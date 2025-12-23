कौन थे अरुण खेत्रपाल? जिन पर बनी है अगस्तय नंदा की फिल्म 'इक्कीस'

फिल्म 'इक्कीस - द अनटोल्ड ट्रू स्टोरी ऑफ सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल' एक जनवरी को सिनेमाघरों रिलीज हो रही है. इस व़ॉर ड्रामा में अगस्त्य नंदा ने रियल लाइफ हीरो अरुण खेत्रपाल का किरदार निभाया है. ये फिल्म दिवंगत धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म भी थी.

श्रीराम राघवन द्वारा निर्देशित 'इक्कीस - द अनटोल्ड ट्रू स्टोरी ऑफ सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल' 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध की कहानी को दर्शाती है. इमसें लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के कम उम्र में किए गए वीर बलिदान की कहानी को पर्दे पर खूबसूरती से पेश किया गया है. आइए जानते हैं वे कौन थे?

अरुण खेत्रपाल कौन थे?

अरुण खेत्रपाल का जन्म पुणे, महाराष्ट्र में हुआ था. वे भारतीय सेना की 'पूना हॉर्स' रेजिमेंट के सदस्य थे. 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान सीमा पर शहीद हुए अरुण खेत्रपाल ने कम उम्र में ही अपने देश के लिए प्राणों की आहुति दे दी थी. 21 वर्ष की आयु में वे भारतीय सेना में अधिकारी थे, जिन्होंने अपनी बहादुरी से पाकिस्तान को कड़ी टक्कर दी थी. महज 21 वर्ष की आयु में उन्होंने कई पाकिस्तानी टैंकों को नष्ट कर दिया था.

परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले सबसे युवा भारतीय

अपने बलिदान के लिए अरुण खेत्रपाल को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया.वे ऐसा करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय थे, क्योंकि उन्हें 21 वर्ष की आयु में सर्वोच्च सैन्य सम्मान से नवाजा गया था. 1971 में, बसंतर नदी के निकट युद्ध के दौरान, अरुण खेत्रपाल का टैंक पाकिस्तानी सेना द्वारा नष्ट कर दिया गया था. हालांकि, वे साहसी बने रहे और बहादुरी से लड़ते रहे, अपनी जान जोखिम में डालकर कई पाकिस्तानी टैंकों को नष्ट कर दिया. अरुण खेत्रपाल का नाम भारतीय सेना के उन बहादुर सैनिकों में शामिल है, जिनका उदाहरण आज भी भारतीय सेना के अन्य सैनिक देते हैं.

फिल्म के बारे में

श्रीराम राघवन द्वारा निर्देशित फिल्म 'इक्कीस' में अगस्त्य नंदा ने अरुण खेत्रपाल की भूमिका निभाई है. फिल्म में अरुण खेत्रपाल के निजी जीवन को भी दर्शाया गया हैअगस्त्य नंदा के साथ, जयदीप अहलावत, दिवंगत धर्मेंद्र और सिमर भाटिया (अक्षय कुमार की भतीजी) मुख्य भूमिकाओं में हैं. यह फिल्म 1 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.