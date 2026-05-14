मौनी रॉय और सूरज नांबियार के तलाक की क्या है असल वजह? हो गया खुलासा!

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResultIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनमौनी रॉय से शादी के बाद सूरज नांबियार को होता था इग्नोर फील? कपल के तलाक की असल वजह का हुआ खुलासा!

मौनी रॉय से शादी के बाद सूरज नांबियार को होता था इग्नोर फील? कपल के तलाक की असल वजह का हुआ खुलासा!

Mouni And Suraj Divorce Reason: मौनी रॉय और सूरज के शादी के चार साल बाद अलग होने की खबरें सुर्खियों में हैं. वहीं एक रिपोर्ट में इस जोड़ी के तलाक की असल वजह का खुलासा किया गया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 14 May 2026 10:34 AM (IST)
Preferred Sources

मौनी रॉय और सूरज नांबियार के तलाक की खबरें फैली हुई हैं. इस जोड़ी ने साल 2022 में इंटीमेट वेडिंग की थी. अब दोनों के शादी के चार साल बाद अलग होने की खबरें सुर्खियों में हैं. हालांकि इस जोड़े ने अपने सैपरेशन के कारणों के बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं की है, लेकिन एक नई रिपोर्ट में इनके तलाक की असल वजह का खुलासा किया गया है.

क्या है मौनी और सूरज के तलाक की असल वजह?
बता दें कि पत्रकार विक्की लालवानी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर मौनी और सूरज के तलाक की असल वजह का खुलासा किया है. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, “सूरज को भी वही महसूस हो रहा है जो अमिताभ बच्चन को 1973 में ऋषिकेश मुखर्जी की क्लासिक फिल्म 'अभिमान' में जया भादुड़ी को पहचान मिलने पर हुआ था. एक सूत्र ने खुलासा किया है कि भले ही उनके पास बहुत पैसा हो, लेकिन मुंबई में रहने पर सूरज को अक्सर ऐसा लगता था कि उन्हें शायद ही कोई जानता है, जबकि उनकी पत्नी को लगभग हर जगह पहचाना जाता है.” यानी वे काफी इग्नोर फील करते थे. बता दें कि सूरज नांबियार दुबई बेस्ड इंवेस्टमेंट बैंकर हैं. 

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vickey Lalwani (@iamvickeylalwani)

मौनी और सूरज के अलग होने की खबरें
साल 2022 में शादी करने वाले मौनी रॉय और सूरज नांबियार के अलग होने की खबरें इस हफ्ते की शुरुआत में तब सुर्खियों में आईं जब दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया और अपनी शादी की तस्वीरें डिलीट कर दी थीं. बाद में, एबीपी न्यूज के 'सास बहू और साजिश' कार्यक्रम ने दावा किया कि मौनी और सूरज पहले ही अलग हो चुके हैं और साथ नहीं रह रहे हैं. रिपोर्ट में दावा किया गया कि सूरज ने शोहरत हासिल करने के लिए मौनी को धोखा दिया और रिश्ते के दौरान उनके पैसे का भी इस्तेमाल किया.

ये भी पढ़ें:-किंग खान की नई लग्जरी कार ने खींचा फैंस का ध्यान, मुंबई की सड़कों पर दिखी शानदार SUV, कीमत जान उड़ जाएंगे होश

मौनी ने सूरज संग तलाक किया कंफर्म? 
वहीं बुधवार को मौनी ने सूरज संग अपने तलाक की खबरों पर रिएक्शन दिया था. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज़ सेक्शन में एक पोस्ट में सभी से 'झूठी अफवाहें' न फैलाने की अपील की थी. हालांकि ​​मौनी ने ये क्लीयर नहीं किया कि वह और सूरज अलग होने वाले हैं या नहीं, लेकिन उन्होंने सभी से प्राइवेसी बनाए रखने की रिक्वेस्ट की थी. उन्होंने लिखा था, "सभी मीडिया संस्थानों से निवेदन है कि झूठी अफवाहें न फैलाएं और हमें स्पेस और प्राइवेसी दें प्लीज. "

वहीं दूसरी ओर, सूरज ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ही डिएक्टिवेट कर दिया है और अभी तक इस बारे में कोई बयान जारी नहीं किया है.

