शुक्रवार को सिनेमाघरों में इमरान हाशमी की 'गनमास्टर जी9' और आयुष्मान खुराना की 'ये प्रेम मोल लिया' ने दस्तक दी. हालांकि, दोनों ही फिल्मों को 'रामायण' से कड़ी टक्कर मिली और पहले दिन इनकी शुरुआत धीमी रही. लेकिन शनिवार को दोनों फिल्मों की कमाई में बढ़त देखने को मिली. वहीं, 'रामायण' का जलवा भी बरकरार रहा. आइए जानते हैं 28 नवंबर यानी शनिवार को किस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कैसा प्रदर्शन किया.

'ये प्रेम मोल लिया' ने सैटरडे को कितना किया कलेक्शन?

आयुष्मान खुराना और शरवरी स्टारर फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' का निर्देशन सूरज बड़जात्या ने किया है. इस फैमिली ड्रामा को सोशल मीडिया पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. हालांकि, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार ओपनिंग करने में नाकाम रही.

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने पहले दिन यानी शुक्रवार को 4 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.

वहीं, दूसरे दिन यानी शनिवार को इसकी कमाई में बढ़त देखने को मिली. फिल्म ने सैटरडे को भारत में 5.25 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया, जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन 6.30 करोड़ रुपये रहा.

इसी के साथ फिल्म की दो दिनों की कुल नेट कमाई 9.25 करोड़ रुपये हो गई है.

'गनमास्टर G9' ने सैटरडे को कितना किया कलेक्शन?

इमरान हाशमी और जेनेलिया डिसूजा स्टारर फिल्म 'गनमास्टर G9' को भी बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत मिली. फिल्म ने पहले दिन 3.65 करोड़ रुपये के कलेक्शन के साथ खाता खोला था. हालांकि, दूसरे दिन इसकी कमाई में भी बढ़त दर्ज की गई.

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, 'गनमास्टर G9' ने रिलीज के दूसरे दिन यानी शनिवार को 4.35 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया.

वहीं, फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 5.20 करोड़ रुपये रहा.

इसके साथ ही भारत में फिल्म की दो दिनों की कुल नेट कमाई 8 करोड़ रुपये हो गई है.

'रामायण' ने चौथे सैटरडे कितना किया कलेक्शन?

रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी स्टारर फिल्म 'रामायण' का बॉक्स ऑफिस पर जलवा बरकरार है. रिलीज के 24 दिन बाद भी फिल्म दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में कामयाब हो रही है. नई रिलीज फिल्मों के बीच भी 'रामायण' ने अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी है.

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, 'रामायण' ने रिलीज के 24वें दिन यानी चौथे सैटरडे को 14.65 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है.

इसी के साथ भारत में फिल्म की 24 दिनों की कुल नेट कमाई 1,015.20 करोड़ रुपये हो गई है.

'ओम' ने दूसरे सैटरडे कितना किया कलेक्शन?

धनुष और ममूटी स्टारर फिल्म 'ओम' ने पहले हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की थी. फिल्म ने शुरुआती सात दिनों में 69.30 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. हालांकि, दूसरे हफ्ते में इसकी कमाई की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई है.