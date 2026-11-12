कभी पहनावे पर बवाल तो कभी बयानों पर सवाल, विवादों में क्यों रहीं करीना कपूर?

एक्ट्रेस करीना कपूर खान का फिल्मी सफर जितना शानदार रहा है, उतनी ही उनकी ज़िन्दगी सुर्खियों और विवादों से भी घिरी रही हैं. उन्होंने अपने बिंदास अंदाज और बयानों से कई बार अनजाने में ही बड़े बवंडर खड़े किए हैं. कई बार ऐसा हुआ जब उनका एक सिंपल सा बयान, लुक्स या फिर सिर्फ उनका अंदाज भारी विवादों में जुड़ जाता है.

फिल्म 'कुर्बान' का पोस्टर (2009): साल 2009 में फिल्म 'कुर्बान' के एक बोल्ड पोस्टर को लेकर शिवसेना और कई हिंदू समूहों ने इसका जमकर विरोध किया था. उनका कहना था कि यह पोस्टर महाराष्ट्र की संस्कृति के खिलाफ है. विरोध जताने के लिए शिवसेना के कुछ लोग करीना कपूर के घर जाने लगे थे. ताकि उन्हें ओढ़ने के लिए साड़ी भेंट कर सकें लेकिन रास्ते में पुलिस ने उन्हें रोक लिया. हालांकि, इस विवाद के बाद एक्ट्रेस का बयान भी सामने आया था. उनका कहना था कि यह तस्वीर फिल्म की थीम (जो आतंकवाद और गहरे जज्बात पर आधारित है) से जुड़ी हुई है और इसमें कुछ भी गलत या वल्गर नहीं है.

ताज होटल विवाद (2012): 22 फरवरी को मुंबई के कोलाबा स्थित ताज होटल के 'वासाबी रेस्टोरेंट' में सैफ अली खान, करीना कपूर, करिश्मा कपूर और उनके कुछ दोस्त मौजूद थे. वहां पास की टेबल पर बैठे साउथ अफ्रीका के एनआरआई बड़े कारोबारी इकबाल मीर शर्मा ने ज्यादा शोर-शराबे को लेकर नाराज़गी जताई थी. इस बात पर सैफ अली खान और इकबाल शर्मा के बीच बहुत बहस हुई, जिसके बाद सैफ अली खान पर मारपीट का आरोप लगा. पुलिस ने सैफ और उनके दोस्तों को गिरफ्तार भी किया था, जिन्हें बाद में जमानत मिल गई.

मालाबार गोल्ड का विज्ञापन और बिंदी विवाद (अक्षय तृतीया): अप्रैल 2022 में अक्षय तृतीया के अवसर पर ज्वैलरी ब्रांड मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द्वारा जारी किए गए एक अद्वेर्तिसेमेन्ट में बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान के माथे पर बिंदी न होने के कारण सोशल मीडिया पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया था. अक्षय तृतीया के मौके पर जारी किए गए इस विज्ञापन में करीना कपूर पारंपरिक गुलाबी लहंगे, हीरे का हार, बड़े झुमके और मांगटीका पहने नजर आई थीं लेकिन उनके माथे पर बिंदी नहीं थी. कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे हिंदू परंपराओं और रीति-रिवाजों को नज़रअंदाज़ करना बताया. उनका कहना था कि किसी शुभ हिंदू पर्व (जैसे अक्षय तृतीया) पर पारंपरिक कपड़ो के साथ बिंदी का होना आवश्यक है.

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करीना कपूर और ओरी (2026) : नवंबर में ओरी (ओरहान अवात्रामणि) ने सैफ अली खान और करीना कपूर के साथ अपनी कुछ नई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं. यह तस्वीरें ऐसे समय सामने आईं थी, जब ओरी का सैफ अली खान की पहेली पत्नी अमृता सिंह और उनके बच्चों सारा अली खान और इब्राहिम अली खान के साथ मनमुटाव या विवाद चर्चा में रहा है. इस वजह से सैफ और करीना का ओरी के साथ नजदीकी अंदाज में दिखना सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया.

पेंडेंट विवाद (2026) : एक्ट्रेस करीना कपूर ने दीपावली के शुभ अवसर पर 200 साल पुराना एक शाही पेंडेंट पहना था, जो भोपाल रियासत की बेगम और सैफ अली खान की दादी साजिदा सुल्तान की विरासत से जुड़ा बताया गया है. इस 30 कैरेट के पन्ना जड़े पेंडेंट पर पवित्र कुरान की आयत 'आयतुल कुर्सी' अंकित है. अब एक्ट्रेस के 30 कैरेट वाले पेंडेंट पर आपत्ति जताते हुए कांग्रेस नेता और प्रवक्ता अब्बास हफीज ने करीना कपूर और उनकी स्टाइलिस्ट रिया कपूर को कानूनी नोटिस भेजा है. उनका कहना है कि कुरान की आयतों वाले इस धार्मिक और ऐतिहासिक जवेल्लेरी को फैशन एक्सेसरी की तरह पहना गया, जिससे मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं. नोटिस में पोस्ट हटाने और सबके सामने माफी की मांग की गई है.