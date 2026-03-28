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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाऋषभ शेट्टी की हुई 'कांतारा चाप्टर 1' की टीम से अनबन! इंस्टाग्राम पर किया रुक्मिणी समेत इन लोगों को अनफॉलो

ऋषभ शेट्टी की हुई 'कांतारा चाप्टर 1' की टीम से अनबन! इंस्टाग्राम पर किया रुक्मिणी समेत इन लोगों को अनफॉलो

Rishabh Shetty Kantara Chapter 1: इन दिनों खबरें हैं कि एक्टर ऋषभ शेट्टी और कांतारा चैप्टर 1 की टीम के बीच कुछ अनबन चल रही है. जिसके चलते उन्होंने कुछ लोगों को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 28 Mar 2026 02:31 PM (IST)
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'कांतारा चाप्टर 1' बीते साल की सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्मों से एक थी. इस फिल्म के पहले पार्ट 'कांतारा' से ही ऋषभ शेट्टी ने लोगों को एक अलग ही एक्सपीरियंस दिया था. ना केवल साउथ के फैंस को बल्कि हिंदी ऑडियंस को भी उन्होंने हैरान कर दिया था. लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि इस फिल्म की टीम के साथ ऋषभ की कुछ अनबन चल रही है. ऐसा क्यों, आइये बताते हैं.

ऋषभ ने किया किसे किया अनफॉलो?
सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें सामने आई हैं कि ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा चैप्टर 1' की टीम के साथ कुछ खटपट चल रही है. जिसके चलते एक्टर ने इंस्टाग्राम से फिल्म से दो खास लोगों को अनफॉलो कर दिया है. ये दो लोग है फिल्म की लीड एक्ट्रेल रुक्मिणी वसंथ और दूसरे हैं राज बी शेट्टी. इन दोनों के अलावा ऋषभ ने इस फिल्म का निर्माण करने वाली कंपनी होम्बले फिल्म्स को भी अनफॉलो कर दिया है.

 
 
 
 
 
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क्यों किया अनफॉलो?
हालांकि अब तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि ऋषभ ने ऐसा क्यों किया है. लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं इनके बीच कुछ अनबन चल रही है, जिसके चलते एक्टर ने ये फैसला किया है. ऐसे कयास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि ऋषभ शेट्टी, रक्षित शेट्टी और राज बी शेट्टी को 'शेट्टी ट्रायो' के नाम से पहचाना जाता है. इन तीनों की दोस्ती किसी से नहीं छिपी है. ये तीनों हर जगह साथ नजर आते थे और एक दूसरे की तारीफ भी किया करते थे. ऐसे में ऋषभ का राज को अनफॉलो करना लोगों को कुछ हजम नहीं हुआ.

'कांतारा चैप्टर 1' के बारे में
बता दें कि 'कांतारा चैप्टर 1' साल 2022 में आई फिल्म 'कांतारा' का प्रीक्वल थी. ये फिल्म साल 2025 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को वर्ल्डवाइड दर्शकों का बहुत प्यार मिला था. फिल्म में ऋषभ शेट्टी मुख्य किरदार में थे इसके अलावा उन्होंने ही इस फिल्म का निर्देशन भी किया है. फिल्म में रुक्मिणी वसंथ लीड एक्ट्रेस के रूप में नजर आईं. इसके अलावा फिल्म में गुलशन देवैया, जयराम जैसे कलाकार भी थे. 

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Published at : 28 Mar 2026 02:30 PM (IST)
Tags :
Rishabh Shetty Kantara Chapter 1 Rukmini Vasanth
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