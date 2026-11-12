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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'किंग' के 'तू मिल जाए' सॉन्ग पर शाहरुख खान ने किया डांस, दुबई इवेंट का वीडियो हुआ वायरल

'किंग' के 'तू मिल जाए' सॉन्ग पर शाहरुख खान ने किया डांस, दुबई इवेंट का वीडियो हुआ वायरल

शाहरुख खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो दुबई के इवेंट में अपनी फिल्म 'किंग' के गाने 'तू मिल जाए' पर डांस करते नजर आ रहे हैं.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 12 Nov 2026 01:38 PM (IST)
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बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'किंग' को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में किंग खान अपनी पत्नी गौरी खान के साथ दुबई में एक इवेंट में पहुंचे, जहां उन्होंने पूरी महफिल लूट ली. इस दौरान शाहरुख ने अपनी फिल्म 'किंग' के गाने 'तू मिल जाए' पर जमकर डांस किया.

उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वहीं, इवेंट में शाहरुख खान के स्टाइलिश अंदाज ने भी सबका ध्यान खींचा. फैंस को शाहरुख का डांस और उनका लुक काफी पसंद आ रहा है.

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'तू मिल जाए' गाने पर शाहरुख खान ने किया डांस

सामने आए वीडियो में शाहरुख खान स्टेज पर 'तू मिल जाए' गाने पर डांस करते नजर आ रहे हैं. उनके डांस मूव्स और एनर्जी ने वहां मौजूद लोगों का ध्यान खींच लिया. इस दौरान उन्होंने अपना सिग्नेचर पोज भी दिया.

इवेंट के लिए शाहरुख ने ऑल ब्लैक लुक चुना था. वो ब्लैक ब्लेजर में नजर आए, जिसके कॉलर और स्लीव्स पर खास डिजाइन किया गया था. इसके साथ उन्होंने मैचिंग ट्राउजर पहना था. वहीं, सनग्लासेस, कान में ईयररिंग और उनके खास हेयरस्टाइल ने उनके लुक को और शानदार बना दिया. इस दौरान उनका स्टाइलिश अंदाज देखते ही बन रहा था.

शाहरुख खान के बर्थडे पर रिलीज हुआ था 'तू मिल जाए'

फिल्म 'किंग' का पहला गाना 'तू मिल जाए' शाहरुख खान के जन्मदिन यानी 2 नवंबर को रिलीज किया गया था. इस रोमांटिक गाने में शाहरुख के साथ दीपिका पादुकोण नजर आ रही हैं. गाने में दोनों की केमिस्ट्री फैंस को काफी पसंद आई है. 

24 दिसंबर को रिलीज होगी 'किंग'

शाहरुख खान फिल्म 'किंग' के जरिए करीब तीन साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं. सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बन रही ये एक्शन थ्रिलर फिल्म 24 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. खास बात ये है कि इस फिल्म में पहली बार शाहरुख अपनी बेटी सुहाना खान के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे.

फिल्म में दीपिका पादुकोण, रानी मुखर्जी, अभिषेक बच्चन, अनिल कपूर, जयदीप अहलावत और राघव जुयाल भी अहम भूमिकाओं में हैं. इस फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर पहले से ही काफी बज बना हुआ है.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 12 Nov 2026 01:38 PM (IST)
Tags :
शाहरुख खान
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