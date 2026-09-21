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R. N. Kao कौन थे? भारत के पहले स्पाई पर फिल्म ला रहे करन जौहर, 'धुरंधर' को चटाएंगे धूल?

करन जौहर ने आज अपनी अगली फिल्म का ऐलान कर दिया है. वो अब भारत के 'सुपर स्पाई' की असली कहानी लेकर आ रहे हैं.

Written By : रेखा त्रिपाठी |  Updated at : 21 Sep 2026 02:02 PM (IST)
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इन दिनों बॉलीवुड में स्पाई और एक्शन थ्रिलर फिल्मों का जबरदस्त चलन है. ऐसी फिल्में ऑडियंस भी पसंद कर रही हैं. चाहें रणवीर सिंह की 'धुरंधर' हो या फिर सलमान खान की 'टाइगर', या शाहरुख खान की फिल्म 'पठान' की.

बॉलीवुड के इस 'स्पाई यूनिवर्स' में अब तक काल्पनिक कैरेक्टर्स ही दिखे हैं और ऐसी फिल्मों ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है. लेकिन अब दिग्गज फिल्ममेकर करन जौहर ने बड़ी स्पाई फिल्म का ऐलान कर दिया है. वो सीधे उस शख्स की कहानी लेकर आ रहे हैं जिसने असल जिंदगी में भारत के खुफिया तंत्र की नींव रखी थी.

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करन जौहर ने आज सोशल मीडिया के जरिए ऐलान किया है कि वो भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (R&AW) के पहले प्रमुख और संस्थापक रामेश्वर नाथ काव (आर. एन. काव) के जीवन पर फिल्म बनाएंगे.

ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या पर्दे पर उतरने वाली देश के असली 'मास्टर स्पाई' की कहानी बॉलीवुड के 'धुरंधरोंट को पटखनी देकर बॉक्स ऑफिस पर नया इतिहास रचेगी?

ये तो रिलीज के वक्त पता चल पाएगा लेकिन फिलहाल आपको बताते हैं कि जिस फिल्म का ऐलान करन जौहर ने किया है वो किस बारे में है और कब रिलीज होने वाली है.

करन जौहर ने क्या कहा

करन जौहर ने आज इंस्टाग्राम पर लिखा, 'आज R&AW के 58 साल पूरे हो रहे हैं. हमें आर. एन. काव की कहानी पर अपनी फिल्म का ऐलान करते हुए बेहद खुशी हो रही है. यह कहानी उस शख्स की है, जिसने साए में रहकर काम किया. उन्होंने उस संस्था की नींव रखी, जिसे आज हम R&AW के नाम से जानते हैं. फिल्म में उनके पहले मिशन को भी दिखाया जाएगा.'

 

 
 
 
 
 
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साथ ही करन जौहर ने ये भी बता दिया कि यह फिल्म नितिन गोखले की किताब 'जेंटलमैन स्पाईमास्टर' पर आधारित है.

जो वीडियो करन जौहर ने पोस्ट किया है उसमें बताया गया है कि फिल्म का निर्माण करन जौहर की कंपनी धर्मा प्रोडक्शंस और लियो मीडिया कलेक्टिव मिलकर कर रहे हैं. इस फिल्म की कहानी में आर. एन. काव के शुरुआती दिनों को दिखाया जाएगा. साथ ही, 1968 में उनके सबसे पहले बड़े सीक्रेट मिशन को दिखाया जाएगा.


R. N. Kao कौन थे? भारत के पहले स्पाई पर फिल्म ला रहे करन जौहर, 'धुरंधर' को चटाएंगे धूल?

कौन थे आर. एन. काव?

आर. एन. काव वो शख्स थे जिन्होंने देश में खुफिया तंत्र की नींव रखी थी. उन्हें जासूसी की दुनिया का सबसे बड़ा दिमाग माना जाता है. 21 सितंबर 1968 को जब R&AW बनी, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें इसका पहला प्रमुख नियुक्त किया था. 

  • आर. एन. काव का जन्म 10 मई 1918 को बनारस में हुआ था. 1940 में उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा पास की और इंडियन इंपीरियल पुलिस में शामिल हुए.
  •  वर्ष 1968 में भारत की बाहरी खुफिया जरूरतों को पूरा करने के लिए R&AW का गठन किया.
  • R&AW गठन के महज 3 साल के भीतर काव ने ऐसा खुफिया नेटवर्क खड़ा किया कि 1971 के युद्ध में भारत को ऐतिहासिक सफलता मिली.


R. N. Kao कौन थे? भारत के पहले स्पाई पर फिल्म ला रहे करन जौहर, 'धुरंधर' को चटाएंगे धूल?

  • उन्होंने 'मुक्ति वाहिनी' को हथियार देने, ट्रेनिंग देने और पूर्वी पाकिस्तान में सैन्य रणनीति तैयार करने में सैम मानेकशॉ के साथ मिलकर निर्णायक भूमिका निभाई.
  • सिक्किम को 1975 में भारत का 22वां राज्य बनाने की गुप्त कूटनीतिक और खुफिया रणनीति तैयार करने का मुख्य श्रेय आर. एन. काव को जाता है.
  • वो जवाहरलाल नेहरू सहित कई प्रधानमंत्रियों के करीबी सुरक्षा प्रमुख और सलाहकार रहे.
  • 20 जनवरी 2002 को 83 वर्ष की आयु में दिल्ली में उनका निधन हो गया.

रिलीज डेट भी कंफर्म

अब करन जौहर उनकी कहानी को बड़े पर्दे पर लाने वाले हैं. फिल्म की रिलीज डेट भी कंफर्म कर दी गई है. यह फिल्म 11 अगस्त 2028 को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी. 

About the author रेखा त्रिपाठी

रेखा त्रिपाठी एक अनुभवी पत्रकार हैं और वर्तमान में ABP News में एंटरटेनमेंट एडिटर हैं. वे पिछले 11 वर्षों से ABPLive.com का हिस्सा हैं. जिनकी कलम मनोरंजन के साथ-साथ राजनीति, चुनाव, सामाजिक सरोकार और महिला अधिकार जैसे मुद्दों पर बिना रुके, बिना झुके रवां दवां है. मनोरंजन पत्रकारिता में उनका अनुभव सिर्फ़ रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि वे लंबे समय से फिल्मों की समीक्षा (Film Reviews) भी कर रही हैं. Content Strategy ABP Live की एंटरटेनमेंट कलस्टर की पूरी कंटेंट स्ट्रैटजी, कवरेज प्लानिंग और टारगेट एग्जीक्यूशन की ज़िम्मेदारी पवन रेखा की है. इवेंट्स की कवरेज कैसे करनी है, किन ट्रेंड्स को फॉलो किया जाएगा और कौन सी स्टोरीज़ डिजिटल ऑडियंस को सबसे ज़्यादा कनेक्ट करेगी. टीम में काम का बंटवारा कैसे होगा और किस स्ट्रैटेजी से टारगेट हासिल करना है. यही हुनर उनकी असल ताकत है. Celebrity Interviews रेखा ने दिव्या दत्ता,  वरुण ग्रोवर, विद्युत जामवाल, सुधीर बाबू, फाजिलपुरिया, स्वानंद किरकिरे, कौसर मुनीर और फारुक कबीर जैसे दिग्गजों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं.   Digital Skills  डिजिटल युग की मांग को समझते हुए पवन रेखा ने SEO, G4 ट्रेनिंग, AI आधारित कंटेंट वर्कफ्लो और डेटा एनालिटिक्स में अलग-अलग ट्रेनिंग और कोर्स के जरिए अपनी दक्षता को एक नई ऊंचाई दी है. रंग और तस्वीरों की बेहतरीन समझ रखने वाली रेखा Canva जैसे डिज़ाइन टूल्स में एक्सपर्ट हैं, जो उन्हें विज़ुअल कंटेंट प्लानिंग और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में एक बेहतरीन लीडर के तौर पर उभारता है. Expertise उनका जुड़ाव थिएटर और सिनेमा से बहुत पुराना है, वे सिर्फ़ ट्रेंड्स नहीं, ओटीटी की कंटेंट गहराई, कहानियों के प्लॉट और इसके सांस्कृतिक प्रभावों को समझती हैं और उन्हें बेहतरीन अंदाज़ से प्रस्तुत करने की कला रखती हैं. Professional Degree पवन रेखा ने बायोलॉजी में स्नातक और पत्रकारिता में MA Mass Communication किया है. साइंस की पढ़ाई ने उन्हें जहां वैज्ञानिक तथ्यों, किस्से और फैक्ट की समझ दी, वहीं पत्रतकारिता के क्षेत्र में ऊंच शिक्षा ने इस फील्ड की बारिकियों से रू-ब-रू कराया.  Publication पवन रेखा की लेखनी को ‘योजना’, ‘जनसत्ता’ जैसे मंचों पर जगह मिलती रही, जो उनके लेखन की गहराई को दर्शाता है. 'मेरा काम सिर्फ़ लिखना नहीं, समझाना भी है- और कभी-कभी, महसूस कराना भी' Social Media Instagram- https://www.instagram.com/rekhatripathii/ X- https://x.com/ Facebook - https://www.facebook.com/rekhatiwarip
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Published at : 21 Sep 2026 01:21 PM (IST)
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