमें एक ऐसा रोमांटिक गाना भी उन पर फिल्माया गया था, जिसके बाद एक्ट्रेस को 'धक-धक गर्ल' का टैग दिया गया था. उनका ये सॉन्ग आज भी बज जाता है तो पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं. 5 मिनट 15 सेकंड के इस गाने का टाइटल 'धक-धक करने लगा' है.

3 दिन में शूट हुआ था माधुरी दीक्षित का रोमांटिक सॉन्ग

माधुरी दीक्षित ने रेडियो नशा से फिल्म 'बेटा' पर बात की थी. इस दौरान बातचीत में अभिनेत्री ने फिल्म के रोमांटिक सॉन्ग 'धक धक करने लगा' को लेकर बताया था, 'वैसे ये गाना लास्ट मिनट में लाया गया था. मेरा 45 दिनों का आउटडोर शूट था और मैं वापस नहीं आ सकती थी. डायरेक्टर ने कहा कि नहीं-नहीं मुझे तो ये करना ही है और फिल्म रिलीज होने वाली है. मेरे पास देने के लिए सिर्फ 3 दिन थे. मैं सुबह 7 बजे सेट पर आती थी और 7-2 बजे की शिफ्ट करती थी. सरोज जी से भी कहा गया था कि उन्हें ये गाना 3 दिन में शूट करना है.'

सरोज खान ने रखी थी शर्त

माधुरी दीक्षित ने बताया, 'सरोज जी राजी तो हो गई थीं लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि अगर मैंने ओके कहा तो वो ओके होगा तो मैं शूट करूंगी तो सब राजी हो गए कि हां-हां आप ओके कहेंगी तो सब ओके कहेंगे. फिर हमने शूटिंग स्टार्ट की. इस गाने को एक-एक लाइन के साथ शूट किया गया वो भी बिना देरी किए. उस समय सरोज जी से किसी ने भी कोई सवाल नहीं किया. यहां तक कि हमने भी उनसे नहीं पूछा. ये ऐसे शूट हुआ और लोगों को लगता है कि ना जाने वो गाना कैसे शूट किया गया होगा.' आपको बता दें कि 90s के दशक में ये गाना इस कदर हिट हुआ कि एक्ट्रेस को नया टैग मिल गया था. उन्हें लोग 'धक धक गर्ल' तक कहने लगे थे.

'बेटा' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बहरहाल, अगर माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर स्टारर फिल्म 'बेटा' के बॉक्स ऑफिस के बारे में बात की जाए तो सैकनिल्क के अनुसार, ये 1992 की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म साबित हुई थी. मूवी का बजट 4 करोड़ था और इसका इंडिया नेट कलेक्शन 11.50 करोड़ के साथ ही टोटल वर्ल्डवाइड कलेक्शन 21 करोड़ रहा था.