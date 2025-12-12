हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Bigg Boss के घर में कुमार सानू का नाम नहीं लेना चाहती थीं कुनिका सदानंद, जानिए किसने डाला प्रेशर

Bigg Boss के घर में कुमार सानू का नाम नहीं लेना चाहती थीं कुनिका सदानंद, जानिए किसने डाला प्रेशर

Bigg Boss 19 की सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट कुनिका सदानंद ने अपने लव लाइफ और रिलेशनशिप पर खुलकर बातचीत की. खासकर कुमार सानू के साथ अपने संबंधों को लेकर उन्होंने कई दिलचस्प खुलासे किए.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 12 Dec 2025 07:31 PM (IST)
बिग बॉस के घर में 13 हफ्ते बिताने के बाद एक्ट्रेस-वकील कुनिका सदानंद बाहर आ गई थीं. वह शो की सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट रही हैं. घर में रहते हुए उन्होंने कुमार सानू के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर कई खुलासे भी किए जो काफी चर्चा में रहे.

अब जब शो खत्म हो चुका है तो उन्होंने एक बार फिर से अपने टूटे रिश्ते को लेकर बात की. उन्होंने बताया कि घर के अंदर अकेलेपन और इमोशनल माहौल होने की वजह से पर्सनल बातें होने लगीं.

ई-टाइम्स की रिपोर्ट में कुनिका सदानंद के इंटरव्यू का हवाला देते हुए बताया गया है कि बिग बॉस के घर में 13 हफ्ते बिताने के बाद उन्होंने अपने पर्सनल लाइफ और पुराने रिश्तों पर खुलकर बात की.

नाम बताने का कोई इरादा नहीं था
रिपोर्ट के अनुसार, कुनिका ने कहा, 'सानूजी के साथ मेरे रिश्ते के बारे में छिपाने जैसा कुछ नहीं है. यह अब एक बंद चैप्टर है. मैंने BB हाउस में लड़कियों को बताया कि एक शादीशुदा आदमी के साथ होने का दर्द सहने का क्या मतलब है. वह मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा रहे हैं, लेकिन उनका नाम बताने का कोई इरादा नहीं था.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kunickaa Sadanand (@iam_kunickaasadanand)

ऑफर की तलाश में हैं
जब कुनिका से काम पर वापसी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'मैं बहुत कम केस लेती हूं. सिर्फ़ वही जो मेरे दिल के करीब हों. जैसे डोमेस्टिक-वायलेंस के मामले. मैंने हाल ही में अपने चैनल पर एक टॉक शो भी होस्ट किया और BB के बाद अब, मैं OTT और फिल्मों में एक्टिंग के ऑफर देख रही हूं. मुझे उम्मीद है कि मेकर्स अब मुझे सिर्फ़ ग्लैमरस नेगेटिव रोल से आगे के रोल के लिए देखेंगे.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kunickaa Sadanand (@iam_kunickaasadanand)

6 साल चला अफेयर
कुमार सानू और कुनिका सदानंद का रिश्ता लगभग 6 साल चला, जबकि सिंगर उस समय शादीशुदा थे. बिग बॉस के घर में कुनिका ने कहा था कि वे लिव-इन रिलेशनशिप में थे, और उस समय सानू अपनी पहली पत्नी रीता से अलग हो चुके थे. बाद में उनका एक और लड़की के साथ अफेयर हो गया. मैंने मुझे छोड़ दिया. वो खुद मुझे धोखा देने की बात स्वीकार किया था.

आपको बता दें कि कुमार सानू ने 1980 के दशक में रीता से शादी की थी. इस शादी से तीन बच्चे जीको, जस्सी और जान हुए. हालांकि ये रिश्ता 1994 में टूट गया. रीता को तलाक देने के बाद कुमार सानू ने सलोनी भट्टाचार्या से दूसरी शादी की. इस शादी से उन्हें दो बेटियां हैं.

Published at : 12 Dec 2025 07:31 PM (IST)
