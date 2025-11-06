हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनCelebritiesइन्फ्लुएंसर और फोटोग्राफर अनुनय सूद का निधन, फोर्ब्स इंडिया की लिस्ट में भी आ चुका है नाम

इन्फ्लुएंसर और फोटोग्राफर अनुनय सूद का निधन, फोर्ब्स इंडिया की लिस्ट में भी आ चुका है नाम

Anunay Sood Death: दुबई बेस्ड इंफ्लुएंसर और फोटोग्राफर अनुनय सूद 32 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं. अनुनय के निधन ने हर किसी को चौंका दिया है.

By : आईएएनएस | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 06 Nov 2025 12:58 PM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया के मशहूर ट्रैवल इन्फ्लुएंसर और फ़ोटोग्राफ़र अनुनय सूद का निधन हो गया है. हर कोई इस खबर से हैरान है क्योंकि अनुनय सूद अभी सिर्फ 32 साल के थे. उनकी मौत किन कारणों की वजह से हुई, इसको लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है. सूद के परिवार ने उनके निधन की जानकारी दी है और दुख जताते हुए निजता का सम्मान करने के लिए कहा है.

परिवार ने शेयर किया पोस्ट

अनुनय सूद के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर उनके परिवार ने एक पोस्ट शेयर किया है. पोस्ट में लिखा है-'अत्यंत दुख के साथ हमें अपने प्रिय अनुनय सूद के निधन की जानकारी देनी पड़ रही है. इस कठिन समय में हम आपसे सहानुभूति और निजता बनाए रखने का अनुरोध करते हैं. हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि निजी संपत्ति के पास भीड़ इकट्ठा करने से बचें. कृपया उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति अपनी संवेदना और प्रार्थनाओं को बनाए रखें. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ANUNAY SOOD | India 🇮🇳 (@anunaysood)

अनुनय को आखिरी बार लास वेगास में देखा गया था, जहां वे लग्जरी कार प्रदर्शनी का हिस्सा बने थे. उन्होंने लग्जरी गाड़ियों के साथ सोलो फोटोज पोस्ट की थीं. यूजर्स और बाकी ट्रैवल इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद के अचानक निधन से काफी दुखी हैं. अनुनय सूद सोशल मीडिया के जाने माने ट्रैवल इन्फ्लुएंसर और फ़ोटोग्राफ़र थे. सोशल मीडिया पर उन्हें 14 लाख लोग फॉलो करते हैं. अनुनय खुद का यूट्यूब चैनल भी चलाते थे, जिसपर 3.8 लाख सब्सक्राइबर भी हैं.

खास बात ये है कि 32 साल की उम्र में भी अनुनय का नाम फोर्ब्स इंडिया की टॉप 100 डिजिटल स्टार्स की लिस्ट में शामिल था. साल 2022 से लेकर 2024 तक उनका नाम इस लिस्ट में शामिल किया गया था.

अनुनय सूद काफी समय से दुबई में रह रहे थे और वहां के ट्रेवल स्पॉट्स को कवर कर रहे थे. वे अपनी एक छोटी सी फर्म भी चलाते थे, हालांकि अब अपने निधन के बाद वे अपने पीछे कई सवाल छोड़ गए हैं. उन्हें चाहने वाले लोग ये जानना चाहते हैं कि उनका निधन कैसे हो गया. एक यूजर ने लिखा, "भगवान आपको अपने श्री चरणों में स्थान दें, यह विश्वास करना कठिन है क्योंकि मुझे कल रात ही इसके बारे में पता चला था."

Published at : 06 Nov 2025 12:58 PM (IST)
Tags :
Anunay Sood Anunay Sood Death
