हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअकेली पड़ीं जुबीन गर्ग की पत्नी गरिमा सैकिया! असम विधानसभा चुनाव में वोट देते वक्त हुईं भावुक

अकेली पड़ीं जुबीन गर्ग की पत्नी गरिमा सैकिया! असम विधानसभा चुनाव में वोट देते वक्त हुईं भावुक

Assam Assembly Election 2026: दिवंगत सिंगर जुबिन गर्ग की पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग की तबीयत अभी ठीक नहीं है.फिर भी वो गुरुवार को असम चुनाव में अपना वोट डालने पहुंचीं. इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी काफी कुछ बातें कीं.

By : अनुराधा राज | Updated at : 10 Apr 2026 10:52 AM (IST)
Preferred Sources

दिवंगत सिंगर जुबिन गर्ग की वाइफ गरिमा सैकिया गर्ग ने गुरुवार को असम में वोट डाला. वोट डालने के बाद गरिमा को मीडिया से बात करते हुए देखा गया. इस दौरान वो इमोशनल होती हुई नजर आईं.गरिमा ने इस दौरान बताया कि आमतौर से हमेशा वो जुबिन के संग ही वोट डालने जाती थीं.

साथ ही उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि जुबिन की मौत के मामले में उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा. मीडिया से बात करते हुए गरिमा ने बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं हैं. ANI के पेज पर एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें गरिमा कहती हुई नजर आ रही हैं कि मुझे कल ही अस्पताल से छुट्टी मिली है.

जुबिन गर्ग की वाइफ का छलका दर्द

मैं हमेशा जुबीन के साथ वोट डालने आती थी, लेकिन अब..ये हर किसी की जिम्मेदारी है कि वो वोट देने आए. वोट डालना हमारा फर्ज है, इसलिए तबीयत ठीक ना होने के बावजूद मैं यहां वोट देने आई हूं.'जब उनसे जुबिन गर्ग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा,'हम हमेशा जुबिन गर्ग के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं. उम्मीद है कि जल्द ही कोई नतीजा आएगा और इंसाफ मिलेगा.'

हालांकि, जब उनसे इस बारे में और भी डिटेल में पूछने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत खराब है और ज्यादा बातें नहीं कर सकती हैं. इन दौरान उनकी बहन ने भी पैप्स को कहा कि वो ज्यादा सवाल ना करें.आपको बता दें कि जुबिन गर्ग का पिछले साल 19 सितंबर को सिंगापुर में निधन हो गया था,जहां वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में शामिल होने गए थे.

शुरुआत में उनकी मौत को लेकर कहा जा रहा था कि ये किसी प्रकार की साजिश थी. हालांकि, इसी साल मार्च में सिंगापुर की स्टेट कोरोनर कोर्ट ने किसी भी तरह की साजिश से इंकार कर दिया.स्टेट कोरोनर एडम नखोदा ने कहा कि जुबिन की मौत दुर्घटना डूबने से हुई थी और कोर्ट के पास पुलिस की जांच से अलग जाने की कोई वजह नहीं है.पुलिस ने भी इसे एक दुखद हादसा बताया था.

ये भी पढ़ें:-Dacoit Review: दिमाग घुमा देंगे इस लव स्टोरी के ट्विस्ट एंड टर्न, Adivi Sesh की जबरदस्त एक्टिंग

About the author अनुराधा राज

अनुराधा राज एक एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 8 वर्षों का अनुभव है. टीवी सीरियल्स और रियलिटी शोज की दुनिया पर इनकी खास पकड़ है और इंडस्ट्री की हर हलचल पर इनकी पैनी नजर रहती है. टीआरपी रेस में कौन आगे है, कौन पीछे, किस शो में आने वाला है नया ट्विस्ट और कौन सा कंटेंट दर्शकों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है, इन सभी विषयों को अनुराधा अपने खास और आसान अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. एंटरटेनमेंट जगत की ताजा खबरें, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स और बिहाइंड द सीन्स स्टोरीज इनके लेखन की प्रमुख पहचान हैं.
Read More
Published at : 10 Apr 2026 10:39 AM (IST)
Tags :
Zubeen Garg Garima Saikia Garg
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
अकेली पड़ीं जुबीन गर्ग की पत्नी! असम चुनाव में वोट देते वक्त हुईं भावुक
अकेली पड़ीं जुबीन गर्ग की पत्नी! असम चुनाव में वोट देते वक्त हुईं भावुक
बॉलीवुड
‘ये आदमी देश को भी उठाएगा….’, अनंत अंबानी के बर्थडे पर सलमान खान का पोस्ट, शाहरुख से रणवीर तक ने भी दी बधाई
‘ये आदमी देश को भी उठाएगा….’, अनंत अंबानी के बर्थडे पर सलमान ख़ान का पोस्ट
बॉलीवुड
Anant Ambani Birthday Live: अनंत अंबानी के बर्थडे सेलिब्रेशन में सितारों से सजी महफिल, सलमान से शाहरुख तक ने खास अंदाज में दी बधाई
Live: अनंत अंबानी के बर्थडे सेलिब्रेशन में सितारों से सजी महफिल, सलमान से शाहरुख तक ने खास अंदाज में दी बधाई
बॉलीवुड
इतने सालों में बदल चुका हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस रीना रॉय का लुक, लेकिन फिर भी कम नहीं हुई चेहरे की चमक
इतने सालों में बदल चुका हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस रीना रॉय का लुक, लेकिन फिर भी कम नहीं हुई चेहरे की चमक
Advertisement

