हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकौन हैं राज निदिमोरू जिनसे सामाथा ने रचाई गुपचुप शादी, 'फैमिली मैन 3' से है कनेक्शन

कौन हैं राज निदिमोरू जिनसे सामाथा ने रचाई गुपचुप शादी, 'फैमिली मैन 3' से है कनेक्शन

Who Is Raj Nidimoru: एक्ट्रेस सामंथा रूथ प्रभु और राज निदिमोरू अपनी मैरिड लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कौन हैं राज निदिमोरू जिसके साथ एक्ट्रेस ने शादी रचाई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 01 Dec 2025 04:04 PM (IST)
Preferred Sources

नागा चैतन्य से तलाक के करीब चार साल बाद सामंथा रुथ प्रभु ने जिंदगी की नई शुरुआत की है. एक्ट्रेस ने आज सोमवार 1 दिसंबर को राज निदिमोरू संग शादी रचाई है. एक्ट्रेस ने राज के साथ एक निजी सेरेमनी में शादी रचाई है. दोंनों पिछले काफी टाइम से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे. इसी बीच अब सामंथा ने शादी की खूबसूरत फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिनमें वो लाल रंग की साड़ी में दुल्हन बनी नजर आ रही हैं. 

शादी की तस्वीरें की शेयर
एक्ट्रेस समांथा रूथ प्रभु ने फैंस को गुडन्यूज दी है. उन्होंने बॉयफ्रेंड राज निदिमोरू संग दूसरी शादी की है. एक्ट्रेस ने शादी की फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर की है. जिसमें लाल साड़ी में सजी धजी समांथा दुल्हन बनी बेहद खूबसूरत दिख रही हैं. शेयर की गईं फोटोज में देखा जा सकता है कि सामंथा और राज शादी की रस्में पूरी कर रहे हैं.

कपल ने पूरे रीति-रिवाज के साथ मंदिर में शादी की है. सामंथा ने शादी की फोटोज शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, '1.12.2025'. उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं, जहां फैंस के साथ साथ सेलेब्स भी कपल्स को बधाई दे रहे है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Samantha (@samantharuthprabhuoffl)

कौन हैं सामंथा के पति? 
राज निदिमोरू एक जाने-माने इंडियन फिल्ममेकर हैं. वो क्रिएटिव जोड़ी राज और डीके का हिस्सा हैं. उनका साथ 2002 में शुरू हुआ, जब दोनों ने अपनी पहली शॉर्ट फिल्म “शादी” बनाई. पिछले कुछ सालों में राज और डीके ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को कई हिट प्रोजेक्ट्स दिए. शोर इन द सिटी, सिनेमा बंदी और अनपॉज्ड जैसी फिल्मों के साथ-साथ द फैमिली मैन, सिटाडेल: हनी बनी और फर्जी जैसे पॉपुलर टेलीविजन शो के साथ इस जोड़ी ने अपनी शानदार, कैरेक्टर-ड्रिवन कहानी कहने के तरीके के लिए पहचान बनाई है. हाल ही में उनकी फैमिली मैन 3 आई है जो ओटीटी पर छा हुई है वहीं इसके दूसरे सीजन में सामंथा ने भी काम किया था. 

राज की नेटवर्थ
राज की नेटवर्थ की बात करें तो पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, राज 80 से 85 करोड़ की संपत्ती के मालिक हैं. राज का जन्म तिरुपति, आंध्र प्रदेश में हुआ था. उन्होंने इंडिया में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका गए. विदेश जाने के बाद भी उनका क्रिएटिव काम जारी रहा. डीके के साथ मिलकर उन्होंने अपनी कंपनी D2R Films शुरू की, जो हटकर और दिलचस्प कहानियां बनाने के लिए जानी जाती है.

3 साल पहले टूटी पहली शादी
राज की पहली शादी 2015 से श्यामाली डे से हुई थी, जो 2022 में अलग हो गए. श्यामाली साइकोलॉजी में ग्रेजुएट हैं और उनका फिल्मों में अच्छा बैकग्राउंड है, उन्होंने राकेश ओमप्रकाश मेहरा और विशाल भारद्वाज के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर और रंग दे बसंती और ओमकारा जैसी फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट राइटर और कंसल्टेंट के तौर पर काम किया है.

Published at : 01 Dec 2025 04:04 PM (IST)
