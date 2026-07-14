कौन हैं असली 'फुंसुक वांगड़ू'? क्यों बैठे हैं भूख हड़ताल पर? सपोर्ट में उतरे सेलेब्स

Who Is Sonam Vangchuk: आमिर खान की फिल्म 'थ्री इडियट्स' तो आपको जरूर याद होगी. इसमें आमिर ने एक शानदार किरदार अदा किया था, वो 'फुंसुक वांगड़ू' या रैंचो के किरदार में नजर आए थे, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था. ये किरदार सोनम वांगचुक की जिंदगी से प्रेरित था. वो ही सोनम वांगचुक बीते 17 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं. इस वजह से उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है. उन्हें अब बॉलीवुड सेलेब्स का भी समर्थन मिल रहा है. आइए उनके बारे में विस्तार से जानते हैं.

कौन हैं सोनम वांगचुक?

सोनम वांगचुक की पहचान शिक्षा सुधारक, इंजीनियर और जलवायु कार्यकर्ता के रूप में है. उनका जन्म लद्दाख में 1 सितंबर 1966 को हुआ था. 59 वर्षीय सोनम कृत्रिम ग्लेशियर 'आइस स्तूप' के आविष्कार के लिए सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहे हैं. इसके जरिए हिमालय और पहाड़ों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में पानी की किल्लत दूर होती है.

सौर ऊर्जा पर चलने वाला स्कूल बनाया

साल 1988 में सोनम ने 'स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख' (SECMOL) की शुरुआत की थी. खास बात ये है कि ये स्कूल पूरी तरह से सिर्फ सौर ऊर्जा पर ही चलता है. यहां स्टूडेंट्स को व्यावसायिक, सामाजिक और व्यावहारिक स्किल के बारे में भी सिखाया जाता है. सोनम को उनके सराहनीय कार्यों के लिए साल 2018 में रमन मैगसेसे पुरस्कार से भी नवाजा गया था.

भूख हड़ताल क्यों कर रहे हैं सोनम?

सोनम वांगचुक दिल्ली के जंतर-मंतर पर 28 जून से भूख हड़ताल पर हैं. आज उनकी भूख हड़ताल का 17वां दिन है. ये हड़ताल वो (NEET-UG) पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के चलते कर रहे हैं. ये विरोध प्रदर्शन 'कॉकरोच जनता पार्टी' के नेतृत्व का हिस्सा है. उनके साथ अनशन स्थल पर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके भी मौजदू हैं.

बीबीसी हिंदी की रिपोर्ट के मुताबिक सोनम वांगचुक की हालत लगातार खराब होती जा रही है. 17 दिनों में उनका 8 किलो से ज्यादा वजन कम हो चुका है. सीजेपी के समर्थक और अन्य लोग उन्हें अनशन खत्म करने के लिए कह रहे हैं. बॉलीवुड सेलेब्स भी उनके समर्थन में उतर आए हैं. हालांकि सोनम अपने फैसले पर अडिग हैं.

समर्थन में उतरे बॉलीवुड सेलेब्स

दिग्गज एक्ट्रेस जीनत अमान ने सोनम वांगचुक का समर्थन किया है और सरकार से अपील की है कि सरकार सोनम से बातचीत करें और इस मुद्दे का हल निकाले. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, 'हमें ऐसा समाज नहीं बनना चाहिए जो अपने देश के एक महान और ईमानदार व्यक्ति को चुपचाप कष्ट सहते हुए देखता रहे. भारत में हमेशा से शांतिपूर्ण विरोध की परंपरा रही है और सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे शांतिपूर्ण आंदोलन का जवाब बातचीत और समझदारी से दें. मेरी ओर से श्री सोनम वांगचुक जी और उनके साथ जुड़े सभी लोगों को सम्मान.'

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ओमी वैद्य ने की ये अपील

वहीं थ्री इडियट्स फिल्म में चतुर का किरदार निभाने वाले एक्टर ओमी वैद्य ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए उनके लिए कहा, 'मैं 3 इडियट्स का वही 'चतुर' हूं और आज एक जरूरी मैसेज देना चाहता हूं. फिल्म में आमिर खान का फुंसुक वांगड़ू वाला किरदार असल जिंदगी के इंजीनियर, आविष्कारक और शिक्षक सोनम वांगचुक से प्रेरित था. मेरी सोनम से मुलाकात हो चुकी है और वो बेहद सादगी पसंद और समाज के लिए काम करने वाले इंसान हैं.'

ओमी ने आगे कहा, 'सोनम वांगचुक शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही, लद्दाख के लोगों के अधिकारों और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर आवाज उठा रहे हैं. हर किसी की राय अलग हो सकती है, लेकिन ऐसे इंसान को मरते हुए नहीं देख सकते जिसने समाज के लिए इतने अच्छे काम किए हैं. मैं लोगों से अपील करता हूं कि अगर आप उनकी मांगों से सहमत हों तो सोशल मीडिया पर उनकी बात आगे बढ़ाएं, उनके पोस्ट शेयर करें, जनप्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों तक ये मुद्दा पहुंचाएं ताकि इस पर बातचीत हो सके.'

अभय देओल का टूटा दिल

जीनत अमान और ओमी वैद्य के अलावा अभिनेता अभय देओल ने भी सोनम की हड़ताल को लेकर एक पोस्ट किया है. उन्होंने सोनम की तस्वीर अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर करते हुए टूटे दिल वाला इमोजी शेयर किया है.