वीडियोज

Sansani: सीजफायर पर इजरायल का U-Turn? | Iran US-Israel Ceasefire | Middle East War | Trump
Nitish Kumar के बाद Samrat Choudhary बनेंगे सीएम? | Bihar Politics | BJP | Tejashwi Yadav
Chitra Tripathi: 4 किरदार, 4 रुख… क्या फिर भड़केगी जंग? | Iran Vs US-Israel | Trump
Iran US-Israel Ceasefire: ईरान vs इजरायल...सीजफायर को Netanyahu तोड़ने पर क्यों तुले? | Trump
Sandeep Chaudhary : SIR में हेरा-फेरी...TMC के साथ खेला? | Derek O'Brien |TMC Vs ECI | BJP | Bengal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'बेवकूफी' न करे अमेरिका, नेतन्याहू की चालों में न फंसे', ईरान के विदेश मंत्री अराघची का US को अल्टीमेटम
'बेवकूफी' न करे अमेरिका, नेतन्याहू की चालों में न फंसे', ईरान के विदेश मंत्री अराघची का अल्टीमेटम
दिल्ली NCR
दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार का बड़ा फरमान, अब रोजाना ऐसे लगानी होगी हाजिरी
दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार का बड़ा फरमान, अब रोजाना ऐसे लगानी होगी हाजिरी
इंडिया
India Rafale Deal: राफेल की 3.25 लाख करोड़ की डील में अब भारत ने रखी बड़ी शर्त, फ्रांस को करना पड़ेगा ये काम
राफेल की 3.25 लाख करोड़ की डील में अब भारत ने रखी बड़ी शर्त, फ्रांस को करना पड़ेगा ये काम
क्रिकेट
IPL 2026 के बीच आई दुखद खबर, पूर्व भारतीय क्रिकेटर का निधन; BCCI अध्यक्ष ने दी श्रद्धांजलि
IPL 2026 के बीच आई दुखद खबर, पूर्व भारतीय क्रिकेटर का निधन; BCCI अध्यक्ष ने दी श्रद्धांजलि
टेलीविजन
'आप हमसे पूछ तो लेते', IVF की खबरों पर अपनी तस्वीर देख भड़के दिव्यांका त्रिपाठी-विवेक दहिया
'आप हमसे पूछ तो लेते', IVF की खबरों पर अपनी तस्वीर देख भड़के दिव्यांका त्रिपाठी-विवेक दहिया
विश्व
इजरायल के लेबनान पर और कहर बरपाने के अल्टीमेटम के बीच मुज्तबा खामेनेई ने कहा - 'हम सभी...'
इजरायल के लेबनान पर और कहर बरपाने के अल्टीमेटम के बीच मुज्तबा खामेनेई ने कहा - 'हम सभी...'
टेक्नोलॉजी
चीन में सुपरकंप्यूटर ही हो गया हैक, हैकर ने चुरा लिया फाइटर जेट और बम से जुड़ा सीक्रेट डेटा
चीन में सुपरकंप्यूटर ही हो गया हैक, हैकर ने चुरा लिया फाइटर जेट और बम से जुड़ा सीक्रेट डेटा
ट्रेंडिंग
Viral Video: बाइक पर जा रही लड़की से छेड़छाड़ कर रहे थे दो लफंगे, वीडियो वायरल हुआ तो भड़के यूजर्स
बाइक पर जा रही लड़की से छेड़छाड़ कर रहे थे दो लफंगे, वीडियो वायरल हुआ तो भड़के यूजर्स
ENT LIVE
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
ENT LIVE
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
ENT LIVE
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Embed widget