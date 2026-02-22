हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Shikhar Dhawan Wedding: शिखर धवन और सोफी शाइन की शादी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आईं सामने, सेलेब्स की महफिल ने लूटी लाइमलाइट

इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व ओपनर शिखर धवन ने अपनी लेडी लव सोफी शाइन संग शादी कर ली है. सोशल मीडिया पर कपल की इस ग्रैंड वेडिंग की तस्वीरें जमकर वायरल होती हुई नजर आ रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Feb 2026 11:32 AM (IST)
शिखर धवन ने 40 साल की उम्र में अपनी लॉन्गटर्म गर्लफ्रेंड सोफी शाइन के संग दूसरी शादी की है. इनकी ग्रैंड वेडिंग में युजवेंद्र चहल से लेकर शेफाली बग्गा तक चार चांद लगाने पहुंचे थे.

शिखर धवन और सोफी शाइन की शादी में बिग बॉस फेम शेफाली बग्गा पहुंची थीं. उन्होंने सोशल मीडिया पर कपल की शादी की कई इनसाइड तस्वीरें शेयर की हैं. इस खास मौके पर शेफाली ग्रीन साड़ी में बेहद स्टनिंग लगीं.
शिखर धवन की शादी में चार चांद लगाने के लिए युवराज सिंह और हार्डी संधू भी पहुंचे थे. दोनों के संग शेफाली ने जमकर पोज दिए.
Published at : 22 Feb 2026 11:32 AM (IST)
