हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडYear Ender 2025: सीक्वल्स के भरोसे अजय देवगन ने गुजारा 2025, सिर्फ एक हुई हिट, बाकी फिल्मों का निकला दिवाला

Year Ender 2025: सीक्वल्स के भरोसे अजय देवगन ने गुजारा 2025, सिर्फ एक हुई हिट, बाकी फिल्मों का निकला दिवाला

Year Ender 2025: अजय देवगन की इस साल 3 सीक्वल फिल्म रिलीज हुईं. इस लिस्ट में 'रेड 2', 'दे दे प्यार दे 2' और 'सन ऑफ सरदार 2' शामिल हैं. आइए जानते हैं इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर क्या हाल रहा.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 14 Dec 2025 04:59 PM (IST)
बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की हर साल कई फिल्में रिलीज होती हैं. 2025 में भी उनकी कई फिल्में पर्दे पर आईं और अब अगले साल भी उनकी कई फिल्में थिएटर्स में दस्तक देने के लिए तैयार हैं. एक्टर की इस साल कुल 3 फिल्में रिलीज हुईं और लेकिन खास बात ये है कि ये तीनों ही फिल्में सीक्वल थीं. इनमें से सिर्फ एक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई, बाकी दो फिल्में औंधे मुंह गिर गई.

रेड 2

  • अजय देवगन की फिल्म 'रेड 2' उनकी मोस्ट अवेटेड मूवीज में से एक थी.
  • ये फिल्म मजदूर दिवस पर 1 मई 2025 को थिएटर्स में रिलीज हुई थी.
  • सैकनिल्क के मुताबिक 'रेड 2' ने बॉक्स ऑफिस पर कुल 173.05 करोड़ रुपए कमाए थे.
  • इसी के साथ ये क्राइम-थ्रिलर फिल्म अजय देवगन की हिट फिल्मों में शामिल हो गई.
  • 'रेड 2' में रितेश देशमुख और वाणी कपूर भी अहम किरदार अदा करते नजर आए हैं.

Year Ender 2025: सीक्वल्स के भरोसे अजय देवगन ने गुजारा 2025, सिर्फ एक हुई हिट, बाकी फिल्मों का निकला दिवाला

सन ऑफ सरदार 2

  • 'सन ऑफ सरदार 2' साल 2012 में आई कॉमेडी फिल्म 'सन ऑफ सरदार' का सीक्वल है.
  • अजय देवगन की ये फिल्म 1 अगस्त 2025 को बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी.
  • लेकिन 'सैयारा' की आंधी में ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नाकाम हो गई है.
  • 'सन ऑफ सरदार 2' बॉक्स ऑफिस पर महज 46.82 करोड़ कमाकर फ्लॉप साबित हुई.
  • इस फिल्म में मृणाल ठाकुर और रवि किशन समेत कई कलाकार दिखाई दिए हैं.

Year Ender 2025: सीक्वल्स के भरोसे अजय देवगन ने गुजारा 2025, सिर्फ एक हुई हिट, बाकी फिल्मों का निकला दिवाला

दे दे प्यार दे 2

  • अजय देवगन की रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' भी इसी साल रिलीज हुई थी.
  • फिल्म में रकुलप्रीत सिंह, आर माधवन, मीजान जाफरी समेत कई दिग्गज कलाकार अहम रोल में हैं.
  • लेकिन 'सन ऑफ सरदार 2' की तरह 'दे दे प्यार दे 2' भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ नहीं बना पाई.
  • 74.02 करोड़ रुपए के कलेक्शन के साथ 'दे दे प्यार दे 2' भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई. 

Year Ender 2025: सीक्वल्स के भरोसे अजय देवगन ने गुजारा 2025, सिर्फ एक हुई हिट, बाकी फिल्मों का निकला दिवाला

भांजे की डेब्यू फिल्म में भी दिखे थे अजय देवगन
सीक्वल फिल्मों के अलावा अजय देवगन फिल्म 'आजाद' में भी दिखाई दिए थे. हालांकि इस फिल्म में वो बतौर लीड एक्टर नजर नहीं आए थे. 'आजाद' 17 जनवरी 2025 को रिलीज हुई थी. इस फिल्म से अजय के भांजे अमन देवगन और रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी ने बॉलीवुड डेब्यू किया था. ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी.

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 14 Dec 2025 04:50 PM (IST)
Tags :
Ajay Devgn Raid 2 De De Pyaar De 2 Year Ender 2025
