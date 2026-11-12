बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'किंग' को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में किंग खान अपनी पत्नी गौरी खान के साथ दुबई में एक इवेंट में पहुंचे, जहां उन्होंने पूरी महफिल लूट ली. इस दौरान शाहरुख ने अपनी फिल्म 'किंग' के गाने 'तू मिल जाए' पर जमकर डांस किया.

उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वहीं, इवेंट में शाहरुख खान के स्टाइलिश अंदाज ने भी सबका ध्यान खींचा. फैंस को शाहरुख का डांस और उनका लुक काफी पसंद आ रहा है.

'तू मिल जाए' गाने पर शाहरुख खान ने किया डांस

सामने आए वीडियो में शाहरुख खान स्टेज पर 'तू मिल जाए' गाने पर डांस करते नजर आ रहे हैं. उनके डांस मूव्स और एनर्जी ने वहां मौजूद लोगों का ध्यान खींच लिया. इस दौरान उन्होंने अपना सिग्नेचर पोज भी दिया.

Our forever KING, with a capital K! #TuMilJaaye song out now! 🔗: https://t.co/jU6jxjjjun #KING in cinemas on 24.12.2026 https://t.co/Ple0MLAMx9 — Red Chillies Entertainment (@RedChilliesEnt) November 11, 2026

इवेंट के लिए शाहरुख ने ऑल ब्लैक लुक चुना था. वो ब्लैक ब्लेजर में नजर आए, जिसके कॉलर और स्लीव्स पर खास डिजाइन किया गया था. इसके साथ उन्होंने मैचिंग ट्राउजर पहना था. वहीं, सनग्लासेस, कान में ईयररिंग और उनके खास हेयरस्टाइल ने उनके लुक को और शानदार बना दिया. इस दौरान उनका स्टाइलिश अंदाज देखते ही बन रहा था.

King Shah Rukh Khan recited Jab Tak Hai Jaan poetry at Danube Residences event 🔥 @iamsrk #ShahrukhKhan #Shahrukhz2 #King #TeamSRKAryanKnights https://t.co/Klxd8sCWRM — Team SRK Aryan Knights Fan Club (@srkaryanknights) November 12, 2026

शाहरुख खान के बर्थडे पर रिलीज हुआ था 'तू मिल जाए'

फिल्म 'किंग' का पहला गाना 'तू मिल जाए' शाहरुख खान के जन्मदिन यानी 2 नवंबर को रिलीज किया गया था. इस रोमांटिक गाने में शाहरुख के साथ दीपिका पादुकोण नजर आ रही हैं. गाने में दोनों की केमिस्ट्री फैंस को काफी पसंद आई है.

24 दिसंबर को रिलीज होगी 'किंग'

शाहरुख खान फिल्म 'किंग' के जरिए करीब तीन साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं. सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बन रही ये एक्शन थ्रिलर फिल्म 24 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. खास बात ये है कि इस फिल्म में पहली बार शाहरुख अपनी बेटी सुहाना खान के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे.

फिल्म में दीपिका पादुकोण, रानी मुखर्जी, अभिषेक बच्चन, अनिल कपूर, जयदीप अहलावत और राघव जुयाल भी अहम भूमिकाओं में हैं. इस फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर पहले से ही काफी बज बना हुआ है.