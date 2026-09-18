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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकौन हैं देव शर्मा? 'आदिपुरुष' और 'रामायण' में 'लक्ष्मण' के रोल के लिए हुए थे रिजेक्ट, अब बने श्री राम

कौन हैं देव शर्मा? 'आदिपुरुष' और 'रामायण' में 'लक्ष्मण' के रोल के लिए हुए थे रिजेक्ट, अब बने श्री राम

अभिनेता देव शर्मा जल्द ही बड़े पर्दे पर भगवान राम के रोल में नजर आने वाले हैं. इससे पहले वो 'आदिपुरुष' और 'रामायण' फिल्म में लक्ष्मण के रोल के लिए रिजेक्ट हो गए थे. ये खुलासा खुद उन्होंने किया है

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 18 Sep 2026 03:04 PM (IST)
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कहते हैं कि कभी-कभी इंसान उस चीज के ना मिलने से निराश हो जाता है जो उसे चाहिए होती है, लेकिन भगवान आपको कई बार उससे भी कुछ बढ़कर और आपकी सोच से परे दे देता है. ऐसा ही चमत्कार अभिनेता देव शर्मा के साथ भी हुआ. देव शर्मा दो फिल्मों में लक्ष्मण जी के रोल के लिए रिजेक्ट हुए थे और फिर तीसरी फिल्म में उन्हें भगवान श्री राम का किरदार निभाने का मौका मिल गया.

कौन हैं देव शर्मा?

देव शर्मा ने अपने बॉलीवुड करियर का आगाज साल 2014 में फिल्म 'यारियां' से किया था. इसी साल वो टाइगर श्रॉफ की डेब्यू फिल्म 'हीरोपंती' में भी नजर आए थे. फिर उन्हें 2017 की फिल्म 'मुजफ्फरनगर 2013' और 'आ भी जा ओ पिया' (2021) में भी देखा गया था. अब वो फिल्म 'महाकाव्य श्री रामायण कथा' में नजर आने वाले हैं.

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'आदिपुरुष' और 'रामायण' में लक्षण के रोल के लिए हुए रिजेक्ट

हाल ही में देव शर्मा की फिल्म 'महाकाव्य श्री रामायण कथा' का ट्रेलर रिलीज हुआ है. ट्रेलर लॉन्च इवेंट में उन्होंने एक दिलचस खुलासा किया. उन्होंने बताया कि आदिपुरुष और रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' में उन्हें लक्ष्मण के रोल के लिए रिजेक्ट कर दिया गया था. उन्होंने कहा, 'इससे पहले जो एक रामायण बन चुकी है और एक बन रही है दोनों में मुझे लक्ष्मण का किरदार ऑफर हुआ था. मेरे लुक टेस्ट भी काफी हद तक फाइनल हो गए थे. लेकिन, कुछ चीजों की वजह से वो चीजें काम नहीं कर पाईं.

कौन हैं देव शर्मा? 'आदिपुरुष' और 'रामायण' में 'लक्ष्मण' के रोल के लिए हुए थे रिजेक्ट, अब बने श्री राम

उन्होंने आगे कहा, 'कहीं में जो राम जी थे उनसे दो इंच लंबा था इसलिए नहीं हो पाया और कहीं ये था कि मेरी कद-काठी वैसी ही थी जितनी श्री राम का किरदार निभाने वाले एक्टर की. काफी चीजें होते-होते नहीं हुईं. मैं निराश था कि रामायण से मेरा नाता इतना अच्छा नहीं है, तभी मुझे रिजेक्शन मिल रहे हैं.' देव ने आगे बताया कि इसके बाद उन्हें 'महाकाव्य श्री रामायण कथा' के लिए फोन आया और इसमें उन्होंने श्री राम का किरदार निभाया. उन्होंने बताया कि इस रोल के लिए उन्हें भगवान राम ने ही चुना है.

अभिनेता ने आगे कहा, 'जब मुझे फोन आया था तो मैंने मना कर दिया था कि न मुझे लक्ष्मण का रोल करना है और न रामायण. मुझसे कहा गया कि पहले पूरी बात तो सुन लो. मैंने कहा कि नहीं, दो बार ऐसा हुआ है कि दिल टूट गया.' हालांकि इस फिल्म में उन्हें श्री राम का किरदर ऑफर किया गया था.

कब रिलीज होगी 'महाकाव्य श्री रामायण कथा'?

'महाकाव्य श्री रामायण कथा' में देव शर्मा के अपोजिट माता सीता के रोल में एक्ट्रेस अंजलि अरोड़ा अंजर आएंगी. फिल्म 25 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इसका डायरेक्शन अभिषेक सिंह ने किया है.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 18 Sep 2026 02:58 PM (IST)
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Dev Sharma
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