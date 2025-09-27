विवेक ओबेरॉय ने 2003 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको चौंका दिया था. उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सलमान खान पर धमकाने का आरोप लगाया था. रूमर्स थे कि उस समय 'साथिया' अभिनेता ऐश्वर्या राय को डेट कर रहे थे. लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद विवेक की ज़िंदगी बदल दी और उनके करियर बर्बाद हो गया था.

हाल ही में एक इंटरव्यू में, विवेक ओबेरॉय ने बताया कि अब जब वह उस घटना को याद करते हैं, तो उन्हें "हंसी" आती है. अभिनेता ने बताया कि अब उन्हें उस घटना की परवाह नहीं है, लेकिन उस समय फिल्म इंडस्ट्री ने उनका बायकॉट कर दिया था.

माता-पिता के रिएक्शन भूलना मुश्किल

प्रखर गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर दिए इंटरव्यू के दौरान विवेक ओबेरॉय ने कहा, "मुझे याद नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ, न ही मुझे उनकी परवाह है. जिन चीज़ों को भूलना मुश्किल होता है, वे हैं आपकी मां के हाव-भाव और आपके पिता का उस पूरी घटना पर रिएक्शन. मुझे उनकी आंखों में बहते उन आंसुओं को भूलना मुश्किल लगता है. आखिरकार, लक्ष्य उन्हें भी भूलना है, क्योंकि वे सारी यादें और भी निगेटिव फीलिंग्स को जन्म देंगी."

'मुझे धमकी भरे कॉल आते थे'

विवेक ने आगे बताया कि इस घटना के बाद उन्हें न सिर्फ़ 'धमकियाँ' मिलीं, बल्कि कई प्रोजेक्ट्स से भी निकाल दिया गया, अभिनेता ने यह भी याद किया कि उस समय उनके परिवार के सदस्यों को भी कई धमकी भरे कॉल आए थे. उन्होंने कहा, "उस दौरान एक ऐसा दौर आया जब हर कोई मेरा बायकॉट कर रहा था. कोई भी मेरे साथ काम करने को तैयार नहीं था, और जिन फिल्मों के लिए मैंने साइन कर लिया था, उनसे भी मुझे निकाल दिया गया था. इसके अलावा, मुझे धमकी भरे कई कॉल आते थे. ये कॉल मेरी बहन, पिता और मां को भी किए जाते थे."

'मैं डिप्रेशन में चला गया था'

हालांकि विवेक ने ऐश्वर्या का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने बताया कि उनकी पर्सनल लाइफ में भी उथल-पुथल हो गई थी. उन्होंने कहा, "इसके अलावा, मेरी निजी ज़िंदगी भी पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गई थी. मैं डिप्रेशन में चला गया था, और किसी भी 'माँ के लाल' की तरह, मैं अपनी मां के पास गया और खूब रोया. मैंने बार-बार 'मैं ही क्यों?' सवाल पूछा. उन्होंने बस इतना ही कहा, 'क्या तुमने कभी खुद से यह सवाल पूछा था जब तुम अवॉर्ड जीत रहे थे, फिल्में बना रहे थे, और फैन्स तुम्हारे पीछे पड़े थे?"

विवेक ओबेरॉय का वर्कफ्रंट

विवेक ओबेरॉय जल्द ही मस्ती 4 में नज़र आएंगे. रितेश देशमुख और आफताब शिवदासानी स्टारर ये फिल्म इस फ्रेंचाइज़ी की चौथी किस्त है और इसमें वह तिकड़ी वापस आएगी जिनकी कॉमिक टाइमिंग 2004 से इस सीरीज़ की रीढ़ रही है. अशोक ठाकेरिया, इंद्र कुमार और एकता कपूर द्वारा निर्मित इस फिल्म की रिलीज डेट का अभी खुलासा नही किया गया है.