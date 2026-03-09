एक्सप्लोरर
बेहद खबूसूरत हैं ईशान किशन की गर्लफ्रेंड अदिति हुंडिया, देखें तस्वीरें
Aditi Hundia Photos: मिस सुपरनेशनल इंडिया 2018 की विनर और ईशान किशन की गर्लफ्रेंड अदिति हुंडिया मॉडल एक ब्यूटी क्वीन हैं. वो हमेशा अपने फैशन को लेकर चर्चा में रहती हैं, तो आइए उनके लुक को देखते हैं.
क्रिकेटर ईशान किशन को गर्लफ्रेंड अदिति हुंडिया एक मॉडल और ब्यूटी क्वीन हैं, जो अपनी खूबसूरती और स्टाइलिश अंदाज के लिए जानी जाती हैं. वो 2017 में फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के बाद सुर्खियों में आईं और बाद में मिस सुपरनेशनल इंडिया 2018 का खिताब भी अपने नाम किया. अदिति अपने ग्लैमरस लुक और शानदार फैशन सेंस के कारण अक्सर सोशल मीडिया पर चर्चा में रहती हैं. इसी बीच आइए उनके फैशन पर एक नजर डालते हैं.
Published at : 09 Mar 2026 10:18 PM (IST)
