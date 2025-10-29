सुष्मिता सेन कहां रहती हैं? कितने बच्चे हैं? कहां से होती है करोड़ों की कमाई, जानें नेटवर्थ और लाइफस्टाइल
एक्टर सुष्मिता सेन इंडस्ट्री में लगातार एक्टिव हैं. अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहती हैं. आइए जानते हैं सुष्मिता सेन के बारे में सबकुछ.
एक्ट्रेस सुष्मिता सेन ने अपने टैलेंट के दम पर इंडस्ट्री में पहचान बनाई. अब एक्ट्रेस लग्जरी लाइफ एंजॉय करती हैं. सुष्मिता ने 1996 में बॉलीवुड डेब्यू किया था. वो फिल्म दस्तक में नजर आई थी.
सुष्मिता सेन की नेटवर्थ
फाइनेंशियल एक्स्प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, सुष्मिता की नेटवर्थ 74 करोड़ रुपये है. वो तकरीबन 9 करोड़ साल का कमाती हैं और 60 लाख महीने का कमाती हैं.
सुष्मिता सेन कहां रहती हैं?
सुष्मिता सेन का मुंबई में वर्सोवा में अपार्टमेंट है. उनका ये सी-फेसिंग अपार्टमेंट बेहद लग्जीरियस है. सुष्मिता का बचपन दिल्ली में बीता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुष्मिता का वसंत कुंज में भी घर है.
सुष्मिता सेन को गाड़ियों का बहुत शौक है. उनके पास 1.43 करोड़ की BMW7 सीरीज 730Ld है. इसके अलावा उनके पास ऑडी Q7, BMW X6, लेक्सेस LX470 जैसी कई कार हैं.
एक्टिंग अलावा और कहां से होती है सुष्मिता की कमाई?
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, सुष्मिता सेन एक फिल्म का 3-4 करोड़ रुपये चार्ज करती हैं. वहीं वो एक ब्रांड एंडोर्समेंट का 1.5 करोड़ रुपये चार्ज करती हैं. सुष्मिता ने 2005 में एक इंवेंट मैंनेजमेंट कंपनी शुरू की थी. इसके अलावा उनका Bangali Mashi’s Kitchen नाम का एक रेस्टोरेंट भी था जो अब बंद हो गया है.
सुष्मिता सेन की पर्सनल लाइफ
पर्सनल लाइफ में सुष्मिता का जन्म 19 नवंबर 1975 को हैदराबाद में हुआ. वो बंगाली फैमिली से आती हैं. उनके पिता इंडियन एयर फोर्स में विंग कमांडर थे. वहीं उनकी मां जूलरी डिजाइनर हैं. उनका दुबई में जूलरी स्टोर है.
सुष्मिता ने शादी नहीं की है. उनकी दो बेटिया हैं. सुष्मिता ने रेने और अलीषा को गोद लिया है. सुष्मिता ने रेने को 2000 में और अलीषा को 2010 में गोद लिया था.
उनकी छोटी बेटी अलीषा पढ़ रही हैं. वहीं रेने बॉलीवुड में करियर बनाने जा रही हैं. साथ-साथ क्लासिकल डांस की भी ट्रेनिंग ली है और वह कथक में ट्रेन्ड हैं. उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म भी की है.
