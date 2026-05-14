मौनी रॉय और सूरज नांबियार के तलाक की क्या है असल वजह? हो गया खुलासा!

मौनी रॉय से शादी के बाद सूरज नांबियार को होता था इग्नोर फील? कपल के तलाक की असल वजह का हुआ खुलासा!
Mouni And Suraj Divorce Reason: मौनी रॉय और सूरज के शादी के चार साल बाद अलग होने की खबरें सुर्खियों में हैं. वहीं एक रिपोर्ट में इस जोड़ी के तलाक की असल वजह का खुलासा किया गया है.
मौनी रॉय और सूरज नांबियार के तलाक की खबरें फैली हुई हैं. इस जोड़ी ने साल 2022 में इंटीमेट वेडिंग की थी. अब दोनों के शादी के चार साल बाद अलग होने की खबरें सुर्खियों में हैं. हालांकि इस जोड़े ने अपने सैपरेशन के कारणों के बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं की है, लेकिन एक नई रिपोर्ट में इनके तलाक की असल वजह का खुलासा किया गया है.
क्या है मौनी और सूरज के तलाक की असल वजह?
बता दें कि पत्रकार विक्की लालवानी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर मौनी और सूरज के तलाक की असल वजह का खुलासा किया है. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, “सूरज को भी वही महसूस हो रहा है जो अमिताभ बच्चन को 1973 में ऋषिकेश मुखर्जी की क्लासिक फिल्म 'अभिमान' में जया भादुड़ी को पहचान मिलने पर हुआ था. एक सूत्र ने खुलासा किया है कि भले ही उनके पास बहुत पैसा हो, लेकिन मुंबई में रहने पर सूरज को अक्सर ऐसा लगता था कि उन्हें शायद ही कोई जानता है, जबकि उनकी पत्नी को लगभग हर जगह पहचाना जाता है.” यानी वे काफी इग्नोर फील करते थे. बता दें कि सूरज नांबियार दुबई बेस्ड इंवेस्टमेंट बैंकर हैं.
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मौनी और सूरज के अलग होने की खबरें
साल 2022 में शादी करने वाले मौनी रॉय और सूरज नांबियार के अलग होने की खबरें इस हफ्ते की शुरुआत में तब सुर्खियों में आईं जब दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया और अपनी शादी की तस्वीरें डिलीट कर दी थीं. बाद में, एबीपी न्यूज के 'सास बहू और साजिश' कार्यक्रम ने दावा किया कि मौनी और सूरज पहले ही अलग हो चुके हैं और साथ नहीं रह रहे हैं. रिपोर्ट में दावा किया गया कि सूरज ने शोहरत हासिल करने के लिए मौनी को धोखा दिया और रिश्ते के दौरान उनके पैसे का भी इस्तेमाल किया.
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मौनी ने सूरज संग तलाक किया कंफर्म?
वहीं बुधवार को मौनी ने सूरज संग अपने तलाक की खबरों पर रिएक्शन दिया था. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज़ सेक्शन में एक पोस्ट में सभी से 'झूठी अफवाहें' न फैलाने की अपील की थी. हालांकि मौनी ने ये क्लीयर नहीं किया कि वह और सूरज अलग होने वाले हैं या नहीं, लेकिन उन्होंने सभी से प्राइवेसी बनाए रखने की रिक्वेस्ट की थी. उन्होंने लिखा था, "सभी मीडिया संस्थानों से निवेदन है कि झूठी अफवाहें न फैलाएं और हमें स्पेस और प्राइवेसी दें प्लीज. "
वहीं दूसरी ओर, सूरज ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ही डिएक्टिवेट कर दिया है और अभी तक इस बारे में कोई बयान जारी नहीं किया है.
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Source: IOCL