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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मैंने प्यार किया' में बने सलमान खान के पिता, 11 साल पहले छोड़ा बॉलीवुड, अब कहां हैं और क्या कर रहे राजीव वर्मा?

'मैंने प्यार किया' में बने सलमान खान के पिता, 11 साल पहले छोड़ा बॉलीवुड, अब कहां हैं और क्या कर रहे राजीव वर्मा?

Rajeev Verma: फिल्म 'मैंने प्यार किया' में सलमान खान के पिता का किरदार निभाने वाले एक्टर राजीव वर्मा ने बॉलीवुड छोड़ दिया है. चलिए ऐसे में जानते हैं एक्टर आजकल कहां हैं और क्या कर रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Diksha Sharma | Updated at : 31 May 2026 03:58 PM (IST)
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बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान की फिल्म 'मैंने प्यार किया' को काफी पसंद किया गया था. साल 1989 में आई इस एक्शन रोमांटिक फिल्म में भाग्यश्री भी लीड रोल में नजर आई थीं. सलमान और भाग्यश्री के अलावा फिल्म में एक और एक्टर थे, जिन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग से हर किसी का ध्यान खींच लिया. हम बात कर रहे हैं राजीव वर्मा की. इसमें उन्होंने सलमान खान के पिता किशन कुमार चौधरी की भूमिका निभाई थी. चलिए ऐसे में जानते हैं राजीव वर्मा आजकल कहां और क्या कर रहे हैं. 

सलमान खान के साथ शुरू, ऐश्वर्या राय संग खत्म हुई फिल्मी पारी
राजीव वर्मा ने बॉलीवुड को 11 साल पहले अलविदा कह दिया है. उन्होंने सलमान खान की फिल्म 'मैंने प्यार किया' से बॉलीवुड में कदम रखा था. इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया. उनकी आखिरी फिल्म 'जज्बा' साल 2015 में आई थी, जिसमें वो ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ नजर आए थे.

कहां हैं राजीव वर्मा?
राजीव वर्मा अब मुंबई में एक होटल चलाते हैं. इसके अलावा वो अब थिएटर करते हैं. उन्होंने फिल्मों और टीवी से दूरी बना ली है. भोपाल में उनका थिएटर ग्रुप है. वहां वो ड्रामा सिखाते हैं और थिएटर वर्कशॉप भी करते हैं. राजीव वर्मा ने हाल ही में खुलासा किया कि आखिर उन्होंने धीरे-धीरे बॉलीवुड से दूरी क्यों बना ली. 

राजीव वर्मा ने क्यों छोड़ी इंडस्ट्री?
एक्टर ने डियर जेनरेशन को दिए इंटरव्यू में कहा, 'धीरे-धीरे मजा आना बंद हो गया था. बस रूटीन काम था कि यार चलाना है मुंबई में तो करें, यहीं करते रहें. मुझे लगने लगा था कि यार अब मैं चलता हूं, अब मैं नहीं करता. मजा नहीं आ रहा मुझे. वैसे भी कोई जरूरत नहीं थी. होटल मेरा एक छोटा सा है यहां, वो चलता है, दाल रोटी है, खुश हैं.'

राजीव वर्मा ने बताया कि दशकों तक लगातार काम करने के बाद वो परिवार और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना चाहते थे. उन्होंने कहा, 'दोस्तों से मिलना, शादी ब्याह में जाना, रिश्तदारों से मिलना, परिवार के साथ वक्त गुजारना... ये सब लगभग ना के बराबर हो गया था. मैं अपनी परिवार के साथ समय बिताना चाहता था, इसलिए इंडस्ट्री छोड़ दी.' 

मैंने प्यार किया' में बने सलमान खान के पिता, 11 साल पहले छोड़ा बॉलीवुड, अब कहां हैं और क्या कर रहे राजीव वर्मा?

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फिल्मों में मिल रहे थे पिता के रोल
राजीव वर्मा ने ये भी बताया कि 'मैंने प्यार किया' के बाद उन्हें एक ही जैसे रोल ऑफर किए जाने लगे थे. उन्होंने कहा, 'मैंने प्यार किया' की सफलता के बाद उन्हें पिता के रोल ही मिल रहे थे. एक ही तरह का किरदार निभाकर आप बोर हो जाते हैं. मेकर्स सोचते हैं कि पिता के रोल में कौन चल रहा है और फिर आप कैटिगरी में फिक्स हो जाते हैं. हर फिल्म में वही मिलता था. मैंने पूछा कैरेक्टर क्या है? तो कहते थे कि सर वही जो आपने उसमें किया था.' 

तब सलमान खान को कोई नहीं जानता था- राजीव वर्मा
उन्होंने आगे कहा, 'मैंने प्यार किया मेरी पहली फिल्म थी. तब तक मैं 'चुनौती' और 'मुजरिम हाज़िर' जैसे मशहूर सीरियल की वजह से टीवी पर एक जाना-पहचाना चेहरा बन चुका था. आज लोग ज़्यादातर मुझे 'मैंने प्यार किया' में सलमान खान के पिता के तौर पर जानते हैं. वो अक्सर कहते हैं, "अरे, आप उस सलमान खान वाली फिल्म में थे." लेकिन जब हमने यह फिल्म बनाई थी, तब सलमान खान को कोई नहीं जानता था. ये एक लीड एक्टर के तौर पर उनकी पहली फिल्म थी.'

नौकरी के साथ एक्टिंग करते थे राजीव वर्मा
राजीव ने आगे कहा, 'मैंने कभी भी बड़े सितारों के साथ काम करने के बारे में नहीं सोचा. मैं अपनी नौकरी के साथ-साथ एक्टिंग को भी बैलेंस करने में व्यस्त था. लगभग दस सालों तक मैं अपनी रेगुलर नौकरी करते हुए भी काम करता रहा. 1996 में जाकर मैंने आखिरकार अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया और पूरी तरह से एक्टिंग करने लगा. इंडस्ट्री में सालों तक काम करने के बाद, एक्टिंग को लेकर जो उत्साह मुझे कभी महसूस होता था, वो धीरे-धीरे खत्म हो गया.'

इन फिल्मों में नजर आए राजीव वर्मा
राजीव वर्मा ने टीवी पर भी खूब काम किया और कई सीरियल्स में नजर आए, लेकिन वहां भी उन्हें ऐसा लगने लगा था जैसे रुटीन वर्क बन गया है. राजीव ने 'बाल ब्रह्मचारी', 'परदेसी बाबू', 'हम दिल दे चुके सनम', 'हम साथ साथ हैं', 'अंदाज', 'ये रास्ते हैं प्यार के', 'कच्चे धागे', 'बीवी नंबर 1', 'चलते चलते', 'जीत' और 'जिद' जैसी फिल्मों में अपनी बेहतरीन अदाकारी को लोहा मनवाया है. 

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Published at : 31 May 2026 03:58 PM (IST)
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SALMAN KHAN Rajeev Verma
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