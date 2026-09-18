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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकैमरे के सामने बॉडीगार्ड्स पर गुस्सा हुए सलमान खान! बच्चे को बचाया और भीड़ के आगे जोड़ लिए हाथ; वायरल हुआ वीडियो

कैमरे के सामने बॉडीगार्ड्स पर गुस्सा हुए सलमान खान! बच्चे को बचाया और भीड़ के आगे जोड़ लिए हाथ; वायरल हुआ वीडियो

सलमान खान की बीते दिन गणपति दर्शन की कई वीडियो वायरल हो रही हैं. इनमें से एक वीडियो में एक्टर भीड़ के आगे हाथ जोड़े दिख रहे हैं. वहीं दूसरी वीडियो में वे एक बच्चे को अपने धक्का लगने से बचाते दिखे.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 18 Sep 2026 11:55 AM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर सलमान खान गणेश चतुर्थी के त्योहार को खूब एंजॉय कर रहे हैं और भगवान गणेश का आशीर्वाद लेने के लिए कई पंडालों में जा रहे हैं. अंबानी परिवार के गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन और अपने परिवार के गणपति विसर्जन में शामिल होने के बाद, एक्टर को हाल ही में नेता आशीष शेलार के घर पर पूजा-अर्चना करते हुए देखा गया था.

अपने फेवरेट स्टार को देखते ही बाहर जमा फैंस खुशी से उछल पड़े  जिसके बाद सलमान ने हाथ जोड़कर उनसे रास्ता खाली करने की रिक्वेस्ट की. वहीं इस दौरान सलमान खान कैमरे के सामने अपने बॉडीगार्ड पर गुस्सा होते और एक बच्चे को बचाते दिखे.

सलमान खान ने भीड़ के आगे जोड़ लिए हाथ
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में, सलमान खान को आशीष शेलार के घर से गणपति का आशीर्वाद लेने के बाद बाहर निकलते हुए देखा जा सकता है.  उनके माथे पर तिलक लगा हुआ दिख रहा है. वहीं एक्टर इस दौरान कैजुअल लुक में दिख रहे हैं. उन्होंने सिर पर बीनी (टोपी) पहनी थी. जैसे ही वे बाहर निकले, पैप्स और फैन्स की भीड़ ने उन्हें घेर लिया. वहीं भीड़ की वजह से रास्ता रुकने पर सलमान खान गुस्से में दिख रहे हैं. इस दौरान एक्टर भीड़ के आगे हाथ जोड़कर पीछे हटने के लिए भी कहते दिख रहे हैं.

 
 
 
 
 
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सलमान खान ने बच्चे को भीड़ में बचाया
वायरल हो रहे एक और वीडियो में, सलमान गणपति के दर्शन के बाद अपनी कार की ओर जाते हुए दिख रहे हैं. इस दौरान लोगों की भीड़ उनकी कार को भी घेर लेती है. इस भीड़ में एक बच्चा भी आगे आता है, और जब भीड़-भाड़ में सलमान खान के बॉडीगार्ड से बच्चे को धक्का लगता दिखता है, तो सलमान खान कैमरे के सामने ही गुस्से से अपने बॉडीगार्ड को देखते हैं. इसके बाद वह रुकते हैं, उस लड़के से बात करते हैं और कार में बैठने से पहले उससे हाथ भी मिलाते हैं. सलमान खान की ये वीडियो सोशल मीडिया पर फैंस का दिल जीत रही है.

 

 
 
 
 
 
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गणपति विसर्जन पर सलमान खान
इससे पहले सलमान गणपति विसर्जन के लिए अपने भाई सोहेल खान के घर गए थे.  उन्हें आरती करते हुए देखा गया. वहीं आरती को एंटी-क्लॉकवाइज़ (घड़ी की उल्टी दिशा में) करने पर उनकी बहन अर्पिता खान शर्मा ने उन्हें सही तरीका बताया. भाई-बहन की इस जोड़ी के बीच के प्यार ने इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत लिया. वहीं अंबानी परिवार के गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन में भी सलमान अपने लुक की वजह से चर्चा में रहे.

सलमान खान वर्क फ्रंट
सलमान खान फिलहाल बिग बॉस 20 होस्ट कर रहे हैं. इसके बाद वे वामशी पैदिपल्ली की एक्शन थ्रिलर फिल्म में नजर आएंगे, जिसका टेंटेटिव नाम SVC63 है. इस प्रोजेक्ट के जरिए वे पहली बार साउथ इंडियन स्टार नयनतारा के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे.  श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन्स के बैनर तले दिल राजू द्वारा प्रोड्यूस की जा रही यह फिल्म ईद 2027 पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

ये भी पढ़ें:-'मिर्जापुर द मूवी' ने 14वें दिन भी की धाकड़ कमाई, तोड़े अक्षय और आमिर की फिल्मों के रिकॉर्ड

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Published at : 18 Sep 2026 11:55 AM (IST)
Tags :
SALMAN KHAN
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