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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडबेटे टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग को लेकर हुआ सवाल, तो जैकी श्रॉफ ने साधी चुप्पी

बेटे टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग को लेकर हुआ सवाल, तो जैकी श्रॉफ ने साधी चुप्पी

जैकी श्रॉफ आज मुंबई में अपनी अपकमिंग फिल्म 'काली' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में शामिल हुए. इस दौरान उनसे बेटे टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग के बारे में सवाल किया गया, जिसपर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 12 Nov 2026 05:31 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर पिछले महीने कुछ हमलावरों ने फायरिंग की थी. इस घटना में एक्टर को मामूली चोटें आई थीं, जबकि उनके ड्राइवर को गोली लगी थी.  वहीं आज गुरुवार को टाइगर के पिता और वेटरन एक्टर जैकी श्रॉफ अपनी अपकमिंग फिल्म 'काली खेती' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में शामिल हुए.

फायरिंग की घटना के बाद जैकी कई बार रेड कार्पेट पर नजर आए थे, लेकिन पहली बार उन्होंने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बातचीत की. हालांकि बेटे टाइगर पर फायरिंग के सवाल पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया.

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बेटे टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के सवाल पर जैकी श्रॉफ ने साधी चुप्पी
इसी इवेंट के  दौरान जब एक पत्रकार ने जैकी से टाइगर पर हुए हमले को लेकर सवाल पूछने की कोशिश की, तो इवेंट के होस्ट ने उसे बीच में ही रोक दिया. जैकी ने भी इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया और घटना को लेकर चुप्पी साधे रखी. जवाब देने के बजाय उन्होंने वहां मौजूद लोगों की तरफ फ्लाइंग किस दिया. इसके बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए अपना कान पकड़ा और ऊपर आसमान की तरफ इशारा किया.

उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी ये वायरल हो रहा है.

 
 
 
 
 
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कब रिलीज होगी 'काली खेती'
बता दें, जैकी श्रॉफ  इन दिनों अपनी फिल्म'काली खेती' को लेकर चर्चा में हैं. ये एक हॉरर फिल्म है, जिसमें जैकी श्रॉफ के अलावा शरद केलकर और नेहा सरगम भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. हरिस इम्तियाज खान के निर्देशन में बनी फिल्म 'काली खेती' 20 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का मुकाबला 'प्रताप' और सनी देओल की फिल्म 'सूर्या' से होने वाला है.

18 अक्टूबर  को टाइगर श्रॉफ पर हुई थी फायरिंग 
18 अक्टूबर 2026 को मुंबई के एक फुटबॉल ग्राउंड से निकलते समय टाइगर श्रॉफ की कार पर दो हमलावरों ने गोलियां चलाई थीं. इसके बाद दोनों एक तीसरे शख्स के साथ बाइक पर बैठकर मौके से फरार हो गए थे. इस हमले में टाइगर को मामूली चोटें आई थीं, जबकि उनके ड्राइवर को गोली लगी थी. उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया था.

हमले के बाद गैंगस्टर अनिल पंडित से जुड़ा एक ऑडियो मैसेज सामने आया था, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से इस हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया था. अब तक इस फायरिंग मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. वहीं कोर्ट ने पांच आरोपियों की पुलिस कस्टडी 16 नवंबर 2026 तक बढ़ा दी है.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एबीपी लाइव में बतौर कंसल्टेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. वे मुख्य रूप से ओटीटी, फैशन और लाइफस्टाइल बीट पर ट्रेंडिंग व तथ्यपरक खबरें लिखती हैं. 
इसके साथ ही वे डिजिटल पॉडकास्ट कंटेंट को कवर करने में गहरी रुचि रखती हैं. पूर्व में एबीपी न्यूज़ में ही एक साल की संपादकीय इंटर्नशिप कर चुकीं मयूरी ने 
इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी, बरेली से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन (BJMC) किया है.
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Published at : 12 Nov 2026 04:39 PM (IST)
Tags :
Jackie Shroff
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