 ये भी पढ़ें:-'मैंने प्यार किया' को क्यों शुरुआत में भाग्यश्री ने ठुकरा दिया था? एक्ट्रेस ने किया खुलासा, सलमान खान संग बॉन्डिंग पर कही ये बात

और पढ़ें
Published at : 14 May 2026 10:23 AM (IST)
Tags :
Suraj Nambiar Mouni Roy
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
मौनी रॉय से शादी के बाद सूरज नांबियार को होता था इग्नोर फील? कपल के तलाक की असल वजह का हुआ खुलासा!
मौनी रॉय और सूरज नांबियार के तलाक की क्या है असल वजह? हो गया खुलासा!
टेलीविजन
'प्लीज हमें प्राइवेसी और स्पेस दें', मौनी रॉय ने सूरज नांबियार संग तलाक कर दिया कंफर्म!
'प्लीज हमें प्राइवेसी और स्पेस दें', मौनी रॉय ने सूरज नांबियार संग तलाक कर दिया कंफर्म!
टेलीविजन
'7 लेयर कटीं, 1 लीटर खून बहा' रुबीना दिलैक का छलका दर्द, बताया कितना मुश्किल था सी-सेक्शन
'7 लेयर कटीं, 1 लीटर खून बहा' रुबीना दिलैक का छलका दर्द, बताया कितना मुश्किल था सी-सेक्शन
टेलीविजन
'चाहे खुशी हो या दुख...', मौनी रॉय ने पति सूरज संग तलाक की खबरों के बीच शेयर की पहली पोस्ट
'चाहे खुशी हो या दुख...', मौनी रॉय ने पति सूरज संग तलाक की खबरों के बीच शेयर की पहली पोस्ट
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दीवानी बेटी को मौत की सजा ! | Crime News | Uttar Pradesh News | Crime News Hindi
Janhit with Chitra Tripathi: सलाह मोदी की..सवाल आपका! | PM Modi Gold Appeal | Modi Convoy | Rahul
Prateek Yadav Death News: प्रतीक की डेथ मिस्ट्री...हो गया खुलासा! | Bharat ki Baat | Aparna Yadav
Abp Report | NEET Paper Leak | Exam Cancelled:पेपर लीक का मास्टरमाइंड शुभम गिरफ्तार!
Gold Silver Price Hike | Sandeep Chaudhary: आम जनता बेहाल, महंगाई मचाएगा त्राहिमाम? सीधा खुलासा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran-US War: UN में अमेरिका ने होर्मुज को लेकर ऐसा क्या कहा, साथ आए 113 देश, क्या भारत ने किया सपोर्ट?
UN में अमेरिका ने होर्मुज को लेकर ऐसा क्या कहा, साथ आए 113 देश, क्या भारत ने किया सपोर्ट?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में मौत की आंधी, 89 लोग मारे गए, 53 घायल, 114 पशुओं की भी मौत, 80 से ज्यादा घर टूटे
UP में मौत की आंधी, 89 लोग मारे गए, 53 घायल, 114 पशुओं की भी मौत, 80 से ज्यादा घर टूटे
विश्व
Iran-US War: 'अमेरिका करता है दिखावा', ईरान ने फिर ट्रंप को दिखाई आंख, गरीबाबादी बोले- 'भारत...'
'अमेरिका करता है दिखावा', ईरान ने फिर ट्रंप को दिखाई आंख, गरीबाबादी बोले- 'भारत...'
आईपीएल 2026
विराट कोहली ने रचा नया इतिहास, रोहित शर्मा, MS धोनी सब रह गए पीछे, जानिए रिकॉर्ड के बारे में
विराट कोहली ने रचा नया इतिहास, रोहित शर्मा, MS धोनी सब रह गए पीछे, जानिए रिकॉर्ड के बारे में
टेलीविजन
मौनी रॉय से शादी के बाद सूरज नांबियार को होता था इग्नोर फील? कपल के तलाक की असल वजह का हुआ खुलासा!
मौनी रॉय और सूरज नांबियार के तलाक की क्या है असल वजह? हो गया खुलासा!
विश्व
Operation Roaring Lion: जंग के बीच चुपके से शेख मोहम्मद बिन जायद से मिल आए बेंजामिन नेतन्याहू? इजरायल के दावे पर UAE ने कहा- 'ये गलत...'
जंग के बीच चुपके से शेख मोहम्मद बिन जायद से मिल आए बेंजामिन नेतन्याहू? इजरायल के दावे पर UAE ने कहा- 'ये गलत...'
एग्रीकल्चर
मौसम से परेशान किसानों को नया सहारा, पोली हाउस फार्मिंग से बढ़ रही कमाई और सुरक्षित हो रही खेती
मौसम से परेशान किसानों को नया सहारा, पोली हाउस फार्मिंग से बढ़ रही कमाई और सुरक्षित हो रही खेती
टेक्नोलॉजी
Incognito Mode Vs VPN: प्राइवेसी के लिए कौन-सा तरीका रहेगा ज्यादा असरदार? यहां जानें ले सब कुछ
Incognito Mode Vs VPN: प्राइवेसी के लिए कौन-सा तरीका रहेगा ज्यादा असरदार? यहां जानें ले सब कुछ
ENT LIVE
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
Embed widget