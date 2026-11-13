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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडमौसमी चटर्जी पर टूटा दुखों का पहाड़, पति जयंत मुखर्जी ने दुनिया को कहा अलविदा

मौसमी चटर्जी पर टूटा दुखों का पहाड़, पति जयंत मुखर्जी ने दुनिया को कहा अलविदा

मौसमी चटर्जी के पति और फिल्म प्रोड्यूसर जयंत मुखर्जी का निधन हो गया है. उन्होंने 12 नवंबर को मुंबई में अपनी अंतिम सांस ली. उनके निधन से हिंदी और बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 13 Nov 2026 01:32 PM (IST)
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हिंदी सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री मौसमी चटर्जी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. उनके पति और फिल्म प्रोड्यूसर जयंत मुखर्जी का निधन हो गया है. वो काफी समय से बीमार चल रहे थे. उन्होंने 12 नवंबर को मुंबई में अपनी अंतिम सांस ली. उनके निधन की खबर सामने आते ही हिंदी और बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है.

मौसमी चटर्जी के निधन की खबर की पुष्टि फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) के अध्यक्ष बीएन तिवारी ने IANS से बातचीत में की है. वो मशहूर गायक और संगीतकार हेमंत कुमार के बेटे थे. 

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कौन थे जयंत मुखर्जी?

जयंत मुखर्जी को उनके परिवार और करीबी लोग प्यार से 'बाबू' कहकर बुलाते थे. वो फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री से प्रोड्यूसर के तौर पर जुड़े हुए थे. उनके काम में 'मजाक' (1975) और 'दो लड़के दोनों कड़के' (1979) जैसी फिल्में शामिल हैं. इसके अलावा उन्होंने 1992 में आए टीवी सीरियल 'तलाश' से भी जुड़कर काम किया था. 

15 साल की उम्र में हुई थी मौसमी चटर्जी की शादी

मौसमी चटर्जी और जयंत मुखर्जी की शादी को पांच दशक से ज्यादा का समय हो चुका था. मौसमी ने बहुत कम उम्र में जयंत से शादी कर ली थी. इस साल एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने बताया था कि जब उनकी सगाई तय हुई थी, तब वो 10वीं क्लास में पढ़ती थीं. इसके कुछ समय बाद ही दोनों की शादी हो गई थी. शादी के बाद दोनों मुंबई आ गए, जहां मौसमी ने अपने फिल्मी करियर को आगे बढ़ाया.

बेटी को भी खो चुकी हैं मौसमी चटर्जी

मौसमी और जयंत की दो बेटियां मेघा मुखर्जी और पायल मुखर्जी थीं. उनकी बड़ी बेटी पायल का दिसंबर 2019 में 45 साल की उम्र में निधन हो गया था. वो जुवेनाइल डायबिटीज से पीड़ित थीं और लंबे समय तक कोमा में रही थीं. उनकी बिगड़ती तबीयत के चलते उन्हें कई बार अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था. बेटी के निधन के बाद अब जयंत मुखर्जी के जाने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. 

ऐसा रहा मौसमी चटर्जी का फिल्मी करियर

मौसमी चटर्जी ने बंगाली फिल्म 'बालिका वधू' से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद उन्होंने हिंदी सिनेमा में भी अपनी खास पहचान बनाई. वो 'अनुराग', 'नैना', 'कच्चे धागे', 'बेनाम', 'हमशक्ल' और 'रोटी कपड़ा और मकान' जैसी कई फिल्मों में नजर आईं. मौसमी ने हिंदी के साथ-साथ बंगाली फिल्मों में भी काम किया और अपनी शानदार अदाकारी से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 13 Nov 2026 01:05 PM (IST)
Tags :
Moushumi Chatterjee
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