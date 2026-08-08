'वेलकम टू द जंगल' हिट हुई या फ्लॉप? जानें 42 दिनों का कलेक्शन और कितना कमाया प्रॉफिट?

Welcome To the Jungle BO Collection: अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार प्रदर्शन किया. इसने बॉक्स ऑफिस पर 42 दिन यानी कि छह हफ्ते पूरे कर लिया है. फिल्म जबसे सिनेमाघरों में आई थी तभी से छाई हुई है. लोगों ने इसकी खूब तारीफ की थी. ऐसे में अब इसके 6 हफ्तों की कमाई और प्रॉफिट के बारे में बता रहे हैं. चलिए बताते हैं.

'वेलकम टू द जंगल' ने छठे हफ्ते में की इतनी कमाई

हॉलीवुड फिल्म 'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे' की रिलीज और धमाकेदार कमाई के बीच अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने ठीक-ठाक कमाई की. हिंदी बेल्ट में मूवी ने अपनी पकड़ बनाए रखी. वहीं, 'वेलकम टू द जंगल' ने छठे हफ्ते में कम कमाई की लेकिन थोड़ा कम कलेक्शन किया. फिल्म ने छठे वीक में 7 लाख कमाई की.

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वहीं, अगर 'वेलकम टू द जंगल' के इंडिया नेट कलेक्शन के बारे में बात की जाए तो कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने इंडिया बॉक्स ऑफिस पर 137.89 करोड़ का बिजनेस किया. माना जा रहा है कि फिल्म 138 करोड़ के साथ अपनी बॉक्स ऑफिस पर जर्नी को खत्म करेगी और इसी के साथ ही ये 2026 की बॉलीवुड की पांचवी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी. इसका ग्रॉस कलेक्शन 162.71 करोड़ रहा. जबकि फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 196.07 करोड़ रहा.





'वेलकम टू द जंगल' का डे-वाइज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

पहले हफ्ते- 95.21 करोड़

दूसरे हफ्ते- 33.69 करोड़

तीसरे हफ्ते- 6.8 करोड़

चौथे हफ्ते- 1.66 करोड़

पांचवे हफ्ते- 46 लाख

छठे हफ्ते- 7 लाख

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'वेलकम टू द जंगल' ने कितना कमाया प्रॉफिट?

बहरहाल, अब अगर फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के प्रॉफिट के बारे में बात की जाए तो कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया. फिल्म का बजट 125 करोड़ है और इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 196.07 करोड़ का रहा तो इस लिहाज से फिल्म ने 56.9% प्रॉफिट कमाया.

'वेलकम टू द जंगल' के बारे में

इसके साथ ही अगर फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के बारे में बात की जाए तो ये बॉलीवुड के 30 एक्टर्स से सजी एक बेहतरीन फिल्म है. इसमें अक्षय कुमार के साथ ही रवीना टंडन, राजपाल यादव, परेश रावल, जैकलीन फर्नांडिस, सुनील शेट्टी और अरशद वारसी जैसे कलाकार अहम रोल में थे. इसमें 2000 करोड़ी फेक फिल्म की कहानी देखने के लिए मिली थी.