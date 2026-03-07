हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनCelebritiesअमेरिका-ईरान तनाव के बीच दुबई में फंसी रहीं सुभाश्री गांगुली, 7 दिन बाद बेटे के साथ लौटीं भारत

अमेरिका-ईरान तनाव के बीच दुबई में फंसी रहीं सुभाश्री गांगुली, 7 दिन बाद बेटे के साथ लौटीं भारत

Subhashree Ganguly: बंगाली एक्ट्रेस सुभाश्री गांगुली मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण बेटे के साथ दुबई में फंस गई थीं. करीब 7 दिनों बाद वो भारत लौटीं और वहां हुए डरावने अनुभव को शेयर किया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 07 Mar 2026 09:38 PM (IST)
Preferred Sources

बंगाली फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस सुभाश्री गांगुली एक मुश्किल हालात का सामना करके भारत लौटी हैं. वो अपने बेटे के साथ छुट्टियां मनाने के लिए दुबई गई थीं, लेकिन इसी बीच वेस्ट एशिया में अचानक तनाव बढ़ गया. हालात ऐसे बन गए कि उन्हें करीब एक हफ्ते तक वहीं रुकना पड़ा. आखिरकार सात दिन बाद वो सुरक्षित भारत पहुंच गईं और कोलकाता एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए अपने अनुभव शेयर किए.

बेटे के साथ दुबई में फंसी सुभाश्री

उस समय तनाव बढ़ गया जब यूनाइटेड स्टेट और इजरायल ने ईरान पर हमला किया. इसके बाद ईरान ने भी जवाब में हमला किया. इस पूरी घटना के कारण गल्फ देशों के कई हिस्सों में डर का माहौल बन गया. दुबई, अबू धाबी, कतर और कुवैत जैसे शहरों में भी सुरक्षा अलर्ट की खबरें आईं. इसी बीच सुभाश्री गांगुली अपने बेटे युवान के साथ दुबई में थीं. अचानक बढ़े तनाव से कई फ्लाइट्स रद्द हुई और कुछ देर से चली. एयरस्पेस बंद होने और हवाई सेवाओं में बाधा आने की वजह से वो भारत नहीं लौट सकी और एक होटल में ही रुकना पड़ा.

7 दिन बाद भारत लौटी सुभाश्री

करीब सात दिनों के बाद आखिरकार उन्हें भारत लौटने का मौका मिला और शुक्रवार को वो कोलकाता पहुंची. एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह उनके लिए डरावना अनुभव था. अभी वह इतनी भावुक हैं कि उस समय के बारे में कुछ कह पाना मुश्किल है. इस समय में लोगों से मिले प्यार और समर्थन ने उन्हें हिम्मत दी. जब ये शुरू हुआ था, तब उनके पति और फिल्म निर्देशक राज चक्रबर्ती ने भी मीडिया से बातचीत की थी. उन्होंने बताया था कि उनकी पत्नी और बेटा दुबई के एक होटल में सुरक्षित हैं, लेकिन हालात को लेकर वो चिंतित है. 

सुभाश्री की हिट फिल्में

सुभाश्री गांगुली के करियर की बात करें, तो वो बंगाली सिनेमा की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेसेज में गिनी जाती हैं. उन्होंने चैलेंज, परन जय जलिया रे और धूमकेतु जैसी कई सफल फिल्मों में काम किया है और अपनी दमदार एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीता है. 

और पढ़ें
Published at : 07 Mar 2026 09:38 PM (IST)
Tags :
Bengali Actress Subhashree Ganguly
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

