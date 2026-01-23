हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजन'मैंने कभी नकाब पहनकर..' रिएलिटी शो 'द 50' में एंट्री से पहले करण पटेल ने आखिर क्यों कह दी ऐसी बात

टीवी के लोकप्रिय अभिनेता करण पटेल अपकमिंग रियलिटी शो 'द 50' का हिस्सा बनने जा रहे हैं. उन्होंने इस शो में शामिल होने के पीछे की वजह का खुलासा किया, जिसने उनका नजरिया ही बदल दिया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 23 Jan 2026 01:59 PM (IST)
 लोकप्रिय टीवी अभिनेता करण पटेल अपकमिंग रियलिटी शो 'द 50' का हिस्सा बनने जा रहे हैं. ऐसे में फैंस का उत्साह जोरों पर है. आईएएनएस से बात करते हुए करण ने इस शो में शामिल होने के पीछे की वजह का खुलासा किया. साथ ही बताया कि आखिर 'बिग बॉस' और 'द 50' में ऐसा क्या फर्क है, जिसने उनका नजरिया बदल दिया.

आईएएनएस से बात करते हुए करण पटेल ने कहा, ''किसी भी रियलिटी शो का हिस्सा बनने से पहले मैं उसके मकसद और सोच को समझता हूं. 'बिग बॉस' का फॉर्मेट लगातार टकराव, बहस और भावनात्मक उथल-पुथल पर टिका होता है, जिससे मैं निजी तौर पर खुद को जोड़ नहीं पाता. हर समय का झगड़ा और नेगेटिव माहौल मुझे असहज कर देता है. यही वजह रही कि मैंने अब तक ऐसे शोज से दूरी बनाए रखी है.''

 
 
 
 
 
वहीं 'द 50' को लेकर करण का नजरिया बिल्कुल अलग है. इस शो को लेकर उन्होंने कहा, ''यह शो भले ही प्रतियोगिता पर आधारित है, लेकिन यहां मुकाबला लड़ाई-झगड़े से नहीं, बल्कि दिमाग से होता है. 'द 50' रणनीति, समझदारी और सही समय पर सही फैसला लेने का खेल है. इसमें व्यक्तिगत आरोपों या बेवजह के ड्रामे की बजाय सोच और योजना को ज्यादा महत्व दिया जाता है.''

करण पटेल ने कहा, ''यही संतुलन मुझे इस शो की ओर खींच लाया. मुझे लगता है कि यह फॉर्मेट मेरे दिमाग को चुनौती देगा, और मुझे किसी नकारात्मक माहौल में नहीं धकेलेगा. यह एक ऐसा मंच है, जहां प्रतियोगिता खेल की भावना के साथ आगे बढ़ता रहता है.''

जब आईएएनएस ने करण से पूछा कि दर्शक उन्हें 'द 50' में किस रूप में देखेंगे, इस पर उन्होंने कहा, ''टीवी पर दर्शकों ने मुझे अक्सर गंभीर, जोशीले और कभी-कभी आक्रामक किरदारों में देखा है, लेकिन असल में मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूं. इस शो में दर्शकों को मेरा शांत, सोचने-समझने वाला और धैर्य रखने वाला पक्ष भी देखने को मिलेगा.''

करण ने कहा, ''मैं शो में न सिर्फ अपनी रणनीति तैयार करुंगा, बल्कि हालात के अनुसार खुद को ढालूंगा भी. यह शो सिर्फ बोलने का नहीं, बल्कि समझने और सीखने का भी मौका देगा. रियलिटी शोज़ इंसान की असली परतें सामने ले आते हैं, लेकिन मुझे इससे डर नहीं लगता.''

करण ने कहा, ''मैंने कभी नकाब पहनकर जिंदगी नहीं जी, इसलिए मैं कैमरे से नहीं डरता. दर्शकों को मेरा भावुक और संवेदनशील पक्ष देखने को मिलेगा, जो शायद पहले ज्यादा सामने नहीं आया. जो भी होगा, वह सच्चा होगा, चाहे अच्छा लगे या बुरा.''

'द 50' को बैनिजे एशिया ने प्रोड्यूस किया है और यह भारत के सबसे बड़े रियलिटी शोज में से एक माना जा रहा है. यह शो जल्द ही हॉटस्टार और कलर्स पर स्ट्रीम होने वाला है.

Published at : 23 Jan 2026 01:59 PM (IST)
