कौन हैं 'भूत बंगला' की एक्ट्रेस भावना पानी? अक्षय कुमार की फिल्म में 'नौकरानी रागिनी' बनकर छाईं

अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और ये हॉरर कॉमेडी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है. इस फिल्म में कई एक्टर्स ने अहम किरदार निभाए हैं. इन्हीं में से एक हैं एक्ट्रेस भावना पानी, जिन्होंने फिल्म में 'नौकरानी रागिनी' का रोल प्ले किया है. उनकी एक्टिंग को लोग खूब पसंद कर रहे हैं. आइए जानते हैं आखिरी भावना पानी हैं कौन.

कितनी पढ़ी-लिखी हैं भावना पानी

भावना पानी एक एक्ट्रेस, मॉडल और डांसर हैं. उनका जन्म 6 जुलाई, 1985 को मुंबई में हुआ था. उनके पिता उदय शंकर पानी एक एड फिल्म प्रोड्यूसर हैं. उनकी छोटी बहन देवना पानी फैशन डिजाइनर और एक्ट्रेस हैं. भावना ने मिथिबाई कॉलेज से साइक्लॉजी और फिलॉस्फी में बीए किया है. इसके बाद उन्होंने ओडिसी डांस की ट्रेनिंग केलुचरण महापात्र से ली और कथक उन्होंने बिरजू महाराज से सीखा. इसके अलावा उन्होंने टेरेन्स लुईस की कंटेम्पररी डांस कंपनी से भी कंटेम्पररी डांस की ट्रेनिंग ली है.

ये भी पढ़ें:- शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी ने बांद्रा में खरीदे 3 अपार्टमेंट, कीमत जान उड़ जाएंगे होश

इन फिल्मों में नजर आईं भावना पानी

भावना पानी कोई नई एक्ट्रेस नहीं हैं. वो पिछले 25 साल से इंडस्ट्री में एक्टिव हैं. उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 2001 में आई कन्नड़ फिल्म 'युवराजा' से की. इसी साल भावना ने बॉलीवुड का रुख किया. उनकी पहली हिंदी फिल्म 'तेरे लिए' थी. इसके बाद भावना 'लव मैरिज', 'निनागोसकरा', 'दिल विल प्यार व्यार', 'निनु चूडाका नेनुंदलेनु', 'वेट्टम', 'गिली गिली अट्टा', 'द बिग फैट सिटी', 'फ्रॉड सैयां', 'स्पेस मॉम' और 'मैडम ड्राइवर' जैसी फिल्मों में नजर आईं.

ये भी पढ़ें:- निरहुआ को सरकार से मिलती है कितनी पेंशन? 1st AC कोच में ट्रैवल सहित फ्री में मिलती हैं ये सुविधाएं