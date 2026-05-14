बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन और कान्स फिल्म फेस्टिवल का रिश्ता काफी पुराना है. उन्होंने साल 2002 में पहली बार कान्स के रेड कार्पेट पर कदम रखा था. वो इस समारोह में अपनी फिल्म 'देवदास' के प्रीमियर के लिए पहुंची थीं. कान्स में डेब्यू करने के बाद से ऐश्वर्या हर साल इस ग्लोबल इवेंट का हिस्सा बनती आई हैं. वो लोरियल पैरिस की ग्लोबल एम्बेसडर हैं. इस साल भी फैंस एक्ट्रेस के लुक का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

खूब चर्चा में रहा था ऐश्वर्या राय का लुक

ऐश्वर्या राय ने 2002 में फिल्म 'देवदास' के प्रीमियर के लिए कान्स फिल्म फेस्टिवल में अपना डेब्यू किया था. वो इस इवेंट में सुपरस्टार शाहरुख खान और डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के साथ पहुंची थीं. इस दौरान ऐश्वर्या का कान्य डेब्यू लुक खूब चर्चा में रहा.

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वो पहली बार चमकीले येलो कलर की साड़ी पहनकर रेड कार्पेट पर उतरी थीं, जिसे नीता लुल्ला ने डिजाइन किया था. गोल्डन एम्ब्रॉयडरी और हैवी बॉर्डर के साथ उनका ये लुक पूरी तरह रॉयल टच देता नजर आया. उन्होंने मैचिंग ब्लाउज के साथ अपने ट्रेडिशनल ग्लैम को पूरा किया और ये डेब्यू लुक उस समय खूब चर्चा में रहा था.

ऐश्वर्या राय ने ऐसे किया था लुक कंप्लीट

ऐश्वर्या ने अपने लुक को पूरा करने के लिए हैवी गोल्ड नेकलेस, मैचिंग ईयररिंग्स और कंगन कैरी किए थे, जिससे उनका ट्रेडिशनल अवतार और भी ग्रेसफुल लगा. उन्होंने मेकअप में सॉफ्ट ग्लो बेस, न्यूड लिप्स और हल्का शिमरी आई लुक रखा गया, जबकि खुले बालों ने उनके पूरे लुक पर चार चांद लगा दिए.

Aishwarya Rai | Devdas Premiere

Cannes 2002 pic.twitter.com/9JuHw3oe9V — ThingsBrownPeopleDo (@BrownPeopleDo) December 25, 2019

रथ पर बैठ कान्स रेड कार्पेट पर एंट्री

ऐश्वर्या की कान्स फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर एंट्री बहुत ही ग्रैंड तरीके से करवाई गई थी. वो रथ पर बैठकर रेड कार्पेट पर उतरी थीं. इस दौरान उनके साथ शाहरुख और भंसाली भी मौजूद थे. ऐश्वर्या का कान्स फिल्म फेस्टिवल से जुड़ा पहला डेब्यू लुक एक बार फिर चर्चा में है. फ्रांस में चल रहे कान्स 2026 के दौरान उनका ये आइकॉनिक अंदाज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और फैंस लगातार उनकी तारीफ कर रहे हैं.

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