एक्सप्लोरर
Shikhar Dhawan Wedding: शिखर धवन और सोफी शाइन की शादी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आईं सामने, सेलेब्स की महफिल ने लूटी लाइमलाइट
इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व ओपनर शिखर धवन ने अपनी लेडी लव सोफी शाइन संग शादी कर ली है. सोशल मीडिया पर कपल की इस ग्रैंड वेडिंग की तस्वीरें जमकर वायरल होती हुई नजर आ रही है.
शिखर धवन ने 40 साल की उम्र में अपनी लॉन्गटर्म गर्लफ्रेंड सोफी शाइन के संग दूसरी शादी की है. इनकी ग्रैंड वेडिंग में युजवेंद्र चहल से लेकर शेफाली बग्गा तक चार चांद लगाने पहुंचे थे.
1/7
2/7
Published at : 22 Feb 2026 11:32 AM (IST)
Tags :Shikhar Dhawan Sophie Shine
Celebrities
7 Photos
शिखर धवन की शादी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आईं सामने, सेलेब्स की महफिल ने लूटी लाइमलाइट
Celebrities
7 Photos
कौन है माहिका शर्मा? जिसके प्यार में हार्दिक ने की हदें पार, जानें पढ़ाई और करियर के बारे में..
Celebrities
7 Photos
जर्मन लड़की ने साड़ी पहन मचाया तहलका, 24 घंटे में बन बैठी ‘इंडिया की नेशनल क्रश’
Celebrities
10 Photos
कभी लहराया आंचल, कभी स्लीव्लेस सूट में इतराईं, देखें हानिया आमिर की हसीन तस्वीरें
Celebrities
10 Photos
लियोनेल मेसी की वाइफ की 10 तस्वीरें, ग्लैमरस हसीना के आगे फीकी हैं बॉलीवुड एक्ट्रेसेस
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
शनिवार को ओ रोमियो का चला सिक्का, अस्सी-दो दीवाने शहर में कांटे की टक्कर, बॉर्डर 2 रह गई पीछे
मनोरंजन
लिवर कैंसर के इलाज के बीच अब दीपिका कक्कड़ को हुई ये दिक्कत, हॉस्पिटल में होना होगा एडमिट
मनोरंजन
बर्थडे स्पेशल: सूरज बड़जात्या की फिल्मों में झलकती है परिवार की अहमियत, बॉलीवुड को दिया ‘प्रेम’
मनोरंजन
प्रियंका चोपड़ा की फिल्म 'द ब्लफ' का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ऋतिक रोशन, एक्ट्रेस को कहा- ब्यूटीफुल
Advertisement
Celebrities
7 Photos
शिखर धवन की शादी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आईं सामने, सेलेब्स की महफिल ने लूटी लाइमलाइट
Celebrities
7 Photos
कौन है माहिका शर्मा? जिसके प्यार में हार्दिक ने की हदें पार, जानें पढ़ाई और करियर के बारे में..
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion