हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडYear Ender 2025: साल भर चला डर का सिलसिला, इन हॉरर फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर किया धमाल

Year Ender 2025: साल भर चला डर का सिलसिला, इन हॉरर फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर किया धमाल

Year Ender 2025: साल 2025 में कई हॉरर फिल्में रिलीज हुई, जिन्हनें बॉक्स ऑफिस और ओटीटी पर जमकर धमाल मचाया. इसी बीच आज हम उन्हीं फिल्मों की लिस्ट लेकर आए हैं, चलिए जानते हैं कौन सी फिल्में शामिल है.

By : आईएएनएस | Updated at : 23 Dec 2025 11:24 AM (IST)
Preferred Sources

साल 2025 हॉरर फिल्म लवर्स के लिए यादगार रहा. इस साल कई दमदार हॉरर फिल्में रिलीज हुईं. जिनमें नई कहानियां और पॉपुलर फ्रेंचाइजी की वापसी ने दर्शकों के मन में सिहरन पैदा की. साइको- थ्रिलर से लेकर अलौकिक और लोककथाओं पर बेस्ड फिल्मों का साल भर टशन देखने को मिला.

इस साल हॉरर जॉनर ने बॉक्स ऑफिस और ओटीटी पर जमकर धमाल मचाया. दर्शक रोंगटे खड़े करने वाले सीन देखकर सिहर उठे और कई फिल्में चर्चा का विषय बनीं. साउथ की फिल्मों में लोककथाओं और रीति-रिवाजों पर बेस्ड कहानियां दर्शकों से जुड़ीं. कुल मिलाकर, यह साल हॉरर जॉनर का शानदार साल रहा, जहां नई और पुरानी फ्रेंचाइजी दर्शकों को डराने में सफल रहीं.

छोरी 2
साल की शुरुआत में 11 अप्रैल 2025 को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई 'छोरी 2' से हुई. नुसरत भरूचा और सोहा अली खान स्टारर इस सीक्वल ने पहले पार्ट की तरह अलौकिक तत्वों और साइलॉजिकल डर से दर्शकों को बांधे रखा. बेटी को बचाने के लिए मां की लड़ाई और भयावह शक्तियों का सामना करने वाली कहानी ने खूब सराहना बटोरी. यह फिल्म हॉरर में सोशल मैसेज को जोड़ने के लिए जानी गई.


Year Ender 2025: साल भर चला डर का सिलसिला, इन हॉरर फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर किया धमाल

द भूतनी
1 मई को थिएटर्स में आई 'द भूतनी'. संजय दत्त, मौनी रॉय, सनी सिंह और पलक तिवारी स्टारर यह हॉरर-कॉमेडी कॉलेज कैंपस में वर्जिन ट्री पर रहने वाली भूतनी की कहानी पर आधारित थी. हंसाती और डराती इस फिल्म ने हल्का-फुल्का मनोरंजन दिया, हालांकि कुछ ने इसे हॉरर से ज्यादा कॉमेडी बताया.


Year Ender 2025: साल भर चला डर का सिलसिला, इन हॉरर फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर किया धमाल

मां
काजोल की 'मां' 27 जून को रिलीज हुई. यह मिथोलॉजिकल हॉरर फिल्म थी, जिसमें काजोल एक मां बनीं जो अपनी बेटी को बचाने के लिए देवी काली का रूप धारण करती है. डेमोनिक कर्स और गांव की लोककथाओं पर आधारित यह फिल्म मदरहुड और सुपरनैचुरल का मिश्रण थी. काजोल की परफॉर्मेंस की तारीफ हुई.


Year Ender 2025: साल भर चला डर का सिलसिला, इन हॉरर फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर किया धमाल

डाइस इरा
हैलोवीन पर 31 अक्टूबर को थिएटर्स में आई मलयालम हॉरर थ्रिलर 'डाइस इरा'. प्रणव मोहनलाल स्टारर यह फिल्म राहुल सदाशिवन के निर्देशन में बनी. एक अमीर आर्किटेक्ट की जिंदगी में सुपरनैचुरल घटनाओं की कहानी ने दर्शकों को रोमांचित किया. बाद में 5 दिसंबर को जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हुई यह फिल्म साल की सबसे सफल हॉरर फिल्मों में शुमार हुई.


Year Ender 2025: साल भर चला डर का सिलसिला, इन हॉरर फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर किया धमाल

बारामूला
7 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई 'बारामूला'. मानव कौल और भाषा सुम्बली स्टारर यह सुपरनैचुरल थ्रिलर कश्मीर के बारामूला में बच्चों के गायब होने की जांच पर आधारित थी. पुलिस ऑफिसर के घर में छुपे राज और कश्मीरी पंडित से इंस्पायर्ड तत्वों ने इसे इमोशनल डेप्थ दी. अलग स्टोरीलाइन और रोंगटे खड़े करने वाले सीन ने इसे स्पेशल बनाया.


Year Ender 2025: साल भर चला डर का सिलसिला, इन हॉरर फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर किया धमाल

इसके अलावा 'थामा' जैसी हॉरर फिल्म ने भी इस साल में जलवा बिखेरा. आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म में भी हल्के अंदाज में हॉरर पुट देखने को मिले. फिल्म को दर्शकों का खूब प्यार मिला.

