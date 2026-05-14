हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResultIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडजब पहली बार कान्स फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर उतरी थीं ऐश्वर्या राय, शाहरुख खान संग लूट ली थी महफिल

जब पहली बार कान्स फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर उतरी थीं ऐश्वर्या राय, शाहरुख खान संग लूट ली थी महफिल

Aishwarya Rai: ऐश्वर्या राय ने 2002 में फिल्म 'देवदास' के प्रीमियर के लिए कान्स फिल्म फेस्टिवल में अपना डेब्यू किया था. वो इस इवेंट में शाहरुख खान और संजय लीला भंसाली के साथ पहुंची थीं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Diksha Sharma | Updated at : 14 May 2026 12:53 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन और कान्स फिल्म फेस्टिवल का रिश्ता काफी पुराना है. उन्होंने साल 2002 में पहली बार कान्स के रेड कार्पेट पर कदम रखा था. वो इस समारोह में अपनी फिल्म 'देवदास' के प्रीमियर के लिए पहुंची थीं. कान्स में डेब्यू करने के बाद से ऐश्वर्या हर साल इस ग्लोबल इवेंट का हिस्सा बनती आई हैं. वो लोरियल पैरिस की ग्लोबल एम्बेसडर हैं. इस साल भी फैंस एक्ट्रेस के लुक का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

खूब चर्चा में रहा था ऐश्वर्या राय का लुक
ऐश्वर्या राय ने 2002 में फिल्म 'देवदास' के प्रीमियर के लिए कान्स फिल्म फेस्टिवल में अपना डेब्यू किया था. वो इस इवेंट में सुपरस्टार शाहरुख खान और डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के साथ पहुंची थीं. इस दौरान ऐश्वर्या का कान्य डेब्यू लुक खूब चर्चा में रहा.

ये भी पढ़ें:- 'मैं मामा बन गया हूं..' ऐश्वर्या राय की बेटी आराध्या के जन्म पर सलमान खान का ऐसा था रिएक्शन

वो पहली बार चमकीले येलो कलर की साड़ी पहनकर रेड कार्पेट पर उतरी थीं, जिसे नीता लुल्ला ने डिजाइन किया था. गोल्डन एम्ब्रॉयडरी और हैवी बॉर्डर के साथ उनका ये लुक पूरी तरह रॉयल टच देता नजर आया. उन्होंने मैचिंग ब्लाउज के साथ अपने ट्रेडिशनल ग्लैम को पूरा किया और ये डेब्यू लुक उस समय खूब चर्चा में रहा था. 

ऐश्वर्या राय ने ऐसे किया था लुक कंप्लीट
ऐश्वर्या ने अपने लुक को पूरा करने के लिए हैवी गोल्ड नेकलेस, मैचिंग ईयररिंग्स और कंगन कैरी किए थे, जिससे उनका ट्रेडिशनल अवतार और भी ग्रेसफुल लगा. उन्होंने मेकअप में सॉफ्ट ग्लो बेस, न्यूड लिप्स और हल्का शिमरी आई लुक रखा गया, जबकि खुले बालों ने उनके पूरे लुक पर चार चांद लगा दिए.

रथ पर बैठ कान्स रेड कार्पेट पर एंट्री
ऐश्वर्या की कान्स फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर एंट्री बहुत ही ग्रैंड तरीके से करवाई गई थी. वो रथ पर बैठकर रेड कार्पेट पर उतरी थीं. इस दौरान उनके साथ शाहरुख और भंसाली भी मौजूद थे. ऐश्वर्या का कान्स फिल्म फेस्टिवल से जुड़ा पहला डेब्यू लुक एक बार फिर चर्चा में है. फ्रांस में चल रहे कान्स 2026 के दौरान उनका ये आइकॉनिक अंदाज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और फैंस लगातार उनकी तारीफ कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें:- 'हर साल की तरह इस साल भी...', कान्स में ऐश्वर्या राय की गैर-मौजूदगी पर लोरियल ने दी सफाई, फैंस कर रहे थे ट्रोल

