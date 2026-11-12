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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडगौरी से शादी तक शाहरुख खान के पास नहीं था अपना घर, आज 'मन्नत' में हैं ये लग्जरी सुविधाएं

गौरी से शादी तक शाहरुख खान के पास नहीं था अपना घर, आज 'मन्नत' में हैं ये लग्जरी सुविधाएं

एक वक्त ऐसा था जब शाहरुख खान के पास अपना घर नहीं था. हाल ही में दुबई के इवेंट में उन्होंने उन दिनों की बात बताई है जब उन्होंने अपना पहला घर खरीदा था, जो उनकी आर्थिक क्षमता से महंगा था.

Written By : हिमांशी चौधरी |  Updated at : 12 Nov 2026 04:52 PM (IST)
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बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान आज मुंबई के आलीशान बंगले 'मन्नत' में अपने परिवार के साथ रहते हैं. हालांकि, इन दिनों बंगले का रेनोवेशन चल रहा है. एक समय ऐसा भी था, जब उनके पास अपना कहने के लिए कोई घर नहीं था. शाहरुख खान ने हाल ही में दुबई में के एक इवेंट में अपनी जिंदगी के उस दौर के बारे में बताया.

उन्होंने बताया कि गौरी खान से शादी करने तक भी उनके पास खुद का घर नहीं था. इतना ही नहीं, उनका कहना है कि शादी के बाद खरीदा गया उनका पहला घर और 'मन्नत' दोनों ही उनके बजट से बाहर थे.

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माता-पिता को कम उम्र में खोने के बाद देखा था घर का सपना

दुबई में हुए इवेंट में शाहरुख खान अपनी पत्नी और इंटीरियर डिजाइनर गौरी खान के साथ पहुंचे थे. इस इवेंट के होस्ट फिल्ममेकर करण जौहर थे. इस इवेंट के दौरान शाहरुख खान ने बताया कि कम उम्र में माता-पिता को खोने के बाद उनके मन में हमेशा एक ऐसे घर की चाह रही, जिसे वह अपना कह सकें.

शाहरुख खान ने कहा, ‘मुझे अपने परिवार और अपने काम से प्यार है, लेकिन मुझे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार जिस एक चीज से है वो है कि मेरा खुद का घर हो.’

उन्होंने आगे कहा, ‘जब भी परिवार के साथ किसी नए शहर में जाता हूं और कोई जगह पसंद आती है, तो मैं वहां भी घर खरीदने की बात करने लगता हूं. इस पर उनके बच्चे मजाक करते हुए कहते हैं कि पापा, हर जगह घर नहीं खरीदा जा सकता.’

पहला घर और मन्नत, दोनों खरीदना नहीं था आसान

शाहरुख खान ने बातचीत के दौरान बताया कि गौरी के साथ मिलकर खरीदा गया उनका पहला घर भी उनकी आर्थिक क्षमता से बाहर था. बाद में जब उन्होंने मुंबई में अपना आइकॉनिक बंगला 'मन्नत' खरीदा, तब भी यह फैसला उनके लिए आसान नहीं था.

शाहरुख खान आगे कहते हैं, ‘जिंदगी में चाहे अच्छे दिन हों या मुश्किल वक्त, अपना घर एक ऐसी जगह होता है जहां इंसान वापस आकर खुद को संभाल सकता है. जब आप घर आते हो तो अपनी एनर्जी को दोबारा जनरेट करते हो और फिर से दुनिया की सच्चाई का सामना करने के लिए निकलते हो.’

सपनों का घर खरीदने पर क्या बोले शाहरुख?

शाहरुख ने इस दौरान उन लोगों को भी संदेश दिया, जो अपना घर खरीदने का सपना देखते हैं, लेकिन आर्थिक परेशानियों के कारण पीछे हट जाते हैं. उन्होंने कहा, ‘इंसान को अपने सपनों पर भरोसा रखना चाहिए. अगर कोई पूरे विश्वास के साथ अपने सपनों का घर पाने की दुआ करता है, तो अल्लाह और भगवान उसकी मदद जरूर करते हैं. खुद पर और भगवान पर भरोसा रखिए.’

आज 200 करोड़ के बंगले के मालिक हैं शाहरुख खान

बता दें, कभी अपने घर का सपना देखने वाले शाहरुख खान आज 200 करोड़ के बंगले के मालिक है. उनके बंगले का नाम ‘मन्नत’ है और इसमें कई लग्जरी सुविधाएं हैं.

फिल्ममेकर करण जौहर ने भी इस इवेंट में शाहरुख खान के घर 'मन्नत' की खासियतों का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि शाहरुख के इस आलीशान सी फेसिंग बंगले में पर्सनल सिनेमा हॉल और क्रायोथेरेपी की सुविधा है.

करण ने गौरी खान की तारीफ करते हुए कहा कि अगर वह शाहरुख के साथ नहीं होतीं, तो न मन्नत होता और न ही खान परिवार की आज की जिंदगी. उन्होंने गौरी को परिवार का मजबूत स्तंभ बताते हुए कहा कि उनकी जिंदगी में जिस किसी को भी गौरी का साथ मिला, उसकी जिंदगी सोने जैसी हो गई.

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About the author हिमांशी चौधरी

हिमांशी चौधरी एबीपी लाइव में कार्यरत हैं और मुख्य रूप से डेटा जर्नलिज्म, चुनाव व राजनीतिक विश्लेषण के इंफोग्राफिक्स और एंटरटेनमेंट स्टोरीज के विजुअल प्रेजेंटेशन पर काम करती हैं. पत्रकारिता में ग्रेजुएट हिमांशी को रिसर्च, डेटा विजुअलाइजेशन और मल्टीमीडिया प्रोडक्शन का अनुभव है.
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Published at : 12 Nov 2026 04:52 PM (IST)
Tags :
शाहरुख खान
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