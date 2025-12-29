एक्सप्लोरर
ऋतिक रोशन ने बेटों संग एंजॉय किया पूल टाइम, फ्लॉन्ट किए एब्स तो फैंस बोले- 'कृष 4 के लिए सारी तैयारी हो रही है'
Hrithik Roshan Flaunts Abs: ऋतिक रोशन ने अपने बेटों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए फोटोज शेयर की हैं. कुछ फोटोज में एक्टर अपने एब्स फ्लॉन्ट करते भी नजर आए हैं जिसने फैंस का ध्यान खींच लिया है.
बॉलीवुड के ग्रीक गॉड यानी ऋतिक रोशन इन दिनों वेकेशन मोड पर हैं. एक्टर ने अपने बेटों रेहान और ऋदान के साथ पूल साइड से फोटोज शेयर की हैं. इनमें ऋतिक की फिटनेस देख फैंस को लग रहा है कि एक्टर 'कृष 4' की तैयारी में जुट गए हैं.
Published at : 29 Dec 2025 09:31 PM (IST)
Tags :Krrish 4 HRITHIK ROSHAN Hrehaan Hridaan
