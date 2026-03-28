29 साल तक क्यों नहीं हुईं फरीदा जलाल-अरुणा ईरानी की मुलाकात? 'इंडियन आइडल 16' में हुआ बड़ा खुलासा
Indian Idol 16: इंडियन आइडल 16 में फरीदा जलाल और अरुणा ईरानी की मुलाकात ने एपिसोड को खास बना दिया. फिल्म 'बॉबी' के करीब 29 साल बाद फरीदा और अरुणा की मुलाकात हुई, जिससे शो में भावुक पल देखने को मिला.
रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 16 से बॉलीवुड की दो एक्ट्रेसेस से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा सामने आया है. फरीदा जलाल और अरुणा ईरानी ने अपने दौर में कई फिल्मों में काम किया, लेकिन करीब 29 साल तक एक-दूसरे से मिल ही नहीं पाईं. दोनों एक ही फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा थी, फिर भी दोनों को बात करने का मौका नहीं मिला. इस बात का खुलासा हाल ही में शो के मंच पर हुआ, जिसने दर्शकों को भी हैरान कर दिया.
एक दूसरे से मिलकर भावुक हुई फरीदा और अरुणा
'इंडियन आइडल 16' के हालिया एपिसोड में दोनों एक्ट्रेस साथ नजर आईं. साथ ही फरीदा जलाल की पुरानी फिल्मों की तस्वीरें दिखाई गईं, जिन्हें देखकर वो भावुक हो गईं. उन्होंने अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए कहा कि समय कितनी तेजी से गुजर गया. इसी बीच अरुणा ईरानी ने बताया कि फिल्म 'बॉबी' के बाद उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी. दोनों को फिल्मों में लगभग एक जैसे किरदार मिलते थे. ऐसे में फिल्ममेकर किसी एक को ही चुनते थे, जिससे दोनों का साथ काम करना और उनका मिलना भी बंद हो गया. अरुणा ने ये भी कहा कि इस शो की वजह से ही इतने सालों बाद वो एक-दूसरे से मिल सकी, जो उनके लिए बहुत खास पल था.
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अरुणा के डांस ने फरीदा को किया था हैरान
बता दें, फरीदा और अरुणा 60 और 70 के दशक की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक हैं. फरीदा जलाल ने 'आराधना' जैसी फिल्मों में काम किया और राजेश खन्ना के साथ उनकी जोड़ी को पसंद किया गया. वहीं अरुणा ईरानी अपने शानदार डांस और अलग अंदाज के लिए जानी जाती थी. फरीदा ने शो में कहा कि 'बॉबी' के समय अरुणा का डांस देखकर वो हैरान रह जाती थी क्योंकि वो बहुत जल्दी स्टेप्स सीख लेती थी. बाद में दोनों ने शाहिद कपूर की फिल्म 'ओ रोमियो' में भी काम किया, लेकिन यहां भी उनकी मुलाकात नहीं हो पाई. अब इतने लंबे समय बाद 'इंडियन आइडल 16' मिलना दोनों के लिए यादगार पल बन गया.
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Source: IOCL