ये भी पढ़ें: कौन थे अरुण खेत्रपाल? जिन पर बनी है अगस्तय नंदा की फिल्म 'इक्कीस'

और पढ़ें
Published at : 23 Dec 2025 11:24 AM (IST)
Tags :
Baramulla Chhorii 2 The Bhootnii Diés Iraé
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
H1B वीजा पर अमेरिका की सख्ती बढ़ी, अब सभी आवेदकों को करना होगा यह काम, ट्रंप प्रशासन ने जारी किया फरमान
H1B वीजा पर अमेरिका की सख्ती बढ़ी, अब सभी आवेदकों को करना होगा यह काम, ट्रंप प्रशासन ने जारी किया फरमान
बिहार
Nitin Nabin Live: आज पटना में नितिन नबीन, रोड शो होगा, राज्यपाल से मिलेंगे, बेली रोड पर नहीं चलेंगे आम वाहन
Live: आज पटना में नितिन नबीन, रोड शो होगा, राज्यपाल से मिलेंगे, बेली रोड पर नहीं चलेंगे आम वाहन
विश्व
Trump On Jeffrey Epstein Files: 'मेरी भी फोटो हैं, हर कोई...', एपस्टीन फाइल्स को लेकर बोले ट्रंप, बिल क्लिंटन की तस्वीरों को लेकर क्या कहा
'मेरी भी फोटो हैं, हर कोई...', एपस्टीन फाइल्स को लेकर बोले ट्रंप, बिल क्लिंटन की तस्वीरों को लेकर क्या कहा
क्रिकेट
पाकिस्तान को अंडर-19 एशिया कप जिताने वाले समीर मिन्हास के नाम को लेकर फैंस कंफ्यूज, जानिए किस धर्म से आते हैं
पाकिस्तान को अंडर-19 एशिया कप जिताने वाले समीर मिन्हास के नाम को लेकर फैंस कंफ्यूज, जानिए किस धर्म से आते हैं
Advertisement

वीडियोज

BMC चुनाव को लेकर टिकट बंटवारे पर बढ़ी सरगर्मी,महायुति और उद्धव-राज के बीच टिकट बंटवारे पर हुई चर्चा
Aravalli पर सियासत हुई तेज, Ashok Gehlot ने लगाए सरकार पर गुमराह करने का आरोप । Save Aravalli News
Rahul Gandhi Germany Tour: जर्मनी की धरती से राहुल गांधी ने उठाया वोट चोरी का मुद्दा | BJP |Congress
Punjab Fire Accident News: पंजाब की शराब फैक्ट्री के अंदर लगी भयंकर आग | Breaking News
Gujarat Fire News: गुजरात के लड़की गोदाम में लगी भीषण आग, देखें तस्वीरें | Hindi News | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
H1B वीजा पर अमेरिका की सख्ती बढ़ी, अब सभी आवेदकों को करना होगा यह काम, ट्रंप प्रशासन ने जारी किया फरमान
H1B वीजा पर अमेरिका की सख्ती बढ़ी, अब सभी आवेदकों को करना होगा यह काम, ट्रंप प्रशासन ने जारी किया फरमान
बिहार
Nitin Nabin Live: आज पटना में नितिन नबीन, रोड शो होगा, राज्यपाल से मिलेंगे, बेली रोड पर नहीं चलेंगे आम वाहन
Live: आज पटना में नितिन नबीन, रोड शो होगा, राज्यपाल से मिलेंगे, बेली रोड पर नहीं चलेंगे आम वाहन
विश्व
Trump On Jeffrey Epstein Files: 'मेरी भी फोटो हैं, हर कोई...', एपस्टीन फाइल्स को लेकर बोले ट्रंप, बिल क्लिंटन की तस्वीरों को लेकर क्या कहा
'मेरी भी फोटो हैं, हर कोई...', एपस्टीन फाइल्स को लेकर बोले ट्रंप, बिल क्लिंटन की तस्वीरों को लेकर क्या कहा
क्रिकेट
पाकिस्तान को अंडर-19 एशिया कप जिताने वाले समीर मिन्हास के नाम को लेकर फैंस कंफ्यूज, जानिए किस धर्म से आते हैं
पाकिस्तान को अंडर-19 एशिया कप जिताने वाले समीर मिन्हास के नाम को लेकर फैंस कंफ्यूज, जानिए किस धर्म से आते हैं
टेलीविजन
'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में इस हसीना की हुई एंट्री, 'तुलसी' का साथ देने वाली सीधी-साधी लड़की रियल लाइफ में है ग्लैमर डॉल
'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में इस हसीना की हुई एंट्री, रियल लाइफ में बेहद ग्लैमरस है ये हसीना
शिक्षा
इस स्टेट में निकली कॉन्स्टेबल के हजारों पदों पर भर्ती, जानें किस तरह कर सकते हैं फटाफट आवेदन
इस स्टेट में निकली कॉन्स्टेबल के हजारों पदों पर भर्ती, जानें किस तरह कर सकते हैं फटाफट आवेदन
हेल्थ
Black Garlic vs White Garlic: क्या है काला लहसुन, सफेद लहसुन और इसमें क्या है फर्क? जानें इसके फायदे
क्या है काला लहसुन, सफेद लहसुन और इसमें क्या है फर्क? जानें इसके फायदे
यूटिलिटी
रूम हीटर के लिए सबसे सही ऑप्शन चुनने की आसान गाइड, खरीदने से पहले जानें ये जरूरी बातें
रूम हीटर के लिए सबसे सही ऑप्शन चुनने की आसान गाइड, खरीदने से पहले जानें ये जरूरी बातें
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget