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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मैं इमोशनल हूं, कमजोर नहीं', ट्रोलिंग पर बाबिल खान ने दिया करारा जवाब

'मैं इमोशनल हूं, कमजोर नहीं', ट्रोलिंग पर बाबिल खान ने दिया करारा जवाब

दिवंगत एक्टर इरफान खान के बेटे बाबिल खान अक्सर अपने इमोशनल अंदाज को लेकर ट्रोल होते रहते हैं. अब एक्टर ने इस ट्रोलिंग पर खुलकर बात की है और कहा है कि इमोशनल होने का मतलब कमजोर होना नहीं है.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 12 Nov 2026 04:29 PM (IST)
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दिवंगत एक्टर इरफान खान के बेटे बाबिल खान अक्सर सोशल मीडिया पर अपने इमोशनल अंदाज को लेकर ट्रोल होते रहे हैं. कुछ लोग उनके इस व्यवहार को 'ओवरएक्टिंग' भी कहते हैं.

 हाल ही में बाबिल ने खुद जैसा होने पर मिलने वाली ट्रोलिंग पर बात की. उन्होंने बताया कि इंडस्ट्री में छह साल बिताने के बाद अब उन्होंने नेगेटिव कमेंट्स से खुद को अलग रखना और आगे बढ़ना सीख लिया है.

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ट्रोलिंग पर बाबिल खान ने तोड़ी चुप्पी
साल 2024 में बाबिल खान को उस वक्त आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, जब एक इवेंट का वीडियो वायरल हुआ था. इसमें वो गलती से एक महिला के फोटो के बीच आ जाने के बाद उनसे बार-बार माफी मांगते नजर आए थे. इस वीडियो पर कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें फेक और दिखावा करने वाला तक कह दिया था.

रचित सिंह के पॉडकास्ट में इस ट्रोलिंग पर बात करते हुए एक्टर ने बताया कि रेड कार्पेट पर किसी का मोमेंट खराब कर देने के बाद माफी मांगना उनका स्वाभाविक रिएक्शन था. उन्होंने माना कि उस समय उनके मन में खुद को लेकर कुछ शक भी था. उन्हें पता था कि लोग उन्हें देखकर ये सोच सकते हैं कि वो जरूरत से ज्यादा दिखावा कर रहे हैं.

मैं इमोशनल हूं, कमजोर नहीं', ट्रोलिंग पर बाबिल खान ने दिया करारा जवाब

मई 2025 में भी बाबिल का एक और वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो बॉलीवुड के बारे में बात करते हुए भावुक होकर रो पड़े थे. इस वीडियो के बाद उन्हें एक बार फिर सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा. हालांकि, बाद में उनकी टीम ने सफाई देते हुए कहा था कि बाबिल की बातों को गलत संदर्भ में लिया गया और उस दिन वो काफी मुश्किल दौर से गुजर रहे थे.

ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब
एक्टर ने बताया कि इंडस्ट्री में अपने छह साल के सफर के दौरान उन्होंने खुद को वैसे ही स्वीकार करना सीख लिया है, जैसे वो हैं. ट्रोल करने वालों को जवाब देते हुए बाबिल ने कहा, 'मैं जैसा हूं, वैसा ही रहूंगा. खुद जैसा होने के लिए मैंने बहुत कुछ झेला है, लेकिन अब मुझे फर्क नहीं पड़ता. आज भी लोगों की बातें मुझे दुख पहुंचाती हैं, लेकिन अब उस दर्द का असर बहुत कम होता है. मैं आज भी अपनी भावनाएं खुलकर जाहिर करता हूं. मैंने बस अपने दर्द को समझना, उससे खुद को थोड़ा अलग रखना और जिंदगी में आगे बढ़ना सीख लिया है.'

बाबिल ने ये भी बताया कि लोग अक्सर उनके इमोशनल स्वभाव को कमजोरी समझ लेते हैं. उन्होंने कहा कि लोगों को लगता है कि भावुक होने की वजह से वो कमजोर हैं और मुश्किल हालात का सामना करने की ताकत नहीं रखते, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है.

मैं इमोशनल हूं, कमजोर नहीं', ट्रोलिंग पर बाबिल खान ने दिया करारा जवाब

बाबिल खान का फिल्म करियर
बाबिल खान ने एक्टिंग में आने से पहले कैमरा असिस्टेंट के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी. उन्होंने अपने पिता इरफान खान की फिल्म 'करीब करीब सिंगल' में कैमरा असिस्टेंट के रूप में काम किया था. इसके बाद साल 2022 में उन्होंने फिल्म 'कला' से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा.

बाबिल साल 2023 में वेब सीरीज 'द रेलवे मेन' में नजर आए. उन्होंने जूही चावला के साथ कॉमेडी फिल्म 'फ्राइडे नाइट प्लान' में भी काम किया. साल 2025 में वो फिल्म 'लॉगआउट' में दिखाई दिए. 

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एबीपी लाइव में बतौर कंसल्टेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. वे मुख्य रूप से ओटीटी, फैशन और लाइफस्टाइल बीट पर ट्रेंडिंग व तथ्यपरक खबरें लिखती हैं. 
इसके साथ ही वे डिजिटल पॉडकास्ट कंटेंट को कवर करने में गहरी रुचि रखती हैं. पूर्व में एबीपी न्यूज़ में ही एक साल की संपादकीय इंटर्नशिप कर चुकीं मयूरी ने 
इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी, बरेली से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन (BJMC) किया है.
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Published at : 12 Nov 2026 04:29 PM (IST)
Tags :
Babil Khan
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