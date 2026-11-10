बॉलीवुड के जाने-माने डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने दिवाली की रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया था. इसमें उन्होंने बताया था कि एक रॉकेट के कारण उनकी बालकनी में रखे सोफे में आग लग गई. हालांकि, सोफे का कपड़ा 'फायर-रेसिस्टेंट' (आग न पकड़ने वाला) था, इसलिए कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ.

अपने लंबे पोस्ट में उन्होंने अग्नि सुरक्षा नियमों को और सख्ती से लागू करने की मांग की थी. हालांकि, कुछ देर बाद विवेक अग्निहोत्री ने ये पोस्ट सोशल मीडिया से डिलीट कर दिया. अब उन्होंने इसे लेकर सफाई दी है.

दिवाली पर भड़के विवेक अग्निहोत्री

'द बंगाल फाइल्स' के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने अपने लंबे पोस्ट में इस घटना का जिक्र किया था. उन्होंने लिखा था, 'कल रात, एक भटकता हुआ रॉकेट हमारी बालकनी में रखे सोफे पर आ गिरा, जिससे उसमें आग लग गई. शुक्र है कि हमारे कुत्तों ने हमें समय रहते सचेत कर दिया और सोफे का कपड़ा 'फायर-रेसिस्टेंट' होने की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया. हमें हमेशा से डर था कि ऐसा कुछ हो सकता है. इस बार तो हम बच गए, लेकिन बाकी पीड़ितों का क्या? दिवाली मनाना किसे पसंद नहीं है?'

'हमारी संस्कृति निर्दोष लोगों की जान लेने की इजाजत नहीं देती...'

उन्होंने आगे लिखा, 'इस तरह के रॉकेट कोई सांस्कृतिक गौरव नहीं हैं, बल्कि इनसे आग लगने का खतरा रहता है. हमारी संस्कृति निर्दोष लोगों की जान, उनके घरों और संपत्ति को खतरे में डालने की इजाजत नहीं देती. मुझे उम्मीद है कि प्रशासन मुंबई में आग लगने की इन घटनाओं की जांच करेगा और जहां भी लापरवाही या कानून लागू करने में विफलता पाई जाएगी, वहां जिम्मेदारी तय की जाएगी. जिम्मेदारी के पदों पर बैठे लोग जो कुछ भी करते हैं, दूसरे लोग भी उसी का अनुसरण करते हैं.'

बाद में डिलीट किया पोस्ट

हालांकि, इतना सब लिखने के बाद विवेक अग्निहोत्री ने अपना ये पोस्ट डिलीट कर दिया. इसके बाद उन्होंने सफाई देते हुए लिखा, 'मैं अपना पिछला ट्वीट हटा रहा हूं. मैं न तो किसी के आक्रोश का कारण बनना चाहता हूं और न ही किसी के सांस्कृतिक या पर्यावरणीय विमर्श को बढ़ावा देना या कमजोर करना चाहता हूं. सभी को एक बार फिर दीपावली की शुभकामनाएं.'

I am deleting my previous tweet. Neither do I want to be the reason for anyone’s outrage nor do I want to enable or weaken anyone’s cultural or environmental narrative. Happy Diwali to everyone, once again. 🇮🇳 🪔 — Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) November 9, 2026

ये हैं विवेक अग्निहोत्री की हिट फिल्में

बता दें कि विवेक अग्निहोत्री बॉलीवुड के जाने-माने फिल्म निर्देशक, राइटर और प्रोड्यूसर हैं. वो अपनी फिल्मों में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को उठाने के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने 'द ताशकंद फाइल्स', 'द कश्मीर फाइल्स' और 'द वैक्सीन वॉर' जैसी फिल्मों का निर्देशन किया है.