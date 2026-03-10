हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनCelebrities'पॉडकास्ट' में करोड़पति यूट्यूबर ने दे दिया पत्नी को तलाक, प्रेग्नेंसी में वाइफ को दिया था धोखा!

पाकिस्तान के पॉपुलर यूट्यूबर में से एक माने जाने वाले रजब बट्ट ने हाल ही में तलाक की घोषणा की है. इतना ही नहीं उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में चल रही परेशानियों को भी दुनिया के सामने रखा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 10 Mar 2026 03:18 PM (IST)
रजब बट्ट की गिनती पाकिस्तान के सबसे अमीर यूट्यूबर्स में होती है. रजब बेहद ही लग्जरी लाइफ जीते हैं. हालांकि, इन दिनों वो अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से लाइमलाइट में छाए हुए हैं. दरअसल, रजब ने अचानक कुछ ऐसा कर दिया जिसके बारे में सोच पाना भी मुश्किल है.

उन्होंने एक पॉडकास्ट के दौरान ही अपनी पत्नी ईमान संग तलाक की घोषणा कर दी. रजब की बातों को सुन उनके फैंस को गहरा सदमा लगा. पॉडकास्ट के दौरान रजब ने क्लियर तौर पर कहा कि वो अब इस शादी को और नहीं खींच सकते हैं.

रजब ने वाइफ और ससुरालवालों पर लगाए आरोप

रजब ने कहा कि उनकी शादी में सम्मान नहीं था. यूट्यूबर का कहना था कि उनकी मां को उनकी वाइफ ने अपमानित किया था. इतना ही नहीं वाइफ के परिवार के लोगों ने उनके पिता के हैसियत पर भी सवाल खड़े किए थे. पॉडकास्ट में रजब ने आगे कहा कि अपने पेरेंट्स के अपमान को वो सहन करके इस रिश्ते को एक और मौका देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं.

उन्होंने ये भी कहा कि उनकी शादी को डेढ़ साल हो चुके हैं. लेकिन, उनकी वाइफ सिर्फ डेढ़ महीने ही उनके पास रही है. आपको बता दें रजब इससे पहले तब सुर्खियों में आए थे, ईमान के भाई ने कहा था कि प्रेग्नेंसी के दौरान उनकी बहन को यूट्यूबर ने चीट किया था.

इस पर रजब ने रिएक्शन देते हुए कहा था कि उनका एक पास्ट अफेयर था, जिसे खत्म होने में थोड़ा वक्त लगा.  रजब ने ये भी कहा कि उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया था और अपनी पत्नी से माफी भी मांगी थी. उसके बाद भी बार-बार एक ही बात को घसीटना गलत है.

Published at : 10 Mar 2026 03:18 PM (IST)
