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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडजुहू में घर खरीदना वरुण-नताशा के लिए नहीं था आसान, सोसाइटी ने लिया था इंटरव्यू

जुहू में घर खरीदना वरुण-नताशा के लिए नहीं था आसान, सोसाइटी ने लिया था इंटरव्यू

मुंबई में घर खरीदना हर किसी के लिए आसान नहीं है. बॉलीवुड कपल वरुण धवन और नताशा दलाल को भी सोसाइटी के नियमों का पालन करना पड़ा. कपल को फ्लैट मिलने से पहले इंटरव्यू देना पड़ा.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 08 Aug 2026 02:04 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन और उनकी पत्नी नताशा दलाल के लिए जुहू में घर लेना आसान नहीं था. एक पॉश सोसाइटी में फ्लैट मिलने से पहले उन्हें इंटरव्यू देना पड़ा था. मंजूरी मिलने के बाद ही उन्हें घर दिया गया था.

जुहू में घर  लेने से पहले वरुण-नताशा ने दिया इंटरव्यू
'द फ्री प्रेस जर्नल' की रिपोर्ट के अनुसार, वरुण धवन ने जुहू की एक नई बिल्डिंग में घर बुक किया. लेकिन घर मिलने से पहले उन्हें और उनकी पत्नी नताशा दलाल को सोसाइटी के इंटरव्यू से गुजरना पड़ा. सोसाइटी ने हर नए मेंबर्स से बातचीत करने के लिए एक इंसान को जिम्मेदारी दी थी. रिपोर्ट में दावा किया गया कि वरुण के स्टार होने के बावजूद उनका भी इंटरव्यू लिया गया और मंजूरी मिलने के बाद ही उन्हें घर दिया गया.

रिपोर्ट के मुताबिक, वरुण और नताशा हाल ही में जुहू की 'ट्वेंटी ऑन 10th रोड' नाम की बिल्डिंग में शिफ्ट हुए हैं. इस इलाके में अमिताभ बच्चन, अजय देवगन समेत कई बड़े सितारे भी रहते हैं. कहा जाता है कि यहां मुंबई के कई बड़े लोग रहते हैं.

जुहू में घर खरीदना वरुण-नताशा के लिए नहीं था आसान, सोसाइटी ने लिया था इंटरव्यू

सोसाइटी से जुड़े एक सूत्र ने बताया, 'वरुण और नताशा ने इंटरव्यू बहुत अच्छे से पास किया. सोसाइटी के सदस्य को दोनों की जोड़ी पसंद आई. वरुण की पहचान एक बॉलीवुड स्टार के तौर पर है, वहीं नताशा एक बिजनेस परिवार से आती हैं. दोनों में वो सारी खूबियां थीं, जो सोसाइटी के हिसाब से एक परफेक्ट कपल में होनी चाहिए. सोसाइटी के सदस्य के संतुष्ट होने के बाद ही उन्हें घर दिया गया.'

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वरुण और फैशन डिजाइनर नताशा बचपन से एक-दूसरे को जानते हैं. दोनों ने कई साल तक डेटिंग की और जनवरी 2021 में करीबी लोगों की मौजूदगी में शादी की. 3 जून 2024 को दोनों एक बेटी के माता-पिता बने, जिसका नाम लारा है.

वरुण धवन का वर्कफ्रंट
काम की बात करें तो वरुण धवन हाल ही में रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' में नजर आए थे. फिल्म में उनके साथ मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े थीं. इसका निर्देशन डेविड धवन ने किया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वरुण धवन ने यशराज फिल्म्स की पहली थिएट्रिकल हॉरर फिल्म साइन की है. इस अनटाइटल्ड फिल्म का निर्देशन अभय पन्नू करेंगे. फिल्म की शूटिंग इस साल के आखिरी में शुरू होने की उम्मीद है और इसे 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज किया जा सकता है.

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Published at : 08 Aug 2026 02:04 PM (IST)
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Natasha Dalal Varun Dhawan
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