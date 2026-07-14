'उनके जीवन का बोझ बहुत बड़ा है...' कंधे की सर्जरी के बाद पवन कल्याण की पत्नी का इमोशनल पोस्ट

एक्टर और आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण की हाल ही में मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में कंधे की सर्जरी हुई. डॉक्टरों ने उनके दोनों कंधों में गंभीर रोटेटर कफ इंजरी पाई थी, जिसके बाद उनके दाहिने कंधे का करीब साढ़े तीन घंटे लंबा ऑपरेशन किया गया. सर्जरी के एक दिन बाद उनकी पत्नी अन्ना कोनिडेला ने इमोशनल पोस्ट शेयर किया.

अन्ना कोनिडेला ने शेयर किया पोस्ट

अन्ना कोनिडेला ने इंस्टाग्राम पर हॉस्पिटल से एक तस्वीर शेयर की, जिसमें पवन कल्याण की झलक देखने को मिली. इस तस्वीर में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू भी नजर आए, जो ऑपरेशन के बाद उनका हालचाल जानने हॉस्पिटल पहुंचे थे.

अपने पोस्ट में अन्ना ने लिखा कि पवन कल्याण ने हमेशा अपने कंधों पर बड़ी जिम्मेदारियां उठाई हैं. उन्होंने कहा कि पवन कभी अपने दर्द की शिकायत नहीं करते. अन्ना ने लिखा, 'उनकी जिंदगी का बोझ हमेशा उनके शारीरिक दर्द से कहीं ज्यादा भारी रहा है. वो बहुत कम शिकायत करते हैं. सिर्फ तब, जब दर्द उनके लिए भी सहन करना मुश्किल हो जाता है.'

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अन्ना ने अपने पोस्ट में लिखा, 'फिलहाल मेरा एक ही काम है कि मैं उनका अच्छे से ख्याल रखूं और उन्हें ये एहसास दिलाऊं कि वो सुरक्षित हाथों में हैं. हम एक-एक दिन आगे बढ़ेंगे और जल्द ही इस मुश्किल दौर से बाहर निकल आएंगे.' उनके इस पोस्ट पर फैंस भी कमेंट कर पवन कल्याण के ठीक होने की कामना कर रहे हैं.

10 साल पुरानी चोट से जूझ रहें पवन कल्याण

बता दें, जनसेना पार्टी की ओर से जारी बयान के मुताबिक, डॉक्टरों ने पवन कल्याण के दोनों कंधों में गंभीर रोटेटर कफ इंजरी पाई थी. इसके बाद उनके दाहिने कंधे की करीब साढ़े तीन घंटे लंबी सर्जरी की गई. डॉक्टरों ने पहले ही ऑपरेशन की सलाह दी थी, लेकिन आधिकारिक जिम्मेदारियों के चलते पवन कल्याण ने इसे टाल दिया था.

बेहतर रिकवरी को ध्यान में रखते हुए फिलहाल सिर्फ दाहिने कंधे का ऑपरेशन किया गया है. वहीं, बाएं कंधे की सर्जरी करीब दो महीने बाद की जा सकती है. पार्टी ने बताया था कि पवन कल्याण के कंधे की ये चोट साल 2016 की है.

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पवन कल्याण का वर्कफ्रंट

वर्कफ्रंट की बात करें तो पवन कल्याण के पास कई बड़ी फिल्में हैं. वो जल्द ही निर्देशक सुरेंद्र रेड्डी की फिल्म 'PSPK32' में नजर आएंगे, जिसे राम तललुरी प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसकी कहानी वक्कांथम वामसी ने लिखी है. इसके अलावा वो निर्देशक सुजीत की फिल्म 'OG 2' की तैयारी भी कर रहे हैं.