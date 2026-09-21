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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकौन हैं स्टैंड-अप कॉमेडियन पुलकित मणि? पीएम मोदी का उड़ाया मजाक, मिल रही धमकियां, रद्द हो रहे शोज

कौन हैं स्टैंड-अप कॉमेडियन पुलकित मणि? पीएम मोदी का उड़ाया मजाक, मिल रही धमकियां, रद्द हो रहे शोज

राहुल गांधी के कार्यक्रम में पीएम मोदी की मिमिक्री करने वाले स्टैंड-अप कॉमेडियन पुलकित मणि को धमकियां मिल रही है और उनके शोज भी रद्द हो रहे हैं. आइए जानते हैं कि आखिर पुलकित मणि कौन हैं?

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 21 Sep 2026 08:54 PM (IST)
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कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का इंदौर कार्यक्रम विवादों में बना हुआ है. हालांकि विवाद की जड़ राहुल गांधी नहीं, बल्कि स्टैंड-अप कॉमेडियन पुलकित मणि हैं जो मंच से राहुल गांधी के सामने पीएम मोदी की मिमिक्री करते हुए उनका मजाक उड़ा रहे थे. अब उन्हें इसका बुरा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और स्टैंड अप कॉमेडियन के नोएडा से लेकर लखनऊ तक शोज कैंसिल हो रहे हैं. वहीं उन्हें धमकियां भी मिल रही हैं. आइए जानते हैं कि पीएम मोदी का मजाक उड़ाने वाला ये कॉमेडियन आखिर हैं कौन?

पुलकित मणि ने उड़ाया था पीएम मोदी का मजाक

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राहुल गांधी 19 सितंबर को मध्यप्रदेश के इंदौर में 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम के लिए इंदौर आए थे. इस दौरान कांग्रेस नेता ने हजारों की भीड़ के सामने मंच पर कुछ स्टूडेंट्स से बात भी की थी. पुलकित मणि भी मंच पर पहुंचे थे, हालांकि वो जाकर पीएम मोदी का मजाक उड़ाने लगे. 

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पुलकित मणि ने पीएम मोदी की मिमिक्री करते हुए उनका मजाक उड़ाया और हदें पार करते हुए बहुत देर तक हंसते रहे. राहुल गांधी ने भी पुलकित का भरपूर साथ दिया. हालांकि अब राहुल गांधी और कांग्रेस को भाजपा नेता जमकर निशाने पर ले रहे हैं. दूसरी ओर पुलकित को भी नुकसान झेलना पड़ रहा है.

कौन हैं पुलकित मणि?

पुलकित मणि सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर है. वो स्टैंडअप कॉमेडियन और कंटेंट क्रिएटर हैं. इंस्टाग्राम पर इस कॉमेडियन के 6 लाख 18 हजार से ज्यादा फ़ॉलोअर्स है. रिपोर्ट्स के मुताबिक़ पुलकित साल 2021 से कॉमेडी कर रहे हैं. वो अपने शोज में मशहूर राजनीतिक व्यंग्य करने के लिए जाने जाते हैं. 

मिल रही धमकियां, रद्द हो रहे शोज

पीएम मोदी की नकल करने और उनका मजाक उड़ाने के बाद पुलकित मणि को भारी विरोध झेलना पड़ रहा है और उन्हें धमकियां तक दी जा रही है. बता दें कि कॉमेडियन का जल्द ही नोएडा में शो होने वाला था जो रद्द हो गया है. इसके अलावा पुलकित के लखनऊ और कानपुर के शोज भी कैंसिल हो चुके हैं. ये जानकारी खुद पुलकित ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर दी है. पुलकित ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, 'गुंडा किस्म के लोगों की लगातार धमकियों की वजह से लखनऊ और कानपुर में मेरे शो रद्द कर दिए गए हैं.'

कौन हैं स्टैंड-अप कॉमेडियन पुलकित मणि? पीएम मोदी का उड़ाया मजाक, मिल रही धमकियां, रद्द हो रहे शोज

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 21 Sep 2026 08:54 PM (IST)
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