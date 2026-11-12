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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकौन हैं अर्शदीप सिंह की मंगेतर समरीन कौर? रणवीर सिंह संग कर चुकी हैं काम, जानें एक्ट्रेस की पढ़ाई से लेकर फिल्मी करियर तक

कौन हैं अर्शदीप सिंह की मंगेतर समरीन कौर? रणवीर सिंह संग कर चुकी हैं काम, जानें एक्ट्रेस की पढ़ाई से लेकर फिल्मी करियर तक

अर्शदीप सिंह ने एक्ट्रेस और मॉडल समरीन कौर से सगाई कर ली है. इसके बाद से ही समरीन चर्चा में हैं. आइए जानते हैं कौन हैं समरीन कौर और क्या है उनका फिल्मी सफर.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 12 Nov 2026 04:58 PM (IST)
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भारतीय क्रिकेटर अर्शदीप सिंह इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. उन्होंने एक्ट्रेस और मॉडल समरीन कौर के साथ 11 नवंबर को न्यूजीलैंड में सगाई की है. दोनों की तस्वीरें सामने आने के बाद से ही समरीन सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. हर कोई उनके बारे में जानने के लिए उत्सुक है. आइए जानते हैं कौन हैं समरीन कौर, उन्होंने कहां से पढ़ाई की और कैसा रहा उनका फिल्मी सफर.

कौन हैं समरीन कौर?

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समरीन कौर एक जानी-मानी एक्ट्रेस और मॉडल हैं. उनका जन्म 7 सितंबर, 1999 को जम्मू-कश्मीर में हुआ था. उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद पुणे के सिम्बायोसिस कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स से बीकॉम (ऑनर्स) की डिग्री हासिल की. पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने मॉडलिंग और एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा. 

कौन हैं अर्शदीप सिंह की मंगेतर समरीन कौर? रणवीर सिंह संग कर चुकी हैं काम, जानें एक्ट्रेस की पढ़ाई से लेकर फिल्मी करियर तक

फेमिना मिस इंडिया से मिली पहचान

समरीन को पहली बार साल 2018 में पहचान मिली, जब उन्होंने फेमिना मिस इंडिया कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया था. इस दौरान वो जम्मू-कश्मीर की ओर से स्टेट फाइनलिस्ट बनी थीं. इस कॉम्पिटिशन के बाद उनके लिए मॉडलिंग की दुनिया के रास्ते खुले और उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स में काम किया. 

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रणवीर सिंह के साथ फिल्म '83' में किया काम

समरीन ने पंजाबी फिल्म 'सरदार जी 2' से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद वो टाइगर श्रॉफ, अनन्या पांडे और तारा सुतारिया की फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' में भी नजर आईं. हालांकि, उन्हें बॉलीवुड में ज्यादा पहचान साल 2021 में आई फिल्म '83' से मिली. कबीर खान के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रणवीर सिंह ने क्रिकेटर कपिल देव का किरदार निभाया था. वहीं, समरीन ने फिल्म में क्रिकेटर बलविंदर सिंह संधू की मंगेतर सिमरन का रोल किया था. 

कौन हैं अर्शदीप सिंह की मंगेतर समरीन कौर? रणवीर सिंह संग कर चुकी हैं काम, जानें एक्ट्रेस की पढ़ाई से लेकर फिल्मी करियर तक

फिल्मों के अलावा समरीन वेब प्रोजेक्ट्स में भी काम कर चुकी हैं. वो जी5 की लीगल थ्रिलर फिल्म 'नेल पॉलिश' में चारू रैना के किरदार में नजर आई थीं. इस फिल्म में अर्जुन रामपाल और मानव कौल भी अहम भूमिकाओं में थे.

कई म्यूजिक वीडियो में भी आ चुकी हैं नजर

समरीन ने फिल्मों के साथ-साथ म्यूजिक वीडियो में भी काम किया है. वो बादशाह के गाने 'बावला', जुबिन नौटियाल के 'तुझे भूलना तो चाहा', जस मानक के 'यारा तेरे वर्गा' और मनिंदर बुट्टर के 'मोमबत्तियां' जैसे गानों में नजर आ चुकी हैं. इसके अलावा उन्होंने गुरु रंधावा के साथ भी काम किया है. इन म्यूजिक वीडियो के जरिए भी समरीन को खूब पहचान मिली. 

कौन हैं अर्शदीप सिंह की मंगेतर समरीन कौर? रणवीर सिंह संग कर चुकी हैं काम, जानें एक्ट्रेस की पढ़ाई से लेकर फिल्मी करियर तक

अर्शदीप सिंह के साथ कब हुआ रिश्ता ऑफिशियल?

अर्शदीप सिंह और समरीन कौर के रिश्ते की चर्चा काफी समय से हो रही थी. हालांकि, क्रिकेटर ने 26 जुलाई, 2026 को इंस्टाग्राम पर समरीन के साथ तस्वीरें शेयर कर अपने रिश्ते को ऑफिशियल किया था. 

कौन हैं अर्शदीप सिंह की मंगेतर समरीन कौर? रणवीर सिंह संग कर चुकी हैं काम, जानें एक्ट्रेस की पढ़ाई से लेकर फिल्मी करियर तक

उन्होंने पोस्ट के साथ 'माय पर्सन' लिखा था. इसके बाद दोनों ने 11 नवंबर, 2026 को न्यूजीलैंड में सगाई कर ली. समरीन और अर्शदीप की सगाई की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 12 Nov 2026 04:58 PM (IST)
Tags :
Arshdeep Singh Samreen Kaur
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