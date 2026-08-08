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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBox office Collection: 'वेलकम टू द जंगल' हिट हुई या फ्लॉप? जानें 42 दिनों का कलेक्शन और कितना कमाया प्रॉफिट?

Box office Collection: 'वेलकम टू द जंगल' हिट हुई या फ्लॉप? जानें 42 दिनों का कलेक्शन और कितना कमाया प्रॉफिट?

Box office Collection: अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को 42 दिन पूरे हो गए हैं. ऐसे में चलिए बताते हैं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कितना प्रॉफिट कमाया. जानें कलेक्शन.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 08 Aug 2026 02:47 PM (IST)
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Welcome To the Jungle BO Collection: अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार प्रदर्शन किया. इसने बॉक्स ऑफिस पर 42 दिन यानी कि छह हफ्ते पूरे कर लिया है. फिल्म जबसे सिनेमाघरों में आई थी तभी से छाई हुई है. लोगों ने इसकी खूब तारीफ की थी. ऐसे में अब इसके 6 हफ्तों की कमाई और प्रॉफिट के बारे में बता रहे हैं. चलिए बताते हैं.

'वेलकम टू द जंगल' ने छठे हफ्ते में की इतनी कमाई

हॉलीवुड फिल्म 'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे' की रिलीज और धमाकेदार कमाई के बीच अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने ठीक-ठाक कमाई की. हिंदी बेल्ट में मूवी ने अपनी पकड़ बनाए रखी. वहीं, 'वेलकम टू द जंगल' ने छठे हफ्ते में कम कमाई की लेकिन थोड़ा कम कलेक्शन किया. फिल्म ने छठे वीक में 7 लाख कमाई की. 

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वहीं, अगर 'वेलकम टू द जंगल' के इंडिया नेट कलेक्शन के बारे में बात की जाए तो कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने इंडिया बॉक्स ऑफिस पर 137.89 करोड़ का बिजनेस किया. माना जा रहा है कि फिल्म 138 करोड़ के साथ अपनी बॉक्स ऑफिस पर जर्नी को खत्म करेगी और इसी के साथ ही ये 2026 की बॉलीवुड की पांचवी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी. इसका ग्रॉस कलेक्शन 162.71 करोड़ रहा. जबकि फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 196.07 करोड़ रहा.


Box office Collection: 'वेलकम टू द जंगल' हिट हुई या फ्लॉप? जानें 42 दिनों का कलेक्शन और कितना कमाया प्रॉफिट?

'वेलकम टू द जंगल' का डे-वाइज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
पहले हफ्ते- 95.21 करोड़
दूसरे हफ्ते- 33.69 करोड़
तीसरे हफ्ते- 6.8 करोड़
चौथे हफ्ते- 1.66 करोड़
पांचवे हफ्ते- 46 लाख
छठे हफ्ते- 7 लाख

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'वेलकम टू द जंगल' ने कितना कमाया प्रॉफिट?

बहरहाल, अब अगर फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के प्रॉफिट के बारे में बात की जाए तो कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया. फिल्म का बजट 125 करोड़ है और इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 196.07 करोड़ का रहा तो इस लिहाज से फिल्म ने 56.9% प्रॉफिट कमाया.

'वेलकम टू द जंगल' के बारे में

इसके साथ ही अगर फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के बारे में बात की जाए तो ये बॉलीवुड के 30 एक्टर्स से सजी एक बेहतरीन फिल्म है. इसमें अक्षय कुमार के साथ ही रवीना टंडन, राजपाल यादव, परेश रावल, जैकलीन फर्नांडिस, सुनील शेट्टी और अरशद वारसी जैसे कलाकार अहम रोल में थे. इसमें 2000 करोड़ी फेक फिल्म की कहानी देखने के लिए मिली थी.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 08 Aug 2026 02:47 PM (IST)
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