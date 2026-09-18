‘महाकाव्य श्री रामायण कथा’ में सीता बन ट्रोल हुईं अंजलि अरोड़ा, दिया करारा जवाब

फिल्म 'महाकाव्य श्री रामायण कथा' सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. इस फिल्म में कंटेंट क्रिएटर अंजलि अरोड़ा सीता का किरदार निभा रही हैं. हालांकि, उनकी कास्टिंग को लेकर कुछ लोगों ने सवाल उठाए और सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल भी किया गया.

अंजलि अरोड़ा ने ट्रोलिंग पर की बात

गुरुवार को फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के दौरान अंजलि ने इस ट्रोलिंग और आलोचना पर खुलकर बात की. उन्होंने लोगों से अपील की कि फिल्म देखने से पहले उनकी निजी जिंदगी को एक तरफ रखें और फिल्म को उसके काम के बेसिस पर देखें.

सीता का किरदार निभाने के लिए ट्रोल किए जाने पर अंजलि अरोड़ा ने कहा कि उन्हें इससे बुरा नहीं लगा. उन्होंने कहा, 'नहीं, मुझे इसका दुख नहीं हुआ, क्योंकि हम पब्लिक फिगर हैं और हमने लोगों को हमें जज करने का अधिकार दिया है. अब ये उनकी मर्जी है कि वे हमें अच्छे तरीके से जज करें या बुरे तरीके से. हर किसी को हमें पसंद करने या न करने का पूरा अधिकार है.'

अंजलि ने आगे कहा, 'लोग मुझे इसलिए ट्रोल कर रहे हैं कि मैं पहले डांस करती थी, तो मैं माता सीता का किरदार कैसे निभा सकती हूं? हर कोई डांस करता है, ऐसा कौन सा एक्टर है जो डांस नहीं करता? मुझे डांस करना बहुत पसंद है और ये मेरा शौक है. मुझे इस बात पर बिल्कुल शर्म नहीं है.'

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पर्सनल लाइफ और मेरी पर्सनैलिटी को एक तरफ रखकर फिल्म देखें

अंजलि ने आगे कहा, 'हम एक्टर हैं और हमें जो भी किरदार मिलता है, हम उसे पूरी मेहनत और अपनी 100 परसेंट कोशिश के साथ निभाते हैं. जब फिल्म दर्शकों के सामने आती है, तो उसे किस तरह देखना है, ये उनका फैसला है. मैंने सीता मां का किरदार निभाया है. अब ट्रेलर देखने के बाद क्या आपको लगा कि ये वही अंजलि है, जिसे आप सोशल मीडिया पर देखते हैं? मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जब दर्शक फिल्म देखने आएं तो मेरी पर्सनल लाइफ और मेरी पर्सनैलिटी को एक तरफ रखकर फिल्म देखें.'

'कच्चा बादाम' गाने पर रील बना हुई फेमस

अंजलि अरोड़ा को 'कच्चा बादाम' गाने पर बनाए गए डांस रील से काफी पॉपुलैरिटी मिली थी. इसके बाद वह 'लॉक अप' में नजर आईं और कई म्यूजिक वीडियो में भी काम कर चुकी हैं. अब 'महाकाव्य श्री रामायण कथा' में सीता का किरदार निभाती नजर आएंगी.

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'महाकाव्य श्री रामायण कथा' के बारे में

बता दें, 'महाकाव्य श्री रामायण कथा' रामायण पर आधारित एक माइथौलॉजिकल फिल्म है, जिसका निर्देशन अभिषेक सिंह ने किया है. फिल्म में देव शर्मा भगवान राम, अंजलि अरोड़ा सीता, रजनीश दुग्गल रावण, शील वर्मा लक्ष्मण और निर्भय वाधवा हनुमान के किरदार में नजर आएंगे. फिल्म 25 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

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