और पढ़ें
Published at : 14 May 2026 12:53 PM (IST)
Tags :
Cannes शाहरुख खान Aishwarya Rai
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
जब पहली बार कान्स फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर उतरी थीं ऐश्वर्या राय, शाहरुख खान संग लूट ली थी महफिल
जब पहली बार कान्स फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर उतरी थीं ऐश्वर्या राय, शाहरुख खान संग लूट ली थी महफिल
बॉलीवुड
तलाक की खबरों के बीच पहली बार स्पॉट हुईं मौनी रॉय, ब्लैक ड्रेस में डायमंड रिंग फ्लॉन्ट करती दिखीं एक्ट्रेस
तलाक की खबरों के बीच पहली बार स्पॉट हुईं मौनी रॉय, डायमंड रिंग फ्लॉन्ट करती दिखीं एक्ट्रेस
बॉलीवुड
Bhooth Bangla BO Day 27: 'भूत बंगला' की बॉक्स ऑफिस पर दमदार पकड़ बरकरार, 27 दिनों में 163 करोड़ के पार पहुंची अक्षय की हॉरर-कॉमेडी
'भूत बंगला' की बॉक्स ऑफिस पर दमदार पकड़ बरकरार, 27 दिनों में 163 करोड़ के हुई पार
बॉलीवुड
शाहरुख खान की 'किंग' के सेट से अभिषेक बच्चन का फर्स्ट लुक हुआ लीक, अलग अंदाज में दिखे एक्टर, तस्वीरें वायरल
फिल्म 'किंग' के सेट से अभिषेक बच्चन का पहला लुक लीक, अलग अंदाज में आए नजर
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दीवानी बेटी को मौत की सजा ! | Crime News | Uttar Pradesh News | Crime News Hindi
Janhit with Chitra Tripathi: सलाह मोदी की..सवाल आपका! | PM Modi Gold Appeal | Modi Convoy | Rahul
Prateek Yadav Death News: प्रतीक की डेथ मिस्ट्री...हो गया खुलासा! | Bharat ki Baat | Aparna Yadav
Abp Report | NEET Paper Leak | Exam Cancelled:पेपर लीक का मास्टरमाइंड शुभम गिरफ्तार!
Gold Silver Price Hike | Sandeep Chaudhary: आम जनता बेहाल, महंगाई मचाएगा त्राहिमाम? सीधा खुलासा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'आतंकी साजिश का हिस्सा था हमला', दिल्ली धमाके को लेकर NIA ने दाखिल की चार्जशीट, हुआ बड़ा खुलासा
'आतंकी साजिश का हिस्सा था हमला', दिल्ली धमाके को लेकर NIA ने दाखिल की चार्जशीट, हुआ बड़ा खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रतीक को श्रद्धांजलि देकर मुड़े अखिलेश यादव तो अपर्णा ने दी आवाज, फिर बंद कमरे हुई क्या बात?
प्रतीक को श्रद्धांजलि देकर मुड़े अखिलेश यादव तो अपर्णा ने दी आवाज, फिर बंद कमरे हुई क्या बात?
विश्व
'मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा', भारत के खिलाफ बांग्लादेश में किसने बोया जहर, तारिक रहमान सरकार बोली- 'ये झूठ, सबूत नहीं'
'मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा', भारत के खिलाफ बांग्लादेश में किसने बोया जहर, तारिक रहमान सरकार बोली- 'ये झूठ, सबूत नहीं'
आईपीएल 2026
विराट कोहली की शतकीय वापसी से ऑरेंज कैप रेस में बड़ा उलटफेर, भुवनेश्वर कुमार का पर्पल कैप पर कब्जा कायम
विराट कोहली की शतकीय वापसी से ऑरेंज कैप रेस में बड़ा उलटफेर, भुवनेश्वर कुमार का पर्पल कैप पर कब्जा कायम
बॉलीवुड
फ्लॉप फिल्में देने के बाद भी जुनैद खान को कैसे मिल रहा काम? 'एक दिन' एक्टर बोले- 'आमिर खान का बेटा होने....'
फ्लॉप फिल्में देने के बाद भी जुनैद खान को कैसे मिल रहा काम? एक्टर बोले- 'आमिर खान का बेटा...'
इंडिया
PM Modi Cabinet Meeting: 'भारत का बहुत सारा पैसा...', गोल्ड को लेकर कैबिनेट मीटिंग में पीएम मोदी ने मंत्रियों को दिया तगड़ा मैसेज
'भारत का बहुत सारा पैसा...', गोल्ड को लेकर कैबिनेट मीटिंग में पीएम मोदी ने मंत्रियों को दिया तगड़ा मैसेज
शिक्षा
WB WBCHSE HS Result 2026: पश्चिम बंगाल बोर्ड 12वीं की परीक्षा में अद्रित पाल ने किया टॉप, इस लिंक से फटाफट चेक करें अपना रिजल्ट
पश्चिम बंगाल बोर्ड 12वीं की परीक्षा में अद्रित पाल ने किया टॉप, इस लिंक से फटाफट चेक करें अपना रिजल्ट
एग्रीकल्चर
खेत से सीधे विदेश पहुंच रहे Indian fruits, export farming में आया नया Boom
खेत से सीधे विदेश पहुंच रहे Indian fruits, export farming में आया नया Boom
ENT LIVE
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
Embed widget