कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 की शानदार शुरुआत हो चुकी है. 12 मई से शुरू हुआ ये समारोह 23 मई 2026 तक चलने वाला है. पहले दिन आलिया भट्ट और उर्वशी रौतेला रेड कार्पेट पर उतरीं, जहां उन्होंने अपने ग्लैमरस अंदाज से फैंस का दिल जीत लिया. अब लोगों को ऐश्वर्या राय बच्चन के लुक का इंतजार है, लेकिन इस बार वो कान्स फिल्म फेस्टिवल से गायब दिख रही हैं. वो हर साल इस समारोह में लोरियल पैरिस ब्रांड की तरफ से शरीक होती हैं. अब कान्स में ऐश्वर्या की गैर-मौजूदगी पर लोरियल ने रिएक्ट किया है.

लोरियल ने शेयर की एम्बेसडर्स की तस्वीरें

लोरियल पैरिस ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर कान्स फिल्म फेस्टिवल से अपने इस साल के एम्बेसडर्स की तस्वीर शेयर की. इसमें आलिया भट्ट का चेहरा भी दिख रहा है. हालांकि, ऐश्वर्या राय बच्चन कहीं नजर नहीं आईं, जिसे देख फैंस गुस्सा हो गए और सोशल मीडिया पर ब्रांड को जमकर ट्रोल किया. यूजर्स ने ब्रांड से सवाल पूछा कि आखिर पोस्टर में ऐश्वर्या क्यों नहीं हैं?

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फैंस का फूटा ब्यूटी ब्रांड पर गुस्सा

कमेंट सेक्शन में एक फैन ने लिखा, 'ऐश्वर्या कहां हैं? एक लिखते हैं, 'माफ करना, लेकिन ऐश्वर्या राय हमेशा हमारी कान्स क्वीन रहेंगी.' एक और फैन ने लिखा, 'मैं इस ब्रांड को सिर्फ़ ऐश्वर्या की वजह से जानता हूं. उनका चेहरा कहां है?' एक अन्य ने कमेंट किया, 'ऐश्वर्या राय के बिना? क्या आप सच में ऐसा कर रहे हैं?' एक ने लिखा, 'आलिया भट्ट को देखकर खुशी हुई, लेकिन ऐश्वर्या कहां है?'

वो कभी भी इसे मिस नहीं करतीं- लोरियल

जब एक फैन ने कमेंट सेक्शन में पूछा कि ऐश्वर्या राय बच्चन कहां हैं, तो इसके जवाब में ब्यूटी ब्रांड लोरियल पैरिस ने लिखा, 'साल-दर-साल, कान्स-दर-कान्स. वो कभी भी इसे मिस नहीं करतीं.' हालांकि, इसके बाद भी फैंस ने सवाल उठाया कि अगर ऐसा है तो पोस्टर में उनका चेहरा क्यों नहीं दिखा.

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अक्सर चर्चा में रहता है ऐश्वर्या राय का लुक

बता दें कि ऐश्वर्या और कान्स का रिश्ता काफी पुराना रहा है. साल 2002 में फिल्म 'देवदास' के प्रीमियर के साथ कान्स में डेब्यू करने के बाद से ऐश्वर्या हर साल इस ग्लोबल इवेंट का हिस्सा बनती आई हैं. वो लोरियल पैरिस की ग्लोबल एम्बेसडर हैं. ऐश्वर्या पिछले कई सालों से अपने कान्स लुक्स को लेकर चर्चा में रही हैं. चाहे ट्रेडिशनल आउटफिट हो या ड्रामेटिक डिजाइनर गाउन, उनके रेड कार्पेट लुक्स सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं.

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