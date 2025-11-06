भारती सिंह को छोटा पड़ रहा है 3BHK फ्लैट, दूसरे बच्चे के लिए नहीं है कमरा

कॉमेडियन भारती सिंह इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई हैं. एक्ट्रेस ने हाल ही में अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट की है जिसके बाद से वो हर जगह छा गई हैं. भारती दूसरे बेबी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं. उनके घर में किलकारियां गूंजने वाली हैं और बेबी के आने की तैयारियां भारती ने शुरू कर दी है. भारती ने दूसरे बेबी के लिए शॉपिंग करना भी शुरू कर दिया है. भारती ने अपने व्लॉगव में बताया है कि अब उनके लिए ये घर छोटा पड़ रहा है. कपड़े रखने के लिए उनके घर में जगह नहीं है.

भारती सिंह व्लॉग के जरिए फैंस से जुड़ी रहती हैं. वो अपनी डेली लाइफ का अपडेट फैंस को देती रहती हैं. भारती ने हाल ही में अपने व्लॉग में बताया है कि वो तंग आ चुकी हैं और उन्हें अब बड़ा घर चाहिए. उनके पास कपड़े रखने के लिए जगह नहीं है.

भारती हुईं परेशान

भारती ने अपने व्लॉग में घर में बिखरे हुए सामान का हाल दिखाया. भारती को परेशान होता देख उनके पति हर्ष उन्हें तसल्ली देते हुए नजर आए और कहा बड़ा घर बहुत जल्द मिलेगा. भारती कहती हैं- 'मेरे घर में कपड़े रखने की जगह नहीं है. क्या करूं समझ नहीं आ रहा है. मुझे रोना आ रहा है. मुझे बड़ा और सस्ता घर चाहिए.'

भारती को चाहिए ऐसा घर

भारती मे कहा- 'मैं बड़ा और सस्ता घर चाहती हूं. जो सी-फेसिंग हो, पूरा फ्लोर मेरा हो, पर्सनल लिफ्ट भी लगी हो और 3-4 पार्किंग भी हों. पता नहीं कब हमारी किस्मत में बड़ा घर होगा. वैसे उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं, जब मुंबई आई थी तो दोस्त संग रूम शेयर करती थी. फिर 2BHK लिया. बाद में 3BHK में आई. हर्ष से शादी के बाद 3BHK में रहने लगी. पहला बच्चा हुआ और अब दूसरा होने वाला है. मुंबई में घर इतने महंगे हैं. अब क्या करें हम.'

