पूर्व अभिनेत्री ज़ायरा वसीम ने हाल ही में सोशल मीडिया पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पटना में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान एक महिला का हिजाब खींचने की घटना पर अपना गुस्सा ज़ाहिर किया. बिहार के सीएम पर भड़कते हुए जायारा ने कहा कि वह "बेहद गुस्से" में हैं और उन्होंने उनसे "बिना शर्त माफी" मांगने की मांग की, साथ ही इस बात पर ज़ोर दिया कि किसी महिला की मर्यादा और गरिमा को कभी भी हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए या दिखावे के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए.

ज़ायरा वसीम ने बिहार के सीएम पर निकाली भड़ास

अपने फेसबुक अकाउंट पर ज़ायरा ने लिखा, "किसी महिला की मर्यादा और डिग्निटी कोई खिलौना नहीं है जिससे खेला जाए. खासकर पब्लिक मंच पर तो बिल्कुल नहीं. एक मुस्लिम महिला होने के नाते, दूसरी महिला का नकाब इतनी लापरवाही से खींचा जाना और साथ ही उनकी बेपरवाह मुस्कान देखना बेहद आक्रोशजनक था. सत्ता सीमाओं का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं देती. नीतीश मार को उस महिला से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए."

A woman’s dignity and modesty are not props to toy with. Least of all on a public stage. As a Muslim woman, watching another woman’s niqab being pulled at so casually, accompanied by that nonchalant smile, was so infuriating.



— Zaira Wasim (@ZairaWasimmm) December 15, 2025

आक्रोश फैलाने वाली घटना

यह घटना पटना के ‘संवाद’ में आयोजित एक आधिकारिक कार्यक्रम के दौरान घटी, जहां 1,000 से ज्यादा न्यूली रिक्रूटेड आयुष डॉक्टरों को अपॉइंटमेंट लेटर डिस्ट्रिब्यूट किए जा रहे थे. जब नुसरत परवीन की अपॉइंटमेंट लेटर लेने ने की बारी आई, तो वह हिजाब से अपना चेहरा ढके हुए मंच पर पहुंचीं. खबरों के अनुसार, 75 वर्षीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये देखकर नाराज हो गए और उन्होंने आगे झुककर नुसरत परवीन का हिजाब नीचे खींचते हुए कहा, “यह क्या है?” इस घटना से घबराई हुई यंग डॉक्टर को एक अधिकारी तुरंत मंच से ले गया. इधर कुमार के बगल में खड़े उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मुख्यमंत्री की आस्तीन खींचकर हस्तक्षेप करने का प्रयास करते दिखे.

ज़ायरा वसीम के बारे में

ज़ायरा वसीम, ने 'दंगल' और 'सीक्रेट सुपरस्टार' जैसी फिल्मों में काम कर पॉपुलैरिटी हासिल की थी. उन्हें आखिरी बार शोनाली बोस की 2019 की फिल्म 'द स्काई इज़ पिंक' में देखा गया था. इसके कुछ समय बाद ही उन्होंने अभिनय से दूरी बना ली. इसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री उनके व्यक्तिगत विश्वास के उल्ट है. इसी साल की शुरुआत में, ज़ायरा ने अपनी शादी की घोषणा की और X पर अपने निकाह की तस्वीरें साझा करते हुए कैप्शन में लिखा था, "कुबूल है"