Celebrities
अमेरिका-ईरान तनाव के बीच दुबई में फंसी रहीं सुभाश्री गांगुली, 7 दिन बाद बेटे के साथ लौटीं भारत
अमेरिका-ईरान तनाव के बीच दुबई में फंसी रहीं सुभाश्री गांगुली, 7 दिन बाद बेटे के साथ लौटीं भारत
Celebrities
Actor Awards 2026 Winners: बेस्ट एक्टर बने जेसी बकले-माइकल बी जॉर्डन, सिनर्स को मिला बेस्ट कास्ट का अवॉर्ड, जानें- विनर्स की कंप्लीट लिस्ट
बेस्ट एक्टर बने जेसी बकले-माइकल बी जॉर्डन, सिनर्स को मिला बेस्ट कास्ट का अवॉर्ड
Celebrities
बेटी-दामाद के सामने जब 51 की उम्र में पाक एक्ट्रेस ने रचाई थी दूसरी शादी, झेलनी पड़ी थी ट्रोलिंग
बेटी-दामाद के सामने जब 51 की उम्र में पाक एक्ट्रेस ने रचाई थी दूसरी शादी, झेलनी पड़ी थी ट्रोलिंग
Celebrities
कौन हैं 'बूंग' के चाइल्ड आर्टिस्ट गुगुन किपगेन? 13 साल की उम्र में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी मचा दिया धमाल
कौन हैं 'बूंग' के चाइल्ड आर्टिस्ट गुगुन किपगेन? जिसने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी मचा दिया धमाल
Advertisement

वीडियोज

Iran- Israel War: 'महायुद्ध' का 8वां दिन, तबाही का भयानक सीन!| IranAttackonIsrae l-America Air Base
Chitra Tripthi: ईरान नहीं झुका, अमेरिका ने किया सबसे बड़े हमले का ऐलान... | Iran Israel War |Trump
Jab Khuli Kitaab Review: पंकज कपूर और डिंपल कपाड़िया | एक खूबसूरत और परिपक्व प्रेम कहानी
Dhurandhar 2 Trailer : Ranveer Singh और Sanjay Dutt का जबरदस्त धमाका
Iran Israel War: ईरान की मिसाइल फैक्ट्री को कर देंगे बर्बाद- बेसेंट | Trump | Netanyahu | Tehran
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
लोकसभा स्पीकर को हटाने वाले प्रस्ताव पर चर्चा से पहले PM मोदी ने की ओम बिरला की तारीफ, जानें क्या कहा?
स्पीकर को हटाने वाले प्रस्ताव पर चर्चा से पहले PM मोदी ने की ओम बिरला की तारीफ, जानें क्या कहा?
बिहार
'उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, बिहार नहीं छोड़ना चाहिए', नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर बोलीं राबड़ी देवी
'उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, बिहार नहीं छोड़ना चाहिए', नीतीश कुमार को लेकर बोलीं राबड़ी देवी
इंडिया
'परमिशन की जरूरत नहीं', ट्रंप के रूसी तेल खरीदने की 30 दिन की छूट पर आया भारत का रिएक्शन
'परमिशन की जरूरत नहीं', ट्रंप के रूसी तेल खरीदने की 30 दिन की छूट पर आया भारत का रिएक्शन
साउथ सिनेमा
'इन समस्याओं को मैं संभाल लूंगा', पत्नी संगीता संग तलाक की खबरों पर थलपति विजय ने तोड़ी चुप्पी
'इन समस्याओं को मैं संभाल लूंगा', पत्नी संगीता संग तलाक की खबरों पर थलपति विजय ने तोड़ी चुप्पी
क्रिकेट
4 ओवर में 64 रन लुटाने वाले वरुण चक्रवर्ती की होगी छुट्टी? कप्तान सूर्या ने प्लेइंग 11 पर दिया बड़ा अपडेट 
4 ओवर में 64 रन लुटाने वाले वरुण चक्रवर्ती की होगी छुट्टी? कप्तान प्लेइंग 11 पर दिया अपडेट 
विश्व
'बुरी तरह हारे ईरान ने किया आत्मसमर्पण', पेजेशकियान के खाड़ी देशों से Sorry बोलने पर बोले ट्रंप, फिर दी ये धमकी
'बुरी तरह हारे ईरान ने किया आत्मसमर्पण', पेजेशकियान के खाड़ी देशों से Sorry बोलने पर बोले ट्रंप
ट्रेंडिंग
लड़की को प्रपोज करने पूरे खानदान को ले गया आशिक, महबूबा के घर के बाहर परिवार संग जमकर लगाए ठुमके, वीडियो वायरल
लड़की को प्रपोज करने पूरे खानदान को ले गया आशिक, महबूबा के घर के बाहर परिवार संग जमकर लगाए ठुमके
शिक्षा
यूपीएससी 2025 में पानीपत की कीर्ति का कमाल, चौथे प्रयास में हासिल की 304वीं रैंक
यूपीएससी 2025 में पानीपत की कीर्ति का कमाल, चौथे प्रयास में हासिल की 304वीं रैंक
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget