डकैत रिव्यू: दिमाग घुमा देंगे इस लव स्टोरी के ट्विस्ट एंड टर्न, अदिवी सेष की जबरदस्त एक्टिंग

अदिवि सेष के बारे में कहा जाता है कि वो साउथ के राजकुमार राव हैं, यानि कमाल के एक्टर, अक्षय कुमार ने एक बार राजकुमार राव से कहा भी था कि अपना एक्टिंग स्कूल खोल लो, इस फिल्म में सेष (जैसा कि उन्हें प्यार से कहा जाता है) को देखकर यही लगता है, उनकी कमाल की एक्टिंग ने इस फिल्म को अलग लेवल पर पहुंचा दिया है. एक बात और भी कही जाता है कि dont judge a book by its cover, तो इस फिल्म में को भी फर्स्ट हाफ देखकर जज मत कीजिएगा क्योंकि असली दिमाग सेकेंड हाफ में घूमता है. धुरंधर 2 की आंधी के बीच ये फिल्म जरूर लोगों को अपनी तरफ खींच सकती है.

कहानी

एक लड़का और लड़की प्यार करते हैं, अदिवि सेष और मृणाल ठाकुर, दोनों के प्यार में परिवार रुकावट बन जाता है. दोनों अलग हो जाते हैं, लेकिन फिर इसके बाद जो होता है वो किसी रेग्यूलर लव स्टोरी जैसा नहीं है. कहानी के बारे में कुछ भी बताना स्पॉयलर होगा तो थिएटर जाइए और देखिए.

कैसी है फिल्म

ये एक बढ़िया फिल्म है, इसमें आपको अच्छी कहानी, बढ़िया परफॉर्मेंस, कमाल का म्यूजिक, दिमाग घुमा देने वाले ट्विस्ट एंड टर्न सब मिलते हैं. फिल्म की शुरुआत बढ़िया तरीके से होती है लेकिन फिर थोड़ा सा मजा कम हो जाता है और आपको लगने लगता है कि ये तो कोई रेग्यूलर टाइप वाली ही फिल्म है लेकिन फिर सेकेंड हाफ में मजा आता है. जब फर्स्ट हाफ के डॉट्स जुड़ते हैं, कई ट्विस्ट ऐसे हैं जिनका अंदाजा आपको लग जाता है लेकिन कई ऐसे हैं जो आप बिल्कुल सोच नहीं पाते और वो आपको खूब हैरान करते हैं. फिल्म में कुछ ना कुछ ऐसा होता है रहता है जो आपको बांधकर रखता है. एक्शन बढ़िया है, रॉ है, कई एक्शन सीन काफी इंटेंस हैं. फिल्म की स्पीड अच्छी है खासतौर पर सेकेंड हाफ में, किरदारों की बीच की केमिस्ट्री बढ़िया लगती है और ऐस नहीं लगता कि किसी भी कैरेक्टर की कास्टिंग सही से नहीं की गई. एंड में ये फिल्म आपको एक इमोशनल नोट पर छोड़ जाती है कि लव स्टोरीज ऐसी भी होती हैं.

एक्टिंग

अदिवि सेष ने दिखा दिया है कि वो हर तरह का कैरेक्टर कमाल तरीक से प्ले सकते हैं. इमोशनल सीन्स में वो आपके दिल को छू जाते हैं तो एक्शन सीन्स में आपको उनसे डर भी लगने लगता है. उनकी कॉमिक टाइमिंग भी कमाल है. वो हीरोगीरी भी गजब तरीक से दिखाते हैं औऱ कुछ सीन्स वो इतना नेचुरल तरीके से कर जाते हैं कि आप चौंक जाएंगे. मृणाल ठाकुर ने अच्छा काम किया है, यहां उनके पास ग्लैमर दिखाने के साथ साथ परफॉर्म करने का भी पूरा स्कोप था और उन्होंने इस मौके का पूरा फायदा उठाया भी और एक बढ़िया परफॉर्मेंस दी. अनुराग कश्पय के स्क्रीन पर आने पर तालियां और सीटियां बजना ये बताता है कि उनकी एक्टिंग का एक अलग फैन बेस बन चुका है और अनुराग यहां इस किरदार में उसपर खरे उतरते हैं. हालांकि उन्हें और स्क्रीन स्पेस दिया जाना चाहिए था. प्रकाश राज ठीक लगे हैं, ये किरदार कोई और भी कर सकता था. अतुल कुलकर्णी बढ़िया है zayn marie khan,sunil,kamakshi bhaskarla का काम अच्छा है, हर किरदार ने अपना काम बखूबी किया है.

राइटिंग और डायरेक्शन

shaneil deo और अदिवि सेष ने कहानी लिखी है और shaneil deo ने डायरेक्ट की है, बीच बीच में स्क्रीनप्ले भटकता है वहां थोड़ा और काम किया जा सकता है, वर्ना फिल्म की राइटिंग अच्छी है, डायरेक्शन बढ़िया है.

म्यूजिक

Bheems ceciroleo का म्यूजिक अच्छा है, खासतौर पर रूबरू बहुत कमाल का लगता है. पवन सिंह का गाना टच बडी भी बड़े पर्दे पर मजेदार लगता है.

कुल मिलाकर ये फिल्म देखी जा सकती है

रेटिंग- 3 स्टार्स