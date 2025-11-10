धर्मेंद्र किस जाति के हैं? हेमा मालिनी से किया निकाह, अब कौन-सा धर्म फॉलो करते हैं?

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र की तबीयत खराब है. एक्टर पिछले कई दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट हैं. धर्मेंद्र 89 साल के हो चुके हैं और 8 दिसंबर को 90 साल के हो जाएंगे. एक्टर का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के नसरानी गांव में हुआ था. बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका असली नाम धर्मेंद्र केवल कृष्ण देओल है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक्टर का ताल्लुक किस जाति से है? और वो कौन-से धर्म को फॉलो करते हैं?

धर्मेंद्र का जन्म एक पंजाबी जाट परिवार में हुआ था, जिसका ताल्लुक आर्य समाज नाम के एक हिंदू सुधारवादी आंदोलन से था. यानी धर्मेंद्र जाट जाति से हैं. धर्मेंद्र जन्म से हिंदू हैं लेकिन जब साल 1980 में उन्होंने हेमा मालिनी से शादी करने के लिए इस्लाम धर्म अपना लिया था. दरअसल धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे और वो हेमा मालिनी से दूसरी शादी करना चाहते थे. इस्लाम में एक मर्द को चार शादियों की इजाजत है, जबकि हिंदू धर्म में ऐसा मुमकिन नहीं है.

इस्लाम या हिंदू, किस धर्म को मानते हैं धर्मेंद्र?

धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर हैं जिन्हें तलाक दिए बिना धर्मेंद्र हेमा मालिनी से शादी करना चाहते थे. इसीलिए कानूनी पेचिदगियों से बचने के लिए उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया और फिर हेमा मालिनी से शादी की. इस्लाम धर्म अपनाते समय धर्मेंद्र ने अपना नाम बदलकर दिलावर रख लिया था. हालांकि उन्होंने अस्थायी तौर पर इस्लाम कबूल किया था जिसकी जानकारी उन्होंने खुद दी थी. हेमा मालिनी की बायोग्राफी 'हेमा मालिनी: बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल' में लिखा है कि धर्मेंद्र ने धर्म बदलने को लेकर कहा था- 'मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो बदल जाएगा.'

धर्मेंद्र का वर्कफ्रंट

वर्कफ्रंट पर धर्मेंद्र आखिरी बार कृति सेनन और शाहिद कपूर की फिल्म 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' में नजर आए थे. अब वो फिल्म वॉर फिल्म 'इक्कीस' में दिखाई देंगे. श्रीराम राघवन के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में वो अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा के पिता का रोल अदा करेंगे. ये फिल्म 25 दिसंबर 2025 को थिएटर्स में दस्तक देगी. इसके अलावा उनके पास 'अपने 2' भी पाइपलाइन में है.