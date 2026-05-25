नेटफ्लिक्स पर 20 मई को रिलीज हुआ रियलिटी शो 'देसी ब्लिंग' इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में हैं. ये शो नेटफ्लिक्स की 'दुबई ब्लिंग' का स्पिन-ऑफ है, जिसमें अमीर और अरबपतियों, उनके बिजनेस, लाइफस्टाइल के गॉसिप को दिखाता हैं. शो में करण कुंद्रा-तजस्वी प्रकाश और सतीश सनपाल-तबिंदा सनपाल जैसी कई जोड़ियां हैं. हालांकि क्या आप जानते हैं कि सतीश सनपाल ने अपनी पत्नी तबिंदा को 40 किलो सोने से तौला था.

बीवी को 40 किलो सोना से तौला

हाल ही में एक एपिसोड में तबिंदा और सतीश ने इस बात का खुलासा किया कि सतीश ने तबिंदा को कहा था कि शादी की 10वीं एनिवर्सरी पर उन्हें सोने से तौलेंगे. तभी उनकी पत्नी बताती है कि उन्हें 40 किलो सोने से तौला गया था. ये सुनने के बाद तेजस्वी और करण बहुत हैरान रह गए. अब ये वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा हैं.

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कौन हैं सतीश सनपाल?

बता दें कि सतीश सनपाल दुबई के ANAX Holding के संस्थापक और चेयरमैन हैं. उनका जन्म मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ.

उन्होंने 8वीं में ही पढ़ाई छोड़ दी और 15 साल की उम्र में मां से 50 हजार रुपए उधार लेकर दुबई जा बसे.

अपनी मेहनत से उन्होंने आज अरबों का एम्पायर बना लिया हैं. उनकी कंपनी ANAX Holding रियल स्टेट, फॉरेक्स, हॉस्पिटैलिटी और इन्वेस्टमेंट में काम करती हैं.

साल 2017 में सतीश ने तबिंदा से शादी की थी. शादी के 9 साल के बाद उनकी बेटी बेला का जन्म हुआ था.

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करोड़ों में है संपत्ति

इंडिया डॉट कॉम के मुताबिक, उनकी कुल संपत्ति 8000 करोड़ रुपये बताई जा रही हैं. उनके पास कई लग्जरी गाड़ियां हैं, जिनमें 35 करोड़ की बुगाटी चिरोन, पांच रोल्स रॉयस है.

इसके अलावा उन्होंने अपनी बेटी को पिंक कलर का रोल्स रॉयस गिफ्ट किया हैं. प्रॉपर्टी की बात करें, तो उनके पास करोड़ों का बंगला, बुर्ज खलीफा में घर और प्रीमियम लोकेशंस पर आलीशान प्रॉपर्टीज हैं. 2023 में सतीश को गोल्डन एक्सीलेंस अवॉर्ड मिला था. दुबई में वो अपनी पत्नी और बेटी से साथ शानदार और आलीशान बंगले में रहते हैं.

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