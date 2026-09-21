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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'हनुमान अंश' की टीम से मिले बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन, फिल्म के कांसेप्ट ने जीता दिल

'हनुमान अंश' की टीम से मिले बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन, फिल्म के कांसेप्ट ने जीता दिल

फिल्म ‘हनुमान अंश’ की टीम ने आज नई दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से उनके आवास पर एक खास मुलाकात की.

Written By : रेखा त्रिपाठी |  Updated at : 21 Sep 2026 01:08 PM (IST)
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फिल्म ‘हनुमान अंश’ इन दिनों थियेटर में जमकर कमाई कर रही है. फिल्म की टीम ने आज नई दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से उनके आवास पर एक खास मुलाकात की. इस मुलाकात की तस्वीरें और वीडियो सामने आई हैं.

बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करके इस मुलाकात की झलक दिखाई. 

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इस पोस्ट में लिखा, 'भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर ‘हनुमान अंश’ फिल्म की टीम से भेंट कर संवाद किया. भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं के मूल्यों को जन-जन तक पहुंचाने के इस प्रयास के लिए उन्होंने पूरी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं एवं उज्ज्वल भविष्य की मंगलकामनाएं दीं.'

आपको बता दें कि फिल्म थियेटर में 45 दिनों से चल रही हैृ छह हफ़्ते से ज़्यादा समय बीतने के बाद भी 'हनुमान अंश' दर्शकों को पसंद आ रही है. ये फिल्म भारत में 45 दिनों में कुल 271.88 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर चुकी है. 

आपको बता दें कि 'हनुमान अंश' की कहानी बाबा नीम करौली के जीवन पर आधारित है. इसे दर्शकों बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं. रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की धीमी शुरुआत रही लेकिन बाद में वर्ड ऑफ माउथ की बदौलत इसे बहुत फायदा मिला. अब बॉक्स ऑफिस पर हर रोज ये बहुत ही शानदार कमाई कर रही है. आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि हिट फिल्म मिर्जापुर से ज्यादा कलेक्शन ये फिल्म कर ले रही है. 


हनुमान अंश' की टीम से मिले बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन, फिल्म के कांसेप्ट ने जीता दिल

'हनुमान अंश' को विशाल चतुर्वेदी ने डायरेक्ट किया है. शोभिनव सत्य इसमें नीम करोली बाबा की भूमिका में दिखे हैं.फिल्म के अन्य मुख्य कलाकारों में चंदन आनंद (भोंसले)पूर्णिमा तिवारी (रामबेटी)विहान शेडगेअनिल रस्तोगी हैं.

नीम करोली बाबा की बेटी को फिल्म काफी पसंद आई है. फिल्म की प्रोड्यूसर रागिनी सोना ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया है कि नीम करौली बाबा की बेटी गिरिजा जी (अम्मा जी) ने इस फिल्म को 15 बार देखा है और हर बार वो खूब रोई हैं. 

About the author रेखा त्रिपाठी

रेखा त्रिपाठी एक अनुभवी पत्रकार हैं और वर्तमान में ABP News में एंटरटेनमेंट एडिटर हैं. वे पिछले 11 वर्षों से ABPLive.com का हिस्सा हैं. जिनकी कलम मनोरंजन के साथ-साथ राजनीति, चुनाव, सामाजिक सरोकार और महिला अधिकार जैसे मुद्दों पर बिना रुके, बिना झुके रवां दवां है. मनोरंजन पत्रकारिता में उनका अनुभव सिर्फ़ रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि वे लंबे समय से फिल्मों की समीक्षा (Film Reviews) भी कर रही हैं. Content Strategy ABP Live की एंटरटेनमेंट कलस्टर की पूरी कंटेंट स्ट्रैटजी, कवरेज प्लानिंग और टारगेट एग्जीक्यूशन की ज़िम्मेदारी पवन रेखा की है. इवेंट्स की कवरेज कैसे करनी है, किन ट्रेंड्स को फॉलो किया जाएगा और कौन सी स्टोरीज़ डिजिटल ऑडियंस को सबसे ज़्यादा कनेक्ट करेगी. टीम में काम का बंटवारा कैसे होगा और किस स्ट्रैटेजी से टारगेट हासिल करना है. यही हुनर उनकी असल ताकत है. Celebrity Interviews रेखा ने दिव्या दत्ता,  वरुण ग्रोवर, विद्युत जामवाल, सुधीर बाबू, फाजिलपुरिया, स्वानंद किरकिरे, कौसर मुनीर और फारुक कबीर जैसे दिग्गजों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं.   Digital Skills  डिजिटल युग की मांग को समझते हुए पवन रेखा ने SEO, G4 ट्रेनिंग, AI आधारित कंटेंट वर्कफ्लो और डेटा एनालिटिक्स में अलग-अलग ट्रेनिंग और कोर्स के जरिए अपनी दक्षता को एक नई ऊंचाई दी है. रंग और तस्वीरों की बेहतरीन समझ रखने वाली रेखा Canva जैसे डिज़ाइन टूल्स में एक्सपर्ट हैं, जो उन्हें विज़ुअल कंटेंट प्लानिंग और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में एक बेहतरीन लीडर के तौर पर उभारता है. Expertise उनका जुड़ाव थिएटर और सिनेमा से बहुत पुराना है, वे सिर्फ़ ट्रेंड्स नहीं, ओटीटी की कंटेंट गहराई, कहानियों के प्लॉट और इसके सांस्कृतिक प्रभावों को समझती हैं और उन्हें बेहतरीन अंदाज़ से प्रस्तुत करने की कला रखती हैं. Professional Degree पवन रेखा ने बायोलॉजी में स्नातक और पत्रकारिता में MA Mass Communication किया है. साइंस की पढ़ाई ने उन्हें जहां वैज्ञानिक तथ्यों, किस्से और फैक्ट की समझ दी, वहीं पत्रतकारिता के क्षेत्र में ऊंच शिक्षा ने इस फील्ड की बारिकियों से रू-ब-रू कराया.  Publication पवन रेखा की लेखनी को ‘योजना’, ‘जनसत्ता’ जैसे मंचों पर जगह मिलती रही, जो उनके लेखन की गहराई को दर्शाता है. 'मेरा काम सिर्फ़ लिखना नहीं, समझाना भी है- और कभी-कभी, महसूस कराना भी' Social Media Instagram- https://www.instagram.com/rekhatripathii/ X- https://x.com/ Facebook - https://www.facebook.com/rekhatiwarip
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Published at : 21 Sep 2026 12:46 PM (IST)
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