Actor Awards 2026 Winners: बेस्ट एक्टर बने जेसी बकले-माइकल बी जॉर्डन, सिनर्स को मिला बेस्ट कास्ट का अवॉर्ड, जानें- विनर्स की कंप्लीट लिस्ट
Actor Awards 2026 Winners: एक्टर्स अवार्ड्स 2026 के विनर की घोषणा हो चुकी है. इस इवेंट में इस साल फिल्म और टेलीविजन में शानदार परफॉर्मेंस देने वाले सेलेब्स को सम्मानित किया गया है.
Actor Awards 2026 Winners: एक्टर्स अवार्ड्स 2026 को पहले स्क्रीन एक्टर गिल्ड अवार्ड्स के नाम से जाना जाता था. इस इवेंट का आयोजन 1 मार्ट को लॉस एजिल्स के श्राइन ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया है. इस इवेंट में फिल्म और टीवी के कई बड़े सेलेब्स शामिल हुए.
इस अवॉर्ड शो में माइकल बी, जॉर्डन ने फिल्म सिनर्स के लिए बेस्ट मेल एक्टर का अवॉर्ड जीता. वहीं, जेसी बकले को हेमनेट के लिए इसी श्रेणी में बेस्ट फीमेल एक्टर का अवॉर्ड मिला. वहीं, दिवंगत एक्ट्रेस कैथरीन ओ’हारा को द स्टूडियो के लिए कॉमेडी सीरीज में बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्थ उनकी डेथ के बाद मिला है.
उनकी तरफ से सेथ रोगन ने इस अवॉर्ड को स्वीकार किया. साथ ही उन्हें याद करते हुए कहा कि वो सेट पर हमेशा ग्रेस और ह्यूमर के साथ नेतृत्व करती थीं. उन्होंने इंडस्ट्री में उनके योगदान और उनके गर्मजोशी भरे स्वभाव को याद किया. एक्टर्स अवार्ड्स 2026 में बड़ी जीत हासिल कर सिनर्स की टीम ने ऑस्कर में अपनी संभावनाओ को और मजबूत कर लिया है.
फिल्म
आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय अ मेल एक्टर इन अ लीडिंग रोल
विजेता: माइकल बी, जॉर्डन-सिनर्स
टिमोथी शैलेम-मार्टी सुप्रीम
लियोनार्डो डिकैप्रियो-वन बैटल आफ्टर अनदर
ईथन हॉक-ब्लू मून
जेसी प्लेमन्स-बुगोनिया
लीड रोल में शानदार प्रदर्शन करने वाली एक्ट्रेस
विजेता: जेसी बकले-हेमनेट
रोज बर्न-इफ आई हैड लेग्स आई वुड किक यू
केट हडसन-सॉन्ग संग ब्लू
चेस इन्फिनिटी-वन बॉटल आफ्टर अदर
एमा स्टोन-बेगोनिया
सपोर्टिंग रोल में शानदार प्रदर्शन करने वाली एक्ट्रेस
विजेता: एमी मैडिगन- Weapons
ओडेसा ए'जायन-Marty Supreme
वुन्मी मोसाकू-Sinners
टेयाना टेलर-One Battle After Another
सपोर्टिंग रोल में बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाले मेल एक्टर
सीन पेन- One Battle After Another
माइल्स कैटन- Sinners
बेनिसियो डेल टोरो-One Battle After Another
जैकब एलॉर्डी-Frankenstein
पॉल मेस्कल-Hamnet
मोशन पिक्चर में स्टंट एन्सेम्बल
विजेता:- Mission Impossible- The Final Reckoning
F1
Frankestein
One Battle After Another
Sinners
टीवी
ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ एन्सेम्बल प्रदर्शन
विजेता: The Pitt
The Diplomat
Landman
Severance
The White Lotus
टेलीविजन मूवी या लिमिटेड सीरीज में सर्वश्रेष्ट एक्टर
विजेता:-ओवेन कपूर- Adolescence
जेसन बेटमैन- Black Rabbit
स्टीफन ग्राहम-Adolescence
चार्ली हनम- Monster: The Ed Gein Story
मैथ्यू रीस- The Beast In Me
कॉमेडी सीरीज में सर्वश्रेष्ठ एन्सेम्बल प्रदर्शन
विजेता:-द स्टूडियो
Abbott Elementary
The Bear
Hacks
Only Murders In The Building
ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ट एक्टर
विजेता: Noah Wyle- The Pitt
Sterling K.Brown-Paradise
Billy Crudup-The Morning Show
Walton Goggins- The White Lotus
Gary Oldman-Slo Horses
टेलीविजन मूवी या लिमिटेड सीरीज में सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस
विनर:- Michelle Williams- Dying For Sex
Claire Danes- The Best In Me
Erin Doherty-Adolescence
Sarah Snook-All Her Fault
Christine Tremarco-Adolescence
टेलीविजन सीरीज में सर्वश्रेष्ठ स्टंट एन्सेम्बल
विनर: The Last Of Us
Andor
Landman
Squid Game
Strange Thigs
मोशन पिक्चर में सर्वश्रेष्ठ कास्ट
विनर: सिनर